غالباً ما يُنصح بتجنّب الإكثار من الحديث عن العمل خلال التجمعات العائلية في موسم الأعياد، ويبدو أن هذه النصيحة تنطبق بصورة خاصة على موظفي وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

فقد تلقّى بعض موظفي الوزارة، هذا الأسبوع، توجيهات عبر البريد الإلكتروني تحثّهم على الاكتفاء بالحديث بعبارات عامة عن طبيعة عملهم عند لقاء الأصدقاء وأفراد العائلة خلال فترة الأعياد. وتضمنت الرسالة أيضاً قائمة بـ«ردود مناسبة» يمكن استخدامها عند الإجابة عن أسئلة تتعلق بوظائفهم، وفقاً لمراسلات داخلية اطّلعت عليها شبكة «سي إن إن».

وجاءت الرسالة، التي أُرسلت نيابة عن قسم برنامج مكافحة التجسس في الوزارة، تحت عنوان: «الحديث عن عملك في وزارة الأمن الداخلي مع العائلة والأصدقاء». واستعرضت «أساليب مفيدة لإدارة الحوارات خلال موسم الأعياد»، منبّهة الموظفين إلى ضرورة «توخّي الحذر بشأن الأسئلة اللاحقة» التي قد تُطرح عليهم.

واقترحت الرسالة، على سبيل المثال، أنه إذا سُئل أحد الموظفين: «أين تعمل؟»، فيمكنه الإجابة: «أعمل لدى الحكومة الفيدرالية في منطقة واشنطن العاصمة».

كما ذكّرت الموظفين بأن «أفراد العائلة والأصدقاء، حتى وإن كانت نواياهم حسنة، قد يعيدون ذكر هذه المعلومات، أو يشاركونها مع آخرين».

ومن المعتاد أن يتجنّب العاملون في وكالات الاستخبارات، وغيرهم ممن يتعاملون مع معلومات حساسة، الخوض في تفاصيل وظائفهم. غير أن عدداً من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي (DHS) أشاروا إلى أنهم لا يتذكرون تلقّي رسالة مماثلة خلال مواسم الأعياد في السنوات السابقة.

وتأتي هذه الرسالة قبل أقل من أسبوع من عيد الشكر، وفي وقت تواجه فيه الوزارة تدقيقاً متزايداً على خلفية سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتشمل هذه الإجراءات حوادث إطلاق نار تورّط فيها عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، واستهدفت مواطنين أميركيين، ومهاجرين، فضلاً عن أساليب صارمة في إنفاذ القانون.

كما تأتي الرسالة في ظل انتقادات وُجّهت إلى الوزارة بشأن طريقة تعاملها مع تهديدات محتملة، وأعطال تقنية أثارت قلق الأميركيين.

وجاء في الرسالة: «تُعدّ وزارة الأمن الداخلي مؤسسة فيدرالية ذات مهام موجّهة للجمهور. ورغم أنه يُسمح بالحديث بصورة عامة عن طبيعة عملكم في الخدمة العامة، فمن الضروري توخّي الحكمة فيما تفصحون عنه، والحرص دائماً على حماية المعلومات السرية، وكذلك المعلومات غير السرية التي تخضع لضوابط تقييدية».

وتضمنت المراسلات مجموعة من النصائح، من بينها الاكتفاء بمشاركة «معلومات عامة وغير محددة» عن المهام الوظيفية، و«عدم تأكيد أو نفي أو تقديم تفاصيل إضافية» بشأن معلومات متعلقة بالعمل قد تكون ظهرت في وسائل الإعلام، فضلاً عن «توجيه دفة الحديث بلباقة نحو مواضيع شخصية».

واختتمت الرسالة بالتأكيد: «سواء كنت تعمل لدى وزارة الأمن الداخلي (DHS) بصفتك موظفاً فيدرالياً، أو متعاقداً، فمن الأفضل ألا تتطرق إلى مهامك الوظيفية المحددة خلال التجمعات العائلية».