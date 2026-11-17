اندلع حريق كهربائي «محدود» في مقر وكالة الاستخبارات الأميركية، ما استدعى استجابة فرق إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة فيرفاكس.
واندلع الحريق، بحسب تقارير إعلامية، في نظام التهوية داخل المبنى، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده، فيما بدأت وحدات الطوارئ بالانسحاب تدريجيا بعد انتهاء عمليات الاستجابة.
وأشارت تقارير محلية إلى أنه «مع تزايد الأعطال التي تطال أنظمة ومنشآت مختلفة في الولايات المتحدة، تبرز تساؤلات بشأن احتمال أن يكون الحريق الذي طال واحدة من أكثر المنشآت الاستخباراتية حساسية في البلاد عملا تخريبيا متعمدا نُفّذ عبر هجوم سيبراني، إلا أنه لاتوجد أي أدلة تربط الحريق بهجوم إلكتروني أو بأعطال أخرى شهدتها الولايات المتحدة».