قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، من أهمية سلسلة أعطال تقنية أثرت على قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن هذه الوقائع لا ترتبط ببعضها، ولا تشير إلى وجود مشكلة أوسع نطاقاً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ترمب لصحافيين في مانيلا، حيث كان يحضر مؤتمر رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان): «الأمر أشبه بما يحدث عندما تكون عظيماً وقوياً، وتمتلك كل المال. تحدث أشياء من هذا القبيل. كل شيء على ما يرام».

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر مطلعة قولها إن سلسلة الأعطال شملت انقطاعاً في نظام مراقبة الحركة الجوية يوم الجمعة، أدى إلى تعطيل خطط سفر مئات الآلاف من الركاب، وإنها استمرت اليوم عندما تعطلت الشبكة شديدة السرية التي تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية في اتصالاتها الداخلية.

ولم يكن تفاؤل جميع الجمهوريين المنتخبين في واشنطن يضاهي ما كان يشعر به الرئيس.

وطالب عدد من الأشخاص الإدارة بإطلاع النواب على هذه الوقائع، التي شملت أيضاً عطلاً تقنياً في شركة «يونايتد إيرلاينز» أدى إلى تأخير نحو 150 رحلة جوية، أمس الاثنين، وهو اليوم الذي تسبب فيه خلل تقني في بنك «جيه بي مورغان تشيس» في تعطيل بعض الخدمات المصرفية.

وقال جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، لصحافيين، الثلاثاء: «إذا كان كل هذا مجرد مصادفة، فهي أكبر مصادفة يشهدها العالم طوال تاريخه».

وذكرت لورين بيس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، أنه لا يوجد دليل على أن سلسلة الأعطال التقنية التي حدثت في أنحاء الولايات المتحدة كانت نتيجة لهجوم إلكتروني.

وقالت لشبكة «نيوز ماكس» الإعلامية: «لا توجد أزمة أو أي شيء من هذا القبيل يدعو الأميركيين إلى القلق».

وأشارت بيس إلى أن ترمب شكّل مجموعات من الخبراء للتعامل مع المشكلات التي تواجه إدارة الطيران الاتحادية، وأنه يدعو الجمهوريين والديمقراطيين إلى إقرار تشريع يوفر المزيد من التمويل لإجراء تحديثات على أنظمة تلك الإدارة.

وتكررت الأعطال التقنية يومياً على مدار الأسبوع منذ يوم الخميس، عندما أدى انقطاع خدمة «مايكروسوفت» إلى تعطيل عدد من خدماتها، بما في ذلك البريد الإلكتروني. واستمر في اليوم التالي عطل في الرحلات الجوية على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات ونصف الساعة، وهو أطول توقف للرحلات الجوية في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

واستبعد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن تكون هذه الوقائع مرتبطة ببعضها.