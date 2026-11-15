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العالم الولايات المتحدة​

هل تسبّب جهازا توجيه في أركنساس وتكساس في شلل الطيران الأميركي؟

السلطات تأمل بعودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
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هل تسبّب جهازا توجيه في أركنساس وتكساس في شلل الطيران الأميركي؟

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)

أفاد تقرير صحافي بأن جهاز توجيه جديد في موقع تابع لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية بولاية أركنساس يقع في صدارة الأجهزة المشتبه في تسببها بالتعطل الواسع الذي أصاب نظام الطيران الأميركي، واستمر قرابة خمس ساعات، متسبباً في إلغاء وتأجيل أكثر من 20 ألف رحلة جوية منذ الجمعة، مع عدم استبعاد مساهمة جهاز توجيه آخر في ولاية تكساس في تفاقم الأزمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد أدى عطل في جهاز التوجيه الجديد إلى إغراق شبكة الاتصالات المستخدمة من جانب مراقبي الحركة الجوية بكميات هائلة من البيانات، مما تسبب في اضطرابات واسعة أجبرت السلطات على وقف الرحلات المغادرة في أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية رصدت أول الأعطال في مركزها بمدينة إنديانابوليس، المسؤول عن مراقبة الرحلات الجوية على ارتفاعات شاهقة فوق مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة. وسرعان ما امتدت المشكلات إلى الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، وسط تشويش وانقطاعات متكررة دفعت الطيارين إلى طلب توضيحات.

وبدأ موظفو الإدارة المكلفون بحل المشكلة بحثهم في إنديانابوليس، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. لكنهم حصروا المشكلة بعد ذلك في موقعين: محطة لاسلكية تابعة للإدارة في مدينة إل دورادو بولاية أركنساس، ومحطة رادار في مدينة أماريلو بولاية تكساس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن معدات الشبكات في موقع أركنساس، وربما الموقع الآخر في تكساس، تسببت في تحميل زائد على نظام الاتصالات الذي يستخدمه آلاف مراقبي الحركة الجوية لتوجيه الطيارين عبر المجال الجوي للبلاد، بعدما أرسلت كميات غير طبيعية من البيانات خلال فترات زمنية قصيرة.

وقالت ريبيكا غاي، المسؤولة عن التكنولوجيا في إدارة الطيران الاتحادية، خلال مؤتمر صحافي عقد السبت، إن الموقعين كانا يرسلان إشارات إلى الشبكة بمعدل مرتفع للغاية، بلغ نحو ألف اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ.

وأوضحت أن هذه البيانات انتقلت عبر شبكة معقدة من الأسلاك النحاسية وكابلات الألياف الضوئية، التي تشكل البنية الأساسية لاتصالات إدارة الطيران الاتحادية.

وهذه الشبكة، التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، تخضع حالياً لعملية تحديث واسعة بتكلفة مليارات الدولارات.

وتتولى شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، الإشراف على هذه الشبكة، التي تضم روابط حيوية للرادار والاتصالات وبيانات الرحلات الجوية.

وقد عانت هذه الشبكة من أعطال متكررة في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لاستبدالها بشبكة حديثة وأجهزة توجيه أكثر تطوراً. غير أن جهود صيانة واستبدال هذه الشبكة -التي تُعد بالغة الأهمية- استغرقت سنوات، وتزايدت تكلفتها بمرور الوقت.

جهاز جديد في أركنساس محور التحقيق

ووفقاً للتقرير، بدأت المشكلة بعد فترة وجيزة من تركيب شركة «إل ثري هاريس» جهاز توجيه جديد في موقع أركنساس، من تصنيع شركة «إتش بي إي»، إذ بدأ الجهاز بعد ظهر الجمعة في إرسال كميات ضخمة من البيانات.

وذكر مسؤولون حكوميون وآخرون من قطاع الطيران أن البيانات الصادرة عن ذلك الجهاز، إلى جانب بيانات من جهاز آخر في ولاية تكساس، تسببت في إرباك النظام. وأوضح برايان بيدفورد، المسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية أن هذا الخلل أدى إلى تعطل الاتصالات في 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً تابعاً للإدارة، تتولى الإشراف على الرحلات الجوية على ارتفاعات شاهقة.

