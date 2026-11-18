الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرة «خطيرة» في ثالث أكبر لغة برمجة في العالمhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5342817-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرة «خطيرة» في ثالث أكبر لغة برمجة في العالم
العالم شهد مؤخراً سلسلة من المشكلات التقنية الخطيرة (رويترز)
استخدمت إحدى شركات الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي (AI) للكشف عن خلل خطير في لغة برمجة الكمبيوتر الشهيرة «جافا» (Java).
ووفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وجدت شركة «كاليف» ومقرها كاليفورنيا خطأً في وظائف ذاكرة المتعلقة بـ«جافا»، بعد أن كانت قد عثرت مؤخراً على ثغرة خطيرة في لغة برمجة أخرى هي «بي إتش بي» (PHP).
و«جافا» هي لغة برمجة شائعة تستخدمها جميع الشركات الكبرى في العالم تقريباً، مثل «أبل» و«أمازون»، بالإضافة إلى العديد من الحكومات والبنوك والمستشفيات، وهي ثالث أكبر لغة برمجة في العالم.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد سلسلة من المشكلات التقنية الخطيرة، بما في ذلك انقطاع خدمة «مايكروسوفت» بشكل كبير مؤخراً.
كما قالت وكالة الأمن القومي الأميركية، الثلاثاء، إن اتصالاتها الداخلية انقطعت. ولم تحدد وكالة الأمن القومي ما إذا كان انقطاع الخدمة مرتبطاً بخلل «جافا» الذي تم تحديده.
وأبلغت شركة «أبل» أيضاً عن تعرض العديد من الخدمات لانقطاع كامل بسبب تحديث داخلي، بينما أدى فشل في الاتصالات إلى توقف جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.
«جافا» تطلق تحديثاً مهماً
وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، اكتشفت «كاليف» ثغرة أمنية خطيرة أُطلق عليها «Java4Shell»، التي سمحت بتنفيذ أوامر غير مرغوب فيها عن بعد في نظام ذاكرة «جافا». وفي هذه الحالة، أصدر الأوامر نموذج «GPT-6 Cyber» الذي تم إصداره مؤخراً من شركة «أوبن إيه آي».
وأُثيرت مخاوف من أن يتمكن المتسللون الآن من التعرف على الخلل إذا لم يتم إصلاحه. ولم تعترف شركة «أوراكل»، المالكة لـ«جافا»، بالخطأ، لكنها أصدرت «تحديثاً مهماً»، يوم الثلاثاء، الذي قالت إنه يحتوي على إصلاحات لثغرات أمنية.
وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت أي منصات أو شركات قد تأثرت بالخلل الأخير.
ووفق خبراء في الأمن السيبراني، فإن الغرض الأساسي من «جافا» هو تعزيز أمن بيئة تكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة وحماية الذاكرة عبر الإنترنت، وهو ما يجعل وجود ثغرة كهذه أمراً «غير متوقع وبالغ الخطورة».
«أبل» تختبر فتح قفل «آيفون ديو» بالكاميرا الأمامية في التحديث القادم
تحديث «آي أو إس 27.3» يجلب مزايا جديدة وتحسينات لأجهزة «آيفون» (أبل)
بعد إطلاق هاتف «آيفون ديو» القابل للطي، وظهور ملاحظات من المستخدمين بشأن بطء فتح قفل الجهاز باستخدام بصمة الإصبع مقارنة بتقنية التعرف على الوجه، بدأت شركة «أبل» اختبار آلية جديدة لفتح القفل عبر الكاميرا الأمامية، وذلك ضمن النسخة التجريبية الثانية من تحديث «آي أو إس 27.3»، التي أتاحتها الشركة للمطورين.
وتأتي الميزة لمعالجة إحدى أبرز الملاحظات التي واجهت الهاتف منذ طرحه، خصوصاً مع اعتماد «أبل» على مستشعر بصمة الإصبع المدمج في الزر الجانبي بدلاً من تقنية بصمة الوجه المستخدمة في بقية أجهزة «آيفون» الحديثة.
فتح قفل «آيفون ديو» باستخدام الكاميرا الأمامية
تتيح الميزة الجديدة التي تحمل اسم «فتح القفل بالكاميرا الأمامية» لمستخدمي «آيفون ديو» فتح قفل الجهاز بمجرد النظر إلى الكاميرا الأمامية الموجودة في الشاشة الخارجية، دون الحاجة إلى استخدام بصمة الإصبع في كل مرة.
