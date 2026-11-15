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العالم الولايات المتحدة​

«لا أعرف ماذا أفعل»... طالب طيران يُفاجأ بوقف الرحلات في أميركا خلال أول رحلة منفردة له

عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
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TT

«لا أعرف ماذا أفعل»... طالب طيران يُفاجأ بوقف الرحلات في أميركا خلال أول رحلة منفردة له

عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)

كان طالب الطيران بمفرده في قمرة القيادة خلال أول رحلة منفردة له عبر البلاد، عندما أبلغته مراقبة للحركة الجوية بتعليمات لم يكن يتوقع سماعها قط: «تم فرض وقف للإقلاع على مستوى البلاد وعليه الهبوط».

وقال للمراقبة الجوية: «سيدتي... أنا طالب طيران. بصراحة، هذه أول مرة أقوم فيها برحلة منفردة عبر البلاد، ولا أعرف ماذا أفعل»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهر هذا التبادل الذي جرى فوق تكساس يوم الجمعة جانباً من الارتباك في الأجواء، بعدما أدى تعطل شبكة اتصالات إلى دفع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية لوقف الرحلات المغادرة في أنحاء الولايات المتحدة أكثر من 4 ساعات. ولا يتوقع أن تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية قبل وقت متأخر من اليوم (الأحد).

وكان الطيار قد أقلع من مطار هيكس قرب فورت وورث. وبدأت المراقبة الجوية بهدوء توجيهه للعودة، وأرشدته للابتعاد عن طائرات أخرى في المنطقة، بينها طائرتان هليكوبتر.

ومع اقترابه من المطار، طلب الطيار تطمينات بأن العودة آمنة. وسأل: «هل هناك أي خطب في هيكس؟».

وأكدت له المراقبة الجوية أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وواصلت إرشاده خلال الاقتراب من المدرج. وهبطت طائرته بسلام بعد دقائق، وفقاً لخدمة «فلايت أوير» لتتبع الرحلات.

وكانت محنة الطيار مثالاً على الارتباك الذي عمَّ نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة، حين كانت نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء. وهبطت جميعها بسلام رغم عمل مراقبي الحركة الجوية بقدرات جزئية فقط للرادار والاتصالات.

وكان هذا أول توقف على مستوى البلاد منذ تعطل أجهزة الكومبيوتر التابعة لإدارة الطيران الاتحادية، في يناير (كانون الثاني) 2023. وقبل ذلك، كان آخر توقف من هذا النوع عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

حفل موسيقي في الجو

تقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين في صالات المطارات من بوسطن إلى سياتل، ومن نيويورك إلى لوس أنجليس. وامتلأت المطارات بالركاب الذين واجهوا إلغاء الرحلات وطوابير طويلة، بينما سارعت شركات الطيران إلى إعادة حجز رحلاتهم. وتخلى بعضهم عن السفر جواً تماماً، وبحثوا عن سيارات مستأجرة وحافلات وقطارات.

وكانت فرق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ودوري الهوكي الوطني، وفرق رياضية جامعية، بين من هرعوا لإعادة ترتيب رحلاتهم، بينما حذرت شركات الطيران من أن الطائرات وأطقمها التي خرجت عن مواقعها قد تتسبب في إلغاءات مطلع الأسبوع.

لكن التجربة لم تكن سيئة للجميع.

فعلى ارتفاع شاهق فوق الاضطراب، وجد ركاب على متن رحلة لشركة «ساوث ويست إيرلاينز» من لوس أنجليس إلى أورلاندو أنفسهم يتشاركون الطائرة مع فرق موسيقية عدة كانت متجهة إلى جولة «فانس ووربد».

