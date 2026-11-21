أوردت شبكة «سي إن إن» أمس (الجمعة)، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن مكتب ​التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يحقق في اختراق يشتبه أنه طال قاعدة بيانات وطنية تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وتلك التابعة للولايات والمحلية لتبادل المعلومات الجنائية.

ويمثل الاختراق المحتمل لقاعدة بيانات ‌«المركز الوطني ‌لمعلومات الجرائم» ثاني واقعة ​تسلل ‌لأنظمة ⁠تابعة ​لمكتب التحقيقات ⁠الفيدرالي خلال الأشهر القليلة الماضية، وأحدث حلقة في سلسلة من الحوادث السيبرانية التي أثارت قلق المسؤولين الأميركيين خلال الأسبوع الماضي.

وتستخدم وكالات إنفاذ ‌القانون ‌في أنحاء الولايات المتحدة، ​قاعدة بيانات المكتب ‌لتخزين وتبادل معلومات تتعلق ‌بمذكرات الاعتقال والسوابق الجنائية وعمليات التحقق من الخلفيات الأمنية، وفق «رويترز».

ومن أبرز الاضطرابات السيبرانية الأخرى التي شهدها الأسبوع الماضي، عطل ‌عالمي أثر على مئات الملايين من مستخدمي «مايكروسوفت»، بالإضافة ⁠إلى ⁠توقف لحركة الطيران على مستوى الولايات المتحدة عطّل أكثر من 18 ألف رحلة.

وأتاح اختراق وقع في سبتمبر (أيلول) ونفذته مجموعة ابتزاز إلكتروني تعرف باسم «شايني هانترز»، الوصول إلى موقع التوظيف التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مما أدى إلى ​تعريض بيانات ​موظفين حاليين وسابقين للخطر.