وأشار مسؤول حكومي مطلع على النظام إلى وجود نحو 60 جهاز توجيه من النوع نفسه تعمل حالياً بشكل طبيعي ضمن شبكة إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلات التي وقعت يوم الجمعة ناجمة عن عيب في جهاز التوجيه الجديد، أم عن خطأ في إعدادات الضبط من قِبل شركة «إل ثري هاريس».

وتساءل بيدفورد يوم السبت قائلاً: «هل كان هناك خطأ في التركيب؟ أم في الإعدادات؟ أم أننا أدخلنا إلى النظام جهازاً معيباً تسبب في انتشار هذه الأخطاء؟» مشيراً إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية لا تزال تحقق في ملابسات الواقعة.

في المقابل، قال متحدث باسم شركة «إتش بي إي» إن أجهزة التوجيه بدت وكأنها تعمل كما هو مفترض، مؤكداً أنها لم تتعرض لعطل.

ووفقاً لمسؤولين حكوميين وآخرين في القطاع، فقد حدد مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية خاصية في جهاز التوجيه تبين أنها تسببت في تدفق البيانات بشكل مفرط، إذ كانت تسمح بإرسال المعلومات إلى نطاق أوسع من المطلوب. وجرى تعطيل هذه الخاصية في جميع الأجهزة المماثلة داخل الشبكة.

إيقاف الجهازين أعاد استقرار الشبكة

ومع تصاعد الأزمة واندفاع المسافرين لإعادة حجز رحلاتهم واستئجار السيارات وحجز الفنادق، سارعت إدارة الطيران الاتحادية إلى تحديد مصدر الخلل واحتواء تداعياته.

وقالت ريبيكا غاي إن السلطات تمكنت من إيقاف الجهازين الموجودين في أركنساس وتكساس وفصلهما عن الشبكة الرئيسية، مضيفة: «عطلنا الجهازين على الفور وتمكنا من استعادة استقرار شبكتنا».

من جانبه، قال وزير النقل الأميركي شون دافي إنه لا توجد أدلة تشير إلى أن ما حدث كان نتيجة عمل تخريبي متعمد، موضحاً أن التحقيق يركز على احتمال وجود مشكلة فنية في أجهزة التوجيه أو ما وصفه بـ«عدم الكفاءة» لدى الشركة المتعاقدة، «إل ثري هاريس».

وفي تعليق لها، أفادت شركة «إل ثري هاريس» بأنها تدعم التحقيق الذي تجريه الوكالة لمعرفة أسباب الخلل.

وأشار دافي إلى أنه إلى حين استبدال جميع الأسلاك النحاسية بحلول نهاية عام 2028، قد تظل احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات قائمة.

وقال: «هذا نظام تابع لإدارة الطيران الاتحادية لم يرتقِ لمستوى التحدي، وكذلك الشركة المتعاقدة لم تكن على مستوى التحدي، أو ربما لم تكن المعدات ذاتها على مستوى التحدي المطلوب».

وتأمل السلطات الأميركية بعودة حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء اليوم (الأحد). وأفاد موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت آوير» عن إلغاء أكثر من ألف رحلة ليوم الأحد حتى ساعات الفجر الأولى، بعدما أحصى السبت إلغاء 6400 رحلة من أصل 41 ألفا كانت مقررة.

وكانت إدارة الطيران المدني أعلنت إلغاء 12 ألف رحلة الجمعة. وتوقع رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد السبت استئناف الرحلات الجوية بالكامل بحلول الأحد.

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أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ) p-circle

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هل تسبّب جهازا توجيه في أركنساس وتكساس في شلل الطيران الأميركي؟

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
TT
TT

هل تسبّب جهازا توجيه في أركنساس وتكساس في شلل الطيران الأميركي؟

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)
أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات بمطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)