وكانت فرق «هوباستانك»، و«سيمبل بلان»، و«ذا يوزد»، والمغنية لولو على متن الرحلة التي غادرت لوس أنجليس، قبل إعلان وقف الرحلات على مستوى البلاد. ومع انتشار أنباء التوقف، حوَّل الموسيقيون مقصورة الطائرة إلى حفل موسيقي مرتجل، مستخدمين ميكروفونات ومكبرات صوت أحضروها معهم إلى الطائرة، وبثوا الموسيقى عبر نظام النداءات الداخلية للطائرة، وفقاً لمقاطع فيديو وروايات نُشرت على الإنترنت.

وكتبت لولو لاحقاً أن الركاب الذين لديهم خدمة «واي فاي» علموا، بينما كانوا يحلقون على ارتفاع 35 ألف قدم، أن الطائرات في أنحاء البلاد يجري وقفها على الأرض.

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«لا أعرف ماذا أفعل»... طالب طيران يُفاجأ بوقف الرحلات في أميركا خلال أول رحلة منفردة له

عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
TT
TT

«لا أعرف ماذا أفعل»... طالب طيران يُفاجأ بوقف الرحلات في أميركا خلال أول رحلة منفردة له

عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)
عمَّ الارتباك نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة حين كان نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء (أ.ب)

كان طالب الطيران بمفرده في قمرة القيادة خلال أول رحلة منفردة له عبر البلاد، عندما أبلغته مراقبة للحركة الجوية بتعليمات لم يكن يتوقع سماعها قط: «تم فرض وقف للإقلاع على مستوى البلاد وعليه الهبوط».

وقال للمراقبة الجوية: «سيدتي... أنا طالب طيران. بصراحة، هذه أول مرة أقوم فيها برحلة منفردة عبر البلاد، ولا أعرف ماذا أفعل»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهر هذا التبادل الذي جرى فوق تكساس يوم الجمعة جانباً من الارتباك في الأجواء، بعدما أدى تعطل شبكة اتصالات إلى دفع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية لوقف الرحلات المغادرة في أنحاء الولايات المتحدة أكثر من 4 ساعات. ولا يتوقع أن تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية قبل وقت متأخر من اليوم (الأحد).

وكان الطيار قد أقلع من مطار هيكس قرب فورت وورث. وبدأت المراقبة الجوية بهدوء توجيهه للعودة، وأرشدته للابتعاد عن طائرات أخرى في المنطقة، بينها طائرتان هليكوبتر.

ومع اقترابه من المطار، طلب الطيار تطمينات بأن العودة آمنة. وسأل: «هل هناك أي خطب في هيكس؟».

وأكدت له المراقبة الجوية أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وواصلت إرشاده خلال الاقتراب من المدرج. وهبطت طائرته بسلام بعد دقائق، وفقاً لخدمة «فلايت أوير» لتتبع الرحلات.

وكانت محنة الطيار مثالاً على الارتباك الذي عمَّ نظام الطيران الأميركي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة، حين كانت نحو 4 آلاف طائرة في الأجواء. وهبطت جميعها بسلام رغم عمل مراقبي الحركة الجوية بقدرات جزئية فقط للرادار والاتصالات.

وكان هذا أول توقف على مستوى البلاد منذ تعطل أجهزة الكومبيوتر التابعة لإدارة الطيران الاتحادية، في يناير (كانون الثاني) 2023. وقبل ذلك، كان آخر توقف من هذا النوع عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

حفل موسيقي في الجو

تقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين في صالات المطارات من بوسطن إلى سياتل، ومن نيويورك إلى لوس أنجليس. وامتلأت المطارات بالركاب الذين واجهوا إلغاء الرحلات وطوابير طويلة، بينما سارعت شركات الطيران إلى إعادة حجز رحلاتهم. وتخلى بعضهم عن السفر جواً تماماً، وبحثوا عن سيارات مستأجرة وحافلات وقطارات.

وكانت فرق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ودوري الهوكي الوطني، وفرق رياضية جامعية، بين من هرعوا لإعادة ترتيب رحلاتهم، بينما حذرت شركات الطيران من أن الطائرات وأطقمها التي خرجت عن مواقعها قد تتسبب في إلغاءات مطلع الأسبوع.

