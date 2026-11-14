إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بأميركا رغم استئناف السفر

ألغت شركات ‌طيران كبرى، يوم السبت، أكثر من 4500 رحلة جوية في الولايات المتحدة وأجّلت أكثر من 4400 رحلة أخرى في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التعافي من أطول توقف على مستوى البلاد للرحلات الجوية منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وقدم مدير ​إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد اعتذاره عن هذا الاضطراب، مشيرا إلى أن النظام أصبح مستقرا وأنه يتوقع عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير بحلول نهاية غد الأحد.

وأصدرت الإدارة، الجمعة، قرارا بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات المغادرة تقريبا لمدة خمس ساعات تقريبا. واضطر ذلك شركات الطيران إلى إلغاء ما يقرب من 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من سبعة آلاف في أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

ودفعت هذه المشكلة البيت الأبيض إلى عقد اجتماع طارئ في غرفة العمليات، الجمعة، كما بدأت وكالات اتحادية جهودا حثيثة لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إلكتروني.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق السبت، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

L3Harris has been modernizing the communications infrastructure supporting the National Airspace System in close coordination with the FAA. With safety and reliability as our highest priorities, L3Harris, together with its telco partners and the FAA, has completed more than 70في المائة... — L3Harris (@L3HarrisTech) November 14, 2026

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.

وقال وزير النقل شون دافي ‌اليوم إن تركيب ‌شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، جهاز توجيه جديدا واحدا على الأقل في ​منشأة ‌نائية هو ​ما تسبب في هذا الاضطراب.

وأضاف، في مؤتمر صحافي: «نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة، أي هل كان خطأ من المستخدم أم خطأ من المُثبِّت التابع لشركة (إل 3 هاريس)، أم أنهم قاموا بتركيب جهاز توجيه معيب؟ لم نحدد بعد ما هو سبب العطل».

وأكد وزير النقل الأميركي شون دافي، السبت، إنه لا يعتقد أن تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة الأميركية كان بسبب هجوم سيبراني خارجي.

وأشار وزير النقل الأميركي إلى أنه ليس من الواضح إن كان السبب وراء تعطل الطيران مشكلة فنية في أجهزة راوتر أم نقص كفاءة، مضيفاً: «الأعطال وقعت في أثناء أعمال الصيانة لتحويل الكابلات من النمط العادي إلى الرقمي».

ولم ترد «إل ثري هاريس» بعد على طلب للتعليق. وانخفضت أسهمها بنحو أربعة في المائة في أحدث تداولات بعد إغلاق السوق أمس.

أحمال بيانات زائدة

أدى هذا العطل إلى إثقال كاهل مراكز الاتصالات الأخرى بالبيانات. وقال دافي: «كنا نتلقى أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ، مما تسبب في مشكلات في اتصالاتنا مع الطائرات، وتسبب أيضاً في بعض الاضطرابات في عمل راداراتنا».

وأثرت المشكلة على الاتصالات في 17 ‌من أصل 22 مركزاً للطيران في أنحاء البلاد، وهي مرافق تابعة ‌لإدارة الطيران الاتحادية تتحكم في الطائرات خلال مرحلة الطيران العادية للرحلة. ​وقال بيدفورد إن الإدارة أمرت بوقف الإقلاع من المطارات ‌تحسباً لفقدان أحد مراكز الاتصالات بالكامل. وأضاف بيدفورد: «لم تتوقف أي منشأة عن العمل. ولم نفقد أي شيء بشكل ‌كامل».

وقالت الإدارة إنها تجري اختبارات إضافية مع شركة «إل ثري هاريس» لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاطر إضافية.

وألغت شركات «يونايتد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«أميركان إيرلاينز» نحو 20 بالمئة من رحلاتها، يوم السبت، في حين ألغت «جيت بلو» 40 بالمئة. وأصدرت شركات طيران إعفاءات تسمح للركاب بإعادة حجز رحلاتهم لتواريخ لاحقة دون تكلفة.

وعلى الرغم من أن إدارة الطيران الاتحادية رفعت في نهاية المطاف ‌أمر التوقف عن الإقلاع مساء الجمعة، لم تنته بعد الاضطرابات التي يواجهها الركاب إذ لا يزال عشرات الآلاف منهم عالقين في مطارات بأنحاء البلاد. وتحاول شركات الطيران الحد من التكدس بالمطارات وتجهيز أطقم الطيران والموظفين الآخرين لاستئناف العمل بعد هذا الاضطراب الهائل.

وقال مسؤولان في شركتي طيران إن إدارة الطيران الاتحادية أصدرت أمر التوقف عن الإقلاع بسبب عطل أثر فيما يبدو على شبكة تتولى إدارة الترددات اللاسلكية الحيوية التي يستخدمها مراقبو الحركة الجوية للتواصل مع الطيارين. وتشرف «إل ثري هاريس» على الشبكة.

البحث عن تمويل لضبط الاستجابة للطوارئ

تعد المشكلة التي وقعت، الجمعة، أحدث وأكثر العلامات وضوحاً على الضغوط التي يتعرض لها نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة الذي يعاني من مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم، فضلاً عن نقص يبلغ عدة آلاف من المراقبين الجويين.

ودعا وزير النقل أمس إلى تخصيص تمويل قيمته 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، بزيادة على 30 مليار دولار طلبها في وقت سابق. وقال: «هذه حالة طارئة».

ومنذ ​هجمات 11 سبتمبر، حدث وقف الإقلاع الوحيد الآخر على مستوى البلاد في يناير 2023 عندما أوقفت الإدارة الرحلات الداخلية 90 دقيقة تقريباً، مما أدى إلى تعطيل قرابة 11 ألف رحلة جوية.

ولفت دافي النظر إلى أن الأجهزة التي تُستخدم في المراقبة الجوية تعود إلى السبعينات من القرن الماضي، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب بتحديث أجهزة الملاحة الجوية.

من جانبها، أفادت هيئة الطيران المدني الأميركية بأن أكثر من 16 ألف رحلة أُلغيت يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، في أعقاب تعليق للحركة الجوية استمر ساعات بسبب عطل في الاتصالات. وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد خلال مؤتمر صحافي، إنه «لم يكن بالإمكان إعادة جدولة 12 ألف رحلة» الجمعة، بينها نحو تسعة آلاف رحلة تجارية وثلاثة آلاف رحلة خاصة.

وأضاف: «نقدّر أنه سيتم إلغاء ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف رحلة من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة ليوم السبت».

وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.

والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس ​تخصيص 30.1 مليار ​دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.