أفاد تقرير صحافي بأن جهاز توجيه جديد في موقع تابع لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية بولاية أركنساس يقع في صدارة الأجهزة المشتبه في تسببها بالتعطل الواسع الذي أصاب نظام الطيران الأميركي، واستمر قرابة خمس ساعات، متسبباً في إلغاء وتأجيل أكثر من 20 ألف رحلة جوية منذ الجمعة، مع عدم استبعاد مساهمة جهاز توجيه آخر في ولاية تكساس في تفاقم الأزمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد أدى عطل في جهاز التوجيه الجديد إلى إغراق شبكة الاتصالات المستخدمة من جانب مراقبي الحركة الجوية بكميات هائلة من البيانات، مما تسبب في اضطرابات واسعة أجبرت السلطات على وقف الرحلات المغادرة في أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية رصدت أول الأعطال في مركزها بمدينة إنديانابوليس، المسؤول عن مراقبة الرحلات الجوية على ارتفاعات شاهقة فوق مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة. وسرعان ما امتدت المشكلات إلى الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، وسط تشويش وانقطاعات متكررة دفعت الطيارين إلى طلب توضيحات.

وبدأ موظفو الإدارة المكلفون بحل المشكلة بحثهم في إنديانابوليس، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. لكنهم حصروا المشكلة بعد ذلك في موقعين: محطة لاسلكية تابعة للإدارة في مدينة إل دورادو بولاية أركنساس، ومحطة رادار في مدينة أماريلو بولاية تكساس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن معدات الشبكات في موقع أركنساس، وربما الموقع الآخر في تكساس، تسببت في تحميل زائد على نظام الاتصالات الذي يستخدمه آلاف مراقبي الحركة الجوية لتوجيه الطيارين عبر المجال الجوي للبلاد، بعدما أرسلت كميات غير طبيعية من البيانات خلال فترات زمنية قصيرة.

وقالت ريبيكا غاي، المسؤولة عن التكنولوجيا في إدارة الطيران الاتحادية، خلال مؤتمر صحافي عقد السبت، إن الموقعين كانا يرسلان إشارات إلى الشبكة بمعدل مرتفع للغاية، بلغ نحو ألف اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ.

وأوضحت أن هذه البيانات انتقلت عبر شبكة معقدة من الأسلاك النحاسية وكابلات الألياف الضوئية، التي تشكل البنية الأساسية لاتصالات إدارة الطيران الاتحادية.

وهذه الشبكة، التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، تخضع حالياً لعملية تحديث واسعة بتكلفة مليارات الدولارات.

وتتولى شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، الإشراف على هذه الشبكة، التي تضم روابط حيوية للرادار والاتصالات وبيانات الرحلات الجوية.

وقد عانت هذه الشبكة من أعطال متكررة في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لاستبدالها بشبكة حديثة وأجهزة توجيه أكثر تطوراً. غير أن جهود صيانة واستبدال هذه الشبكة -التي تُعد بالغة الأهمية- استغرقت سنوات، وتزايدت تكلفتها بمرور الوقت.

جهاز جديد في أركنساس محور التحقيق

ووفقاً للتقرير، بدأت المشكلة بعد فترة وجيزة من تركيب شركة «إل ثري هاريس» جهاز توجيه جديد في موقع أركنساس، من تصنيع شركة «إتش بي إي»، إذ بدأ الجهاز بعد ظهر الجمعة في إرسال كميات ضخمة من البيانات.

وذكر مسؤولون حكوميون وآخرون من قطاع الطيران أن البيانات الصادرة عن ذلك الجهاز، إلى جانب بيانات من جهاز آخر في ولاية تكساس، تسببت في إرباك النظام. وأوضح برايان بيدفورد، المسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية أن هذا الخلل أدى إلى تعطل الاتصالات في 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً تابعاً للإدارة، تتولى الإشراف على الرحلات الجوية على ارتفاعات شاهقة.

وأشار مسؤول حكومي مطلع على النظام إلى وجود نحو 60 جهاز توجيه من النوع نفسه تعمل حالياً بشكل طبيعي ضمن شبكة إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلات التي وقعت يوم الجمعة ناجمة عن عيب في جهاز التوجيه الجديد، أم عن خطأ في إعدادات الضبط من قِبل شركة «إل ثري هاريس».

وتساءل بيدفورد يوم السبت قائلاً: «هل كان هناك خطأ في التركيب؟ أم في الإعدادات؟ أم أننا أدخلنا إلى النظام جهازاً معيباً تسبب في انتشار هذه الأخطاء؟» مشيراً إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية لا تزال تحقق في ملابسات الواقعة.

