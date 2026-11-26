تكشف البيانات الإحصائية الصادرة عن موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، عن ملامح الخريطة الديموغرافية للاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وتُظهر الأرقام تركزاً كبيراً للمواهب في دول القارة العجوز، مقابل حضور نوعي ومؤثر لمدارس كرة القدم في أميركا الجنوبية والقارة السمراء؛ حيث برزت المنتخبات العربية والأفريقية بوصفها قوة تصدير رئيسية للمواهب في الملاعب العالمية.

السيطرة المطلقة للدول المستضيفة

وتتربع إسبانيا على قمة الترتيب بوجود 356 لاعباً يمثلون نسبة 13.57 في المائة من إجمالي اللاعبين، مستندة إلى إرث «لا روخا» المتوج بلقبي كأس العالم 2010 و2026 و4 بطولات في كأس أمم أوروبا، ويبرز في مقدمة هؤلاء النجوم رودري ولامين يامال في صفوف مانشستر سيتي وبرشلونة.

يامال يرفع كأس العالم وسط لاعبي المنتخب الإسباني بعد تألق لافت مع برشلونة (غيتي)

وتحل فرنسا في المركز الثاني برصيد 298 لاعباً ونسبة 11.36 في المائة، مدعومة بتألق منتخب «الديوك» بطل العالم مرتين، وحامل لقبي «يورو 1984» و«2000»، بقيادة كيليان مبابي وويليام ساليبا في أندية ريال مدريد وآرسنال.

كيليان مبابي يحتفل بهدف فوز ريال مدريد على برشلونة (رويترز)

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة، مسجلةً 260 لاعباً بنسبة 9.91 في المائة، وهو حضور يعكس تاريخ «المانشافت» صاحب الألقاب الأربعة في المونديال، و3 بطولات أوروبية، ويتألق من جيله الحالي جمال موسيالا في بايرن ميونيخ وفلوريان فيرتز في باير ليفركوزن وأنطونيو روديغر في ريال مدريد.

جمال موسيالا يواصل الغياب عن بايرن ميونيخ (رويترز)

وتحتل إيطاليا المركز الرابع بواقع 209 لاعبين ونسبة 7.97 في المائة، مواصلة تقاليد «الآتزوري» المتوج بكأس العالم 4 مرات و«يورو 1968» و«2020»، بقيادة نيكولو باريلا وأليساندرو باستوني في إنتر ميلان وجيانلويجي دوناروما في باريس سان جيرمان.

ثنائي الانتر نيكولو باريلا وماركوس تورام يحيون جماهير سان سيرو بعد الفوز (رويترز)

وتكتمل قائمة الكبار بإنجلترا في المركز الخامس بوجود 191 لاعباً بنسبة 7.28 في المائة، مستفيدة من إرث «الأسود الثلاثة» بطل مونديال 1966، وبروز أسماء لامعة مثل جود بيلينغهام في ريال مدريد وهاري كين في بايرن ميونيخ وبوكايو ساكا في آرسنال.

جود بيلينغهام (رويترز)

نكهة السامبا والتانغو وطواحين هولندا

خارج نطاق الدول المستضيفة للدوريات الخمسة تتصدر البرازيل مشهد المحترفين برصيد 76 لاعباً ونسبة 2.90 في المائة، محافظة على بريق «السيليساو» صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم بخمسة ألقاب، ويمثلها نجوم الصف الأول أمثال فينيسيوس جونيور ورودريغو في ريال مدريد وأليسون بيكر في ليفربول.

فينيسيوس جونيور (أ.ب)

وتليها هولندا في المركز السابع بوجود 70 لاعباً، ونسبة 2.67 في المائة، مستمدة قوتها من مدرسة «الطواحين» بطلة «يورو 1988»، عبر أسماء بارزة مثل فيرجيل فان دايك في ليفربول وفرينكي دي يونغ في برشلونة.

ريو نغوموها لاعب ليفربول يحتفل مع زميله فيرجيل فان دايك خلال مواجهة مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

وتحل الأرجنتين في المرتبة الثامنة برصيد 69 لاعباً بنسبة 2.63 في المائة، متسلحة بلقبها العالمي الثالث في مونديال 2022 ورقمها القياسي في كوبا أميركا، ويقود حضورها لاوتارو مارتينيز في إنتر ميلان وأليكسيس ماك أليستر في ليفربول وجوليان ألفاريز في أتلتيكو مدريد.

خوليان ألفاريز نجم أتليتيكو مدريد (رويترز)

كما تسجل بلجيكا حضوراً لافتاً في المركز التاسع بوجود 57 لاعباً بنسبة 2.17 في المائة، بقيادة كيفن دي بروين في نابولي وتيبو كورتوا في ريال مدريد.

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد (رويترز)

تليها البرتغال عاشراً برصيد 54 لاعباً ونسبة 2.06 في المائة، مستندة إلى تتويجها بلقب «يورو 2016» ودوري الأمم الأوروبية، وتألق برونو فيرنانديز في مانشستر يونايتد وبرناردو سيلفا في مانشستر سيتي.

برونو فرنانديز (أ.ف.ب)

دولة المغرب تتزعم العرب وأفريقيا... والدنمارك تحضر بقوة

على الصعيدين العربي والأفريقي، تتصدر دولة المغرب المشهد بوجود 51 لاعباً، يمثلون نسبة 1.94 في المائة، وهو رقم يعكس الطفرة التاريخية لـ«أسود الأطلس» أبطال أمم أفريقيا 1976، وأصحاب الإنجاز التاريخي ببلوغ نصف نهائي مونديال 2022، ويقود هذه الكتيبة أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان وإبراهيم دياز في ريال مدريد ونصير مزراوي في مانشستر يونايتد.

أشرف حكيمي (رويترز)

وتحل السنغال في المركز الثاني أفريقياً برصيد 46 لاعباً، ونسبة 1.75 في المائة، مدعومة بلقبها القاري في كأس أمم أفريقيا 2021 و2025، بقيادة نيكولاس جاكسون في تشيلسي وباب ماتار سار في توتنهام هوتسبير.

السنغالي نيكولاس جاكسون يحتفل بهدفيه في سيتي (رويترز)

وتتقاسم ساحل العاج المركز الثالث عشر مع الدنمارك برصيد 43 لاعباً، ونسبة 1.64 في المائة لكل منهما؛ حيث تبرز كوت ديفوار المتوجة بكأس أمم أفريقيا 3 مرات، آخرها نسخة 2023، عبر نجوم أمثال إيفان نديكا في روما وسيباستيان هالر.

فيما تعتمد الدنمارك بطلة «يورو 1992» على أسماء مؤثرة مثل راسموس هويلوند في مانشستر يونايتد وأندرياس كريستنسن في برشلونة.

راسموس هويلوند (رويترز)

تنوع عالمي يثري المنافسة

وتختتم الإحصائية المشهد بالإشارة إلى وجود 800 لاعب يمثلون نسبة 30.51 في المائة من إجمالي اللاعبين، ينحدرون من بقية دول العالم مثل سويسرا وكرواتيا والجزائر ومصر واليابان وكوريا الجنوبية.

ويؤكد هذا التنوع الواسع أن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى باتت بمثابة «كأس عالم مصغرة» أسبوعية، تجمع بين الانضباط التكتيكي الأوروبي، والمهارة اللاتينية، والحيوية الفنية والبدنية للمواهب العربية والأفريقية.