لكن التجربة لم تكن سيئة للجميع.

فعلى ارتفاع شاهق فوق الاضطراب، وجد ركاب على متن رحلة لشركة «ساوث ويست إيرلاينز» من لوس أنجليس إلى أورلاندو أنفسهم يتشاركون الطائرة مع فرق موسيقية عدة كانت متجهة إلى جولة «فانس ووربد».

وكانت فرق «هوباستانك»، و«سيمبل بلان»، و«ذا يوزد»، والمغنية لولو على متن الرحلة التي غادرت لوس أنجليس، قبل إعلان وقف الرحلات على مستوى البلاد. ومع انتشار أنباء التوقف، حوَّل الموسيقيون مقصورة الطائرة إلى حفل موسيقي مرتجل، مستخدمين ميكروفونات ومكبرات صوت أحضروها معهم إلى الطائرة، وبثوا الموسيقى عبر نظام النداءات الداخلية للطائرة، وفقاً لمقاطع فيديو وروايات نُشرت على الإنترنت.

وكتبت لولو لاحقاً أن الركاب الذين لديهم خدمة «واي فاي» علموا، بينما كانوا يحلقون على ارتفاع 35 ألف قدم، أن الطائرات في أنحاء البلاد يجري وقفها على الأرض.

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أخبار أميركا عالم الطيران أميركا
العالم الولايات المتحدة​

أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
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أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)

قال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أمس، إنه من المتوقع أن تعود حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية اليوم، بعد أطول قرار لتعليق الرحلات على مستوى البلاد منذ 25 عاماً شمل آلاف الرحلات. ووصف هذا التعطل في حركة الملاحة الجوية الذي شمل إلغاء ما يقرب من 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من سبعة آلاف، بأنه أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح بيدفورد أن الرحلات الجوية «ستظل تشهد تأخيرات وإلغاءات»، لكنه أكد أن «الأسوأ أصبح وراءنا»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب إن التكنولوجيا الجديدة التي يجري إضافتها إلى نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد تسببت في تحميل المعدات القديمة فوق طاقتها، وحدوث انقطاعات متفرقة في الاتصالات وفجوات في تغطية الرادار، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات.

وأشار مسؤولون إلى أن النظام من المرجح أن يعود إلى العمل بصورة طبيعية في الوقت المناسب للتعامل مع الزيادة الكبيرة في حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر.

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العالم الولايات المتحدة​

كوشنر: أميركا تيسّر تواصلاً مباشراً بين أوروبا وروسيا بعد محادثات أوكرانيا

اجتماع بين المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين (حساب كوشنر عبر منصة «إكس»)
اجتماع بين المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين (حساب كوشنر عبر منصة «إكس»)
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كوشنر: أميركا تيسّر تواصلاً مباشراً بين أوروبا وروسيا بعد محادثات أوكرانيا

اجتماع بين المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين (حساب كوشنر عبر منصة «إكس»)
اجتماع بين المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين (حساب كوشنر عبر منصة «إكس»)

قال المبعوث الأميركي ‌جاريد ‌كوشنر، ​يوم ‌السبت، إن ​الولايات المتحدة تركز على تيسير تواصل مباشر ‌بين ‌روسيا ​والدول ‌الأوروبية ‌بشأن الحرب ‌في أوكرانيا، وذلك عقب اجتماعات شاركت فيها واشنطن وموسكو وكييف الأسبوع الماضي.

وأعلن مسؤول، الجمعة، أن خمس دول أوروبية هي؛ فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا، ستمثل الجانب الأوروبي خلال المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، اتفقت دول الاتحاد الـ27 خلال قمة لها في دبلن على أن ينضم مسؤولون من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى الفريق الذي سيمثل القارة في أي مفاوضات مقبلة.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، الخميس، إن على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام.

واجتمع المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، قبل توجههما إلى آيرلندا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإعطاء زخم جديد لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام.

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