في المقابل، قال متحدث باسم شركة «إتش بي إي» إن أجهزة التوجيه بدت وكأنها تعمل كما هو مفترض، مؤكداً أنها لم تتعرض لعطل.

ووفقاً لمسؤولين حكوميين وآخرين في القطاع، فقد حدد مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية خاصية في جهاز التوجيه تبين أنها تسببت في تدفق البيانات بشكل مفرط، إذ كانت تسمح بإرسال المعلومات إلى نطاق أوسع من المطلوب. وجرى تعطيل هذه الخاصية في جميع الأجهزة المماثلة داخل الشبكة.

إيقاف الجهازين أعاد استقرار الشبكة

ومع تصاعد الأزمة واندفاع المسافرين لإعادة حجز رحلاتهم واستئجار السيارات وحجز الفنادق، سارعت إدارة الطيران الاتحادية إلى تحديد مصدر الخلل واحتواء تداعياته.

وقالت ريبيكا غاي إن السلطات تمكنت من إيقاف الجهازين الموجودين في أركنساس وتكساس وفصلهما عن الشبكة الرئيسية، مضيفة: «عطلنا الجهازين على الفور وتمكنا من استعادة استقرار شبكتنا».

من جانبه، قال وزير النقل الأميركي شون دافي إنه لا توجد أدلة تشير إلى أن ما حدث كان نتيجة عمل تخريبي متعمد، موضحاً أن التحقيق يركز على احتمال وجود مشكلة فنية في أجهزة التوجيه أو ما وصفه بـ«عدم الكفاءة» لدى الشركة المتعاقدة، «إل ثري هاريس».

وفي تعليق لها، أفادت شركة «إل ثري هاريس» بأنها تدعم التحقيق الذي تجريه الوكالة لمعرفة أسباب الخلل.

وأشار دافي إلى أنه إلى حين استبدال جميع الأسلاك النحاسية بحلول نهاية عام 2028، قد تظل احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات قائمة.

وقال: «هذا نظام تابع لإدارة الطيران الاتحادية لم يرتقِ لمستوى التحدي، وكذلك الشركة المتعاقدة لم تكن على مستوى التحدي، أو ربما لم تكن المعدات ذاتها على مستوى التحدي المطلوب».

وتأمل السلطات الأميركية بعودة حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء اليوم (الأحد). وأفاد موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت آوير» عن إلغاء أكثر من ألف رحلة ليوم الأحد حتى ساعات الفجر الأولى، بعدما أحصى السبت إلغاء 6400 رحلة من أصل 41 ألفا كانت مقررة.

وكانت إدارة الطيران المدني أعلنت إلغاء 12 ألف رحلة الجمعة. وتوقع رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد السبت استئناف الرحلات الجوية بالكامل بحلول الأحد.

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أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ) p-circle

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أخبار أميركا عالم الطيران أميركا
العالم الولايات المتحدة​

«لا أعرف ماذا أفعل»... طالب طيران يُفاجأ بوقف الرحلات في أميركا خلال أول رحلة منفردة له

عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
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TT

«لا أعرف ماذا أفعل»... طالب طيران يُفاجأ بوقف الرحلات في أميركا خلال أول رحلة منفردة له

عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)

كان طالب الطيران بمفرده في قمرة القيادة خلال أول رحلة منفردة له عبر البلاد، عندما أبلغته مراقبة للحركة الجوية بتعليمات لم يكن يتوقع سماعها قط: «تم فرض وقف للإقلاع على مستوى البلاد وعليه الهبوط».

وقال للمراقبة الجوية: «سيدتي... أنا طالب طيران. بصراحة، هذه أول مرة أقوم فيها برحلة منفردة عبر البلاد، ولا أعرف ماذا أفعل»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهر هذا التبادل الذي جرى فوق تكساس يوم الجمعة جانباً من الارتباك في الأجواء، بعدما أدى تعطل شبكة اتصالات إلى دفع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية لوقف الرحلات المغادرة في أنحاء الولايات المتحدة أكثر من 4 ساعات. ولا يتوقع أن تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية قبل وقت متأخر من اليوم (الأحد).

