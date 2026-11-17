تعطلت شبكة الاتصالات الشديدة السرية التي تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية، حسبما أفادت شبكة «سي. إن. إن» أمس (الثلاثاء).

وقالت الشبكة الإخبارية نقلاً عن مصادر مطلعة إن وكالة الأمن القومي تحاول ‌تحديد ⁠نطاق العطل، لكن ⁠لم يظهر دليل حتى الآن على وقوع هجوم إلكتروني.

وأشارت المصادر إلى وجود أنظمة بديلة متعددة وشبكات احتياطية يمكن للحكومة استخدامها للتواصل بشكل آمن مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يوجد حالياً في الفلبين.

وجاءت هذه التطورات ‌وسط تزايد المخاوف ‌بشأن سلسلة من المشكلات التقنية، لا سيما في أعقاب سلسلة الأعطال التقنية الكبرى التي طالت شركات طيران ومؤسسات أخرى في أنحاء البلاد. وتوقفت جميع الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لساعات بسبب خلل تقني جسيم في الأنظمة، ما أدى إلى تأخير أو إلغاء آلاف الرحلات.

وقلّل الرئيس ترمب، أمس، من شأن هذه الاضطرابات، قائلاً إن مثل هذه المشكلات حتمية. وأضاف لصحافيين في مانيلا رداً على سؤال عن الأعطال: «تحدث مثل هذه الأمور. لا بأس».