وتعمل الميزة عندما يكون الهاتف مطوياً فقط، إذ تتعرف الكاميرا على وجه المستخدم وتسمح له بالوصول إلى الجهاز مباشرة من شاشة القفل. أما عند فتح الهاتف واستخدام شاشته الداخلية الكبيرة فلا تتوفر هذه الطريقة، ويظل الاعتماد على بصمة الإصبع أو رمز الدخول.
ويمكن تفعيل الميزة من خلال الانتقال إلى «الإعدادات»، ثم «بصمة الإصبع ورمز الدخول»، واختيار «فتح القفل بالكاميرا الأمامية»، واتباع التعليمات اللازمة لإعداد التعرف على الوجه.
ورغم التشابه في طريقة الاستخدام، فإن التقنية الجديدة تختلف عن منظومة «بصمة الوجه» التقليدية؛ إذ تعتمد على الكاميرا الأمامية العادية، بدلاً من منظومة «ترو ديبث» (TrueDepth)، التي تستخدم مستشعرات متخصصة لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد لملامح الوجه والتحقق من هوية المستخدم.
قيود أمنية على الميزة الجديدة
وضعت «أبل» مجموعة من الضوابط الأمنية لاستخدام الميزة، إذ يشترط أن يكون المستخدم قد فتح قفل الجهاز باستخدام بصمة الإصبع أو رمز الدخول خلال آخر 45 دقيقة، حتى يتمكن من الاستفادة من التعرف على الوجه عبر الكاميرا الأمامية.
وبعد مرور هذه المدة دون استخدام الجهاز، تتوقف الميزة مؤقتاً، ويُطلب من المستخدم إعادة التحقق باستخدام بصمة الإصبع أو رمز الدخول، قبل السماح له بفتح القفل بالكاميرا مجدداً.
كذلك، تقتصر وظيفة الميزة على فتح شاشة القفل، ولا يمكن استخدامها للمصادقة على عمليات الدفع عبر خدمة «أبل باي»، أو للوصول إلى كلمات المرور وقفل التطبيقات، إذ تتطلب هذه العمليات استخدام بصمة الإصبع أو رمز الدخول.
وتعكس هذه القيود محاولة «أبل» تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والحماية الأمنية، خصوصاً أن الكاميرا الأمامية التقليدية لا توفر مستوى الحماية نفسه الذي تقدمه منظومة بصمة الوجه المعتمدة على مستشعرات العمق.
قفل الهاتف تلقائياً عند طيه
إلى جانب ميزة فتح القفل بالكاميرا الأمامية، أضافت «أبل» خياراً جديداً يحمل اسم «القفل عند الطي»، يتيح قفل هاتف «آيفون ديو» تلقائياً بمجرد إغلاقه.
وكان الهاتف ينقل المحتوى المعروض من الشاشة الداخلية إلى الشاشة الخارجية عند طيه، للسماح بمواصلة استخدام التطبيقات دون انقطاع. أما الخيار الجديد فيتيح للمستخدم قفل الجهاز مباشرة عند إغلاقه، بدلاً من إبقاء المحتوى ظاهراً على الشاشة الخارجية.
ويمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال قسم «الشاشة والإضاءة» في إعدادات الجهاز، وهي إضافة تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتوفير خيارات أكثر مرونة في التعامل مع الهاتف القابل للطي.
تحسينات إضافية وميزات جديدة في التحديث
شمل تحديث «آي أو إس 27.3» تحسينات على المساعد الذكي «سيري»، أبرزها إمكانية تحليل صفحات الإنترنت في «سفاري» والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتواها، إلى جانب الاستفادة من بيانات تطبيق «صحتي» بموافقة المستخدم. كما تضمن تعديلات على واجهة «التقويم»، وتحسينات في تطبيقَي «الطقس» و«أبل تي في»، فضلاً عن حدود يومية لاستخدام بعض مزايا «ذكاء أبل» مرتبطة بباقات «آيكلاود بلس». أما ميزة فتح القفل بالكاميرا الأمامية، فتقتصر حالياً على هاتف «آيفون ديو» القابل للطي، دون بقية أجهزة «آيفون».
موعد إطلاق التحديث
تتوفر النسخة التجريبية الثانية من تحديث «آي أو إس 27.3» حالياً للمطورين، ويمكن الوصول إليها من خلال «الإعدادات»، ثم «عام»، ثم «تحديث البرامج»، واختيار التحديثات التجريبية المخصصة للمطورين.
ومن المتوقع أن تطرح «أبل» النسخة النهائية من التحديث خلال الشهر المقبل، بعد الانتهاء من الاختبارات ومعالجة المشكلات التي قد تظهر خلال المرحلة التجريبية، مع احتمال إجراء تغييرات على بعض المزايا قبل الإطلاق الرسمي.