وكان الطيار قد أقلع من مطار هيكس قرب فورت وورث. وبدأت المراقبة الجوية بهدوء توجيهه للعودة، وأرشدته للابتعاد عن طائرات أخرى في المنطقة، بينها طائرتان هليكوبتر.

ومع اقترابه من المطار، طلب الطيار تطمينات بأن العودة آمنة. وسأل: «هل هناك أي خطب في هيكس؟».

وأكدت له المراقبة الجوية أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وواصلت إرشاده خلال الاقتراب من المدرج. وهبطت طائرته بسلام بعد دقائق، وفقاً لخدمة «فلايت أوير» لتتبع الرحلات.

وكانت محنة الطيار مثالاً على الارتباك الذي عمَّ نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة، حين كانت نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء. وهبطت جميعها بسلام رغم عمل مراقبي الحركة الجوية بقدرات جزئية فقط للرادار والاتصالات.

وكان هذا أول توقف على مستوى البلاد منذ تعطل أجهزة الكومبيوتر التابعة لإدارة الطيران الاتحادية، في يناير (كانون الثاني) 2023. وقبل ذلك، كان آخر توقف من هذا النوع عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

حفل موسيقي في الجو

تقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين في صالات المطارات من بوسطن إلى سياتل، ومن نيويورك إلى لوس أنجليس. وامتلأت المطارات بالركاب الذين واجهوا إلغاء الرحلات وطوابير طويلة، بينما سارعت شركات الطيران إلى إعادة حجز رحلاتهم. وتخلى بعضهم عن السفر جواً تماماً، وبحثوا عن سيارات مستأجرة وحافلات وقطارات.

وكانت فرق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ودوري الهوكي الوطني، وفرق رياضية جامعية، بين من هرعوا لإعادة ترتيب رحلاتهم، بينما حذرت شركات الطيران من أن الطائرات وأطقمها التي خرجت عن مواقعها قد تتسبب في إلغاءات مطلع الأسبوع.

لكن التجربة لم تكن سيئة للجميع.

فعلى ارتفاع شاهق فوق الاضطراب، وجد ركاب على متن رحلة لشركة «ساوث ويست إيرلاينز» من لوس أنجليس إلى أورلاندو أنفسهم يتشاركون الطائرة مع فرق موسيقية عدة كانت متجهة إلى جولة «فانس ووربد».

وكانت فرق «هوباستانك»، و«سيمبل بلان»، و«ذا يوزد»، والمغنية لولو على متن الرحلة التي غادرت لوس أنجليس، قبل إعلان وقف الرحلات على مستوى البلاد. ومع انتشار أنباء التوقف، حوَّل الموسيقيون مقصورة الطائرة إلى حفل موسيقي مرتجل، مستخدمين ميكروفونات ومكبرات صوت أحضروها معهم إلى الطائرة، وبثوا الموسيقى عبر نظام النداءات الداخلية للطائرة، وفقاً لمقاطع فيديو وروايات نُشرت على الإنترنت.

وكتبت لولو لاحقاً أن الركاب الذين لديهم خدمة «واي فاي» علموا، بينما كانوا يحلقون على ارتفاع 35 ألف قدم، أن الطائرات في أنحاء البلاد يجري وقفها على الأرض.

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العالم الولايات المتحدة​

أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
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أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)

قال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أمس، إنه من المتوقع أن تعود حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية اليوم، بعد أطول قرار لتعليق الرحلات على مستوى البلاد منذ 25 عاماً شمل آلاف الرحلات. ووصف هذا التعطل في حركة الملاحة الجوية الذي شمل إلغاء ما يقرب من 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من سبعة آلاف، بأنه أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح بيدفورد أن الرحلات الجوية «ستظل تشهد تأخيرات وإلغاءات»، لكنه أكد أن «الأسوأ أصبح وراءنا»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب إن التكنولوجيا الجديدة التي يجري إضافتها إلى نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد تسببت في تحميل المعدات القديمة فوق طاقتها، وحدوث انقطاعات متفرقة في الاتصالات وفجوات في تغطية الرادار، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات.

وأشار مسؤولون إلى أن النظام من المرجح أن يعود إلى العمل بصورة طبيعية في الوقت المناسب للتعامل مع الزيادة الكبيرة في حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر.

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