هل تسبّب جهازا توجيه في أركنساس وتكساس في شلل الطيران الأميركي؟

أفاد تقرير صحافي بأن جهاز توجيه جديد في موقع تابع لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية بولاية أركنساس يقع في صدارة الأجهزة المشتبه في تسببها بالتعطل الواسع الذي أصاب نظام الطيران الأميركي، واستمر قرابة خمس ساعات، متسبباً في إلغاء وتأجيل أكثر من 20 ألف رحلة جوية منذ الجمعة، مع عدم استبعاد مساهمة جهاز توجيه آخر في ولاية تكساس في تفاقم الأزمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد أدى عطل في جهاز التوجيه الجديد إلى إغراق شبكة الاتصالات المستخدمة من جانب مراقبي الحركة الجوية بكميات هائلة من البيانات، مما تسبب في اضطرابات واسعة أجبرت السلطات على وقف الرحلات المغادرة في أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية رصدت أول الأعطال في مركزها بمدينة إنديانابوليس، المسؤول عن مراقبة الرحلات الجوية على ارتفاعات شاهقة فوق مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة. وسرعان ما امتدت المشكلات إلى الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، وسط تشويش وانقطاعات متكررة دفعت الطيارين إلى طلب توضيحات.

وبدأ موظفو الإدارة المكلفون بحل المشكلة بحثهم في إنديانابوليس، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. لكنهم حصروا المشكلة بعد ذلك في موقعين: محطة لاسلكية تابعة للإدارة في مدينة إل دورادو بولاية أركنساس، ومحطة رادار في مدينة أماريلو بولاية تكساس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن معدات الشبكات في موقع أركنساس، وربما الموقع الآخر في تكساس، تسببت في تحميل زائد على نظام الاتصالات الذي يستخدمه آلاف مراقبي الحركة الجوية لتوجيه الطيارين عبر المجال الجوي للبلاد، بعدما أرسلت كميات غير طبيعية من البيانات خلال فترات زمنية قصيرة.

وقالت ريبيكا غاي، المسؤولة عن التكنولوجيا في إدارة الطيران الاتحادية، خلال مؤتمر صحافي عقد السبت، إن الموقعين كانا يرسلان إشارات إلى الشبكة بمعدل مرتفع للغاية، بلغ نحو ألف اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ.

وأوضحت أن هذه البيانات انتقلت عبر شبكة معقدة من الأسلاك النحاسية وكابلات الألياف الضوئية، التي تشكل البنية الأساسية لاتصالات إدارة الطيران الاتحادية.

وهذه الشبكة، التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، تخضع حالياً لعملية تحديث واسعة بتكلفة مليارات الدولارات.

وتتولى شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، الإشراف على هذه الشبكة، التي تضم روابط حيوية للرادار والاتصالات وبيانات الرحلات الجوية.

وقد عانت هذه الشبكة من أعطال متكررة في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لاستبدالها بشبكة حديثة وأجهزة توجيه أكثر تطوراً. غير أن جهود صيانة واستبدال هذه الشبكة -التي تُعد بالغة الأهمية- استغرقت سنوات، وتزايدت تكلفتها بمرور الوقت.

جهاز جديد في أركنساس محور التحقيق

ووفقاً للتقرير، بدأت المشكلة بعد فترة وجيزة من تركيب شركة «إل ثري هاريس» جهاز توجيه جديد في موقع أركنساس، من تصنيع شركة «إتش بي إي»، إذ بدأ الجهاز بعد ظهر الجمعة في إرسال كميات ضخمة من البيانات.

وذكر مسؤولون حكوميون وآخرون من قطاع الطيران أن البيانات الصادرة عن ذلك الجهاز، إلى جانب بيانات من جهاز آخر في ولاية تكساس، تسببت في إرباك النظام. وأوضح برايان بيدفورد، المسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية أن هذا الخلل أدى إلى تعطل الاتصالات في 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً تابعاً للإدارة، تتولى الإشراف على الرحلات الجوية على ارتفاعات شاهقة.

وأشار مسؤول حكومي مطلع على النظام إلى وجود نحو 60 جهاز توجيه من النوع نفسه تعمل حالياً بشكل طبيعي ضمن شبكة إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلات التي وقعت يوم الجمعة ناجمة عن عيب في جهاز التوجيه الجديد، أم عن خطأ في إعدادات الضبط من قِبل شركة «إل ثري هاريس».

وتساءل بيدفورد يوم السبت قائلاً: «هل كان هناك خطأ في التركيب؟ أم في الإعدادات؟ أم أننا أدخلنا إلى النظام جهازاً معيباً تسبب في انتشار هذه الأخطاء؟» مشيراً إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية لا تزال تحقق في ملابسات الواقعة.

في المقابل، قال متحدث باسم شركة «إتش بي إي» إن أجهزة التوجيه بدت وكأنها تعمل كما هو مفترض، مؤكداً أنها لم تتعرض لعطل.

ووفقاً لمسؤولين حكوميين وآخرين في القطاع، فقد حدد مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية خاصية في جهاز التوجيه تبين أنها تسببت في تدفق البيانات بشكل مفرط، إذ كانت تسمح بإرسال المعلومات إلى نطاق أوسع من المطلوب. وجرى تعطيل هذه الخاصية في جميع الأجهزة المماثلة داخل الشبكة.

إيقاف الجهازين أعاد استقرار الشبكة

ومع تصاعد الأزمة واندفاع المسافرين لإعادة حجز رحلاتهم واستئجار السيارات وحجز الفنادق، سارعت إدارة الطيران الاتحادية إلى تحديد مصدر الخلل واحتواء تداعياته.

وقالت ريبيكا غاي إن السلطات تمكنت من إيقاف الجهازين الموجودين في أركنساس وتكساس وفصلهما عن الشبكة الرئيسية، مضيفة: «عطلنا الجهازين على الفور وتمكنا من استعادة استقرار شبكتنا».

من جانبه، قال وزير النقل الأميركي شون دافي إنه لا توجد أدلة تشير إلى أن ما حدث كان نتيجة عمل تخريبي متعمد، موضحاً أن التحقيق يركز على احتمال وجود مشكلة فنية في أجهزة التوجيه أو ما وصفه بـ«عدم الكفاءة» لدى الشركة المتعاقدة، «إل ثري هاريس».

وفي تعليق لها، أفادت شركة «إل ثري هاريس» بأنها تدعم التحقيق الذي تجريه الوكالة لمعرفة أسباب الخلل.

وأشار دافي إلى أنه إلى حين استبدال جميع الأسلاك النحاسية بحلول نهاية عام 2028، قد تظل احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات قائمة.

وقال: «هذا نظام تابع لإدارة الطيران الاتحادية لم يرتقِ لمستوى التحدي، وكذلك الشركة المتعاقدة لم تكن على مستوى التحدي، أو ربما لم تكن المعدات ذاتها على مستوى التحدي المطلوب».

وتأمل السلطات الأميركية بعودة حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء اليوم (الأحد). وأفاد موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت آوير» عن إلغاء أكثر من ألف رحلة ليوم الأحد حتى ساعات الفجر الأولى، بعدما أحصى السبت إلغاء 6400 رحلة من أصل 41 ألفا كانت مقررة.

وكانت إدارة الطيران المدني أعلنت إلغاء 12 ألف رحلة الجمعة. وتوقع رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد السبت استئناف الرحلات الجوية بالكامل بحلول الأحد.