وتبرز ميزة فتح القفل بالكاميرا الأمامية بوصفها واحدة من أهم الإضافات الموجهة إلى «آيفون ديو»، إذ تعالج جانباً من الملاحظات التي صاحبت إطلاق الهاتف، دون الحاجة إلى تعديلات على مكوناته الداخلية. ورغم القيود الأمنية التي ترافقها، فإنها تمنح المستخدمين خياراً إضافياً للوصول إلى أجهزتهم بصورة أسرع وأكثر سهولة، في خطوة تعكس استمرار «أبل» في تطوير تجربة هاتفها القابل للطي عبر التحديثات البرمجية.
الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرة «خطيرة» في ثالث أكبر لغة برمجة في العالمhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5342817-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرة «خطيرة» في ثالث أكبر لغة برمجة في العالم
العالم شهد مؤخراً سلسلة من المشكلات التقنية الخطيرة (رويترز)
استخدمت إحدى شركات الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي (AI) للكشف عن خلل خطير في لغة برمجة الكمبيوتر الشهيرة «جافا» (Java).
ووفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وجدت شركة «كاليف» ومقرها كاليفورنيا خطأً في وظائف ذاكرة المتعلقة بـ«جافا»، بعد أن كانت قد عثرت مؤخراً على ثغرة خطيرة في لغة برمجة أخرى هي «بي إتش بي» (PHP).
و«جافا» هي لغة برمجة شائعة تستخدمها جميع الشركات الكبرى في العالم تقريباً، مثل «أبل» و«أمازون»، بالإضافة إلى العديد من الحكومات والبنوك والمستشفيات، وهي ثالث أكبر لغة برمجة في العالم.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد سلسلة من المشكلات التقنية الخطيرة، بما في ذلك انقطاع خدمة «مايكروسوفت» بشكل كبير مؤخراً.
كما قالت وكالة الأمن القومي الأميركية، الثلاثاء، إن اتصالاتها الداخلية انقطعت. ولم تحدد وكالة الأمن القومي ما إذا كان انقطاع الخدمة مرتبطاً بخلل «جافا» الذي تم تحديده.
وأبلغت شركة «أبل» أيضاً عن تعرض العديد من الخدمات لانقطاع كامل بسبب تحديث داخلي، بينما أدى فشل في الاتصالات إلى توقف جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.
«جافا» تطلق تحديثاً مهماً
وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، اكتشفت «كاليف» ثغرة أمنية خطيرة أُطلق عليها «Java4Shell»، التي سمحت بتنفيذ أوامر غير مرغوب فيها عن بعد في نظام ذاكرة «جافا». وفي هذه الحالة، أصدر الأوامر نموذج «GPT-6 Cyber» الذي تم إصداره مؤخراً من شركة «أوبن إيه آي».
وأُثيرت مخاوف من أن يتمكن المتسللون الآن من التعرف على الخلل إذا لم يتم إصلاحه. ولم تعترف شركة «أوراكل»، المالكة لـ«جافا»، بالخطأ، لكنها أصدرت «تحديثاً مهماً»، يوم الثلاثاء، الذي قالت إنه يحتوي على إصلاحات لثغرات أمنية.
وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت أي منصات أو شركات قد تأثرت بالخلل الأخير.
ووفق خبراء في الأمن السيبراني، فإن الغرض الأساسي من «جافا» هو تعزيز أمن بيئة تكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة وحماية الذاكرة عبر الإنترنت، وهو ما يجعل وجود ثغرة كهذه أمراً «غير متوقع وبالغ الخطورة».
«الروبوتات القاتلة» على طاولة جنيف... دعوات لضوابط ملزمة
روبوت شبيه بالبشر يسير بالقرب من موقع انعقاد قمة «أبيك» (APEC) لعام 2026 في مدينة شنجن بمقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
تتصدر الأسلحة ذاتية التشغيل القادرة على استهداف البشر النقاشات في جنيف هذا الأسبوع، حيث تجتمع الدول في مقر الأمم المتحدة حتى الجمعة للبتّ فيما إذا كانت ستبدأ مفاوضات لوضع ضوابط تنظّم استخدامها، فيما يحذّر خبير في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» من مخاطر هذه «الروبوتات القاتلة» التي «تختزل الإنسان إلى مجرد بيانات».
يشدد رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات القتالية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوران جيزيل على ضرورة الإسراع في وضع قواعد ملزمة قبل نشر أسلحة يصعب التنبؤ بأدائها أو التحكم بها في ساحات المعارك.
