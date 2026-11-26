انحرفت طائرة تابعة لشركة فيديكس للشحن عن مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي بالولايات المتحدة ليلة الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق جميع المدارج مؤقتاً، باستثناء مدرج واحد، وفقاً لمسؤولين.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بعد انحراف الطائرة عن المدرج، حسبما أفاد المطار. وتدخلت وحدات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي-ديد، وفق ما ذكرته «وكالة أسوشييتد برس» الأميركية.

يعمل المحققون وفرق الاستجابة في الموقع الذي تجاوزت فيه طائرة شحن تابعة لشركة «فيديكس» مدرجاً في مطار ميامي الدولي (أ.ب)

ووقع الحادث بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن مدرج آخر في ميامي، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأرض.

تدخلت وحدات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي-ديد فور وقوع الحادث (أ.ب)

وقالت شركة فيديكس إن الطائرة واجهت «مشكلة عند الهبوط» وإنها تنسق مع المسؤولين المكلفين بالتحقيق.

وأضافت الشركة في بيان: «نحن ممتنون لأن طاقمنا بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات».