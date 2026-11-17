شهدت شبكة اتصالات سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية للتواصل الداخلي عطلاً الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن ستة مصادر مطلعة على الواقعة قولها إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تعرّض الشبكة لهجوم سيبراني، في أحدث خلل تقني تشهده الولايات المتحدة خلال أيام قليلة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصدر في وكالة الأمن القومي، أن العطل نجم عن عملية تحديث لبرمجيات، وأنه لا توجد أي مؤشرات على تعرّض الوكالة لقرصنة إلكترونية.

والنظام المعروف باسم «إن إس إيه نت» (NSA Net) يتيح لموظفي الوكالة تبادل المعلومات السرية داخلياً، بحسب «سي إن إن».

وأكد وزير الأمن الداخلي ماركوين مولن في مقابلة مع تلفزيون «سي إن بي سي»، أن موجة الأعطال التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة غير مرتبطة بمجرمين سيبرانيين. وقال: «يمكنني أن أؤكد بكل ثقة أننا لسنا عرضة لهجوم، ولا يوجد أي تهديد سيبراني قائم. البلاد في أمان تام».

وكانت حركة النقل الجوي قد شهدت اضطرابات بسبب ما قالت إدارة ترمب إنها معدات متقادمة، ما دفع الهيئات التنظيمية إلى وقف جميع عمليات الإقلاع لعدة ساعات مساء الجمعة. واستمرت تداعيات هذا الوضع مع بقاء مسافرين وأطقم طائرات عالقين، حتى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع الحالي.

كما تعرّضت شركة «مايكروسوفت» الأميركية الأسبوع الماضي لعطل تقني كبير أثّر على مستخدمي خدمتَي «أوتلوك» و«تيمز» حول العالم.