ويقول: «غالباً ما يُربط النقاش بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل بالطائرات المسيّرة، لكنّ هذه التكنولوجيا يمكن دمجها في أي نوع من الأسلحة، مثل الصواريخ والقنابل».
ليست فكرة السلاح القادر على الردّ من دون تدخل بشري جديدة، لكنّ التطور المتسارع في قدرات هذه الأسلحة واستخداماتها بفضل التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، يدفع دولاً للمطالبة ببدء مفاوضات لوضع إطار قانوني ينظّم استخدامها.
ويوضح جيزيل أن بعض هذه الأسلحة الذاتية التشغيل «موجود منذ عقود».
ومن أبرز الأمثلة على ذلك أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ المثبّتة على السفن الحربية، والقادرة على رصد التهديدات وإطلاق ردّ تلقائي عليها. ويوضح جيزيل أنه عند مواجهة صاروخ يقترب بسرعة فائقة، «يشرف العسكريون على عمل النظام، لكن لا يتطلب الأمر موافقتهم على كل ضربة».
ويرى الخبير أن مخاطر هذه الأنظمة على المدنيين تظل محدودة في هذه الحالة تحديداً، أي في عرض البحر وفي ظل صواريخ يمكن التعرّف على بصمتها التقنية.
«الذخائر المتنقلة»
ويوضح أن الألغام المضادة للأفراد تُعدّ شكلاً قديماً من الأسلحة الذاتية التشغيل، وقد حُظرت تحديداً بسبب طبيعتها العشوائية، إذ لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين.
بمجرد زرعها، تنفجر الألغام عند مرور أي شخص، من دون أن يتمكن مَن زرعها من معرفة ما إذا كان هذا الشخص مقاتلاً أم مدنياً.
وتطرح التطورات التكنولوجية مخاطر جديدة.
يقول جيزيل: «ما يثير قلقنا بشكل خاص هي التطورات التي نشهدها اليوم في ساحات المعارك»، مشيراً إلى ازدياد تطوير أسلحة هجومية قادرة على «البحث عن أهداف وتعقّبها».
ويشير في مثال إلى الذخائر الجوّالة، مثل تلك القادرة على البحث عن رادار للعدو ثم الانقضاض عليه لتدميره. ويوضح أنه نظراً إلى قدرة هذه الذخائر على العمل بشكل مستقل، فهناك خطر من انفجارها على رادار موجود في منشأة يستخدمها المدنيون أيضاً.
مع العلم أنّ القانون الدولي الإنساني، المستند إلى اتفاقيات جنيف الذي تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر حامية له، يشترط على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.
الآلة تحسم المصير
مع ذلك، لا تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر كل الأسلحة التي تتضمن نوعاً من التشغيل الآلي، بل إلى حظر الأسلحة التي يتعذّر التنبؤ بأدائها، وتلك المصمّمة لاستهداف البشر.
ويرى جيزيل أن الأسلحة المصمّمة لاستهداف البشر تطرح إشكالية أخلاقية إضافية، تتعلق بكيفية تعرّفها على الأشخاص واتخاذها قرار استهدافهم.
ويقول إنّ «هذه الأسلحة تختزل الإنسان إلى مجرد بيانات تلتقطها أجهزة استشعار وتحللها خوارزميات، لتكون الآلة في النهاية هي من يقرر مَن يعيش ومَن يموت».
ويلفت الخبير أيضاً إلى المخاطر الناجمة عن تطور الأوضاع الميدانية خلال المعارك، إذ قد يستسلم أحد المقاتلين أو يُصاب بين لحظة تفعيل السلاح ذاتي التشغيل ولحظة إطلاقه النار. وفي هذه الحالة، يصبح المقاتل شخصاً «خارج القتال» ويتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهدافه.
لكن السلاح ذاتي التشغيل قد لا يكون قادراً بالضرورة على رصد هذا التغيير والتعامل معه، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويحذّر جيزيل أيضاً من احتمال استخدام هذه الأسلحة خارج النزاعات المسلحة، سواء من جانب دول «لتشديد قبضتها الأمنية على سكانها»، أو من جانب جماعات إرهابية.
ويلفت أيضاً إلى أن أنظمة برمجية مستقلة تعمل بالذكاء الاصطناعي أظهرت في بيئات اختبار سلوكيات غير متوقعة، وخرجت عن الضوابط التي وضعها مبتكروها.
ويقول: «تخيّلوا إذن حجم الخطر عندما تُدمج أنظمة ذكاء اصطناعي يصعب التنبؤ بها في منظومة أسلحة!».