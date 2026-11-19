برنامج علاجي يغيب مندش عن مباراة نيفتشيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/5343333-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A
مندش سيحتجب عن المواجهة الآسيوية المقبلة (تصوير: سعد العنزي)
أعلن نادي الهلال حاجة لاعب الفريق سلطان مندش إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي في قطر.
وتعرض مندش للإصابة قبل لقاء المنتخب السعودي الودي أمام أوزبكستان، فيما شارك مع الأخضر لمدة 25 دقيقة خلال لقائه الودي أمام كوريا الجنوبية.
وبذلك، تأكد غياب مندش عن المشاركة مع الهلال في مواجهته المقبلة أمام فريق نيفتشي الأوزبكي يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وميدانياً، التحق اللاعبون الدوليون بتدريبات الفريق مساء الخميس، بعد فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، لتنطلق استعدادات «الزعيم» لمواجهته الآسيوية المقبلة، التي سيخوضها في أوزبكستان أمام فريق نيفتشي، إذ يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط، خلف فريق العين الإماراتي صاحب المركز الأول بـ12 نقطة.
كشفت الأشعة التي أجراها محمد محزري لاعب فريق الهلال اليوم على موضع إصابته في العضلة الخلفية للفخذ، عن حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
برنامج علاجي يغيب مندش عن مباراة نيفتشيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/5343333-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A
مندش سيحتجب عن المواجهة الآسيوية المقبلة (تصوير: سعد العنزي)
أعلن نادي الهلال حاجة لاعب الفريق سلطان مندش إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي في قطر.
وتعرض مندش للإصابة قبل لقاء المنتخب السعودي الودي أمام أوزبكستان، فيما شارك مع الأخضر لمدة 25 دقيقة خلال لقائه الودي أمام كوريا الجنوبية.
وبذلك، تأكد غياب مندش عن المشاركة مع الهلال في مواجهته المقبلة أمام فريق نيفتشي الأوزبكي يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وميدانياً، التحق اللاعبون الدوليون بتدريبات الفريق مساء الخميس، بعد فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، لتنطلق استعدادات «الزعيم» لمواجهته الآسيوية المقبلة، التي سيخوضها في أوزبكستان أمام فريق نيفتشي، إذ يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط، خلف فريق العين الإماراتي صاحب المركز الأول بـ12 نقطة.
من علي رضا بيرانوند؟ مسيرة الحارس الإيراني المتوج بعرش آسيا 2026https://aawsat.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/5343248-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2026
من علي رضا بيرانوند؟ مسيرة الحارس الإيراني المتوج بعرش آسيا 2026
علي رضا بيرانواند خلال تتويجه بالجائزة (إ.ب.أ)
في أمسية استثنائية احتضنها مسرح «أكسرا» في العاصمة التايلاندية بانكوك، أعاد الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند كتابة تاريخ الجوائز الفردية في القارة الصفراء، بعدما تُوّج رسمياً بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026.
لم يكن هذا التتويج مجرد إضافة جديدة إلى خزائن الكرة الإيرانية فحسب، بل مثّل سابقة تاريخية جعلته أول حارس مرمى يحصد اللقب القاري الأرفع منذ اعتماد الجائزة عام 1994، متفوقاً على الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، وكاسراً هيمنة لاعبي الوسط والهجوم التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.
النشأة والأصول الاجتماعية
وُلد علي رضا بيرانوند في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) عام 1992 في قرية «سراب ياس» التابعة لمدينة خرم آباد في محافظة لرستان غرب إيران. ينحدر اللاعب من عائلة تنتمي إلى قبائل «اللك» الكردية، التي تعتمد في معيشتها على الرعي والترحال الموسمي.
قضى بيرانوند سنوات طفولته في العمل برعي الأغنام ومساعدة أسرته في تلبية متطلبات الحياة اليومية في ظل أوضاع اقتصادية محدودة.
وفي سن الثانية عشرة، غادر قريته متجهاً إلى العاصمة طهران سعياً وراء ممارسة كرة القدم، حيث واجه صعوبات معيشية واضطر للمبيت في محيط المنشآت الرياضية، والعمل في مهن يدوية مختلفة شملت مصانع الخياطة ومغاسل السيارات وأعمال النظافة لتأمين نفقاته بحسب ما جاء في مقابلات سابقة له نقلها موقع «إيران واير».
التكوين الرياضي وبدايات المسيرة
بدأ بيرانوند مسيرته في الفئات السنية لنادي نفط طهران، حيث لعب في البداية في مركز الهجوم قبل أن يتحول إلى حراسة المرمى عقب إصابة حارس فريقه الأساسي في إحدى المباريات.
لفت بيرانوند أنظار المدربين بفضل بنيته الجسدية التي يبلغ طولها 1.95 متر، إضافة إلى قدرته على تنفيذ رميات اليد لمسافات طويلة، وهو ما سُجل رسمياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عام 2016 كأطول رمية يد في كرة القدم بمسافة تجاوزت 61 متراً.
صعد بيرانوند إلى الفريق الأول لنادي نفط طهران عام 2011، واستمر معه حتى عام 2016، حين انتقل إلى نادي برسبوليس. ومع الأخير، شارك في تحقيق عدة بطولات محلية، كما بلغ مع الفريق المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا عام 2018.
المحطات الاحترافية والنادي الحالي
خاض بيرانوند تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية بدءاً من عام 2020 عبر الانضمام إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي، أعقبتها فترة إعارة إلى نادي بوافيشتا البرتغالي خلال موسم 2021-2022، وفقاً لبيانات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
عاد اللاعب إلى الدوري الإيراني في عام 2022 من بوابة ناديه السابق برسبوليس، قبل أن ينتقل في صيف عام 2024 إلى صفوف نادي تراكتور سازي تبريز، الذي يمثله في الوقت الراهن.
وخلال موسم 2025-2026، شارك بيرانوند مع تراكتور في احتلال وصافة الدوري الإيراني والتأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث خاض تسع مباريات قارية حافظ خلالها على نظافة شباكه في خمس مواجهات.
المشاركات الدولية والظروف المحيطة
على الصعيد الدولي، بدأ بيرانوند تمثيل المنتخب الإيراني الأول عام 2015، ووصل رصيده إلى 90 مباراة دولية حافظ فيها على نظافة شباكه في 39 لقاء، ليصبح الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الإيراني بحسب إحصاءات الاتحاد الآسيوي.
وشارك الحارس في ثلاث نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم (2018 و2022 و2026) وثلاث نسخ من كأس آسيا.
وتزامنت مسيرته الدولية مع فترات من التوترات الأمنية والحروب الإقليمية والقيود اللوجستية التي أثرت على تحضيرات المنتخب الإيراني، لا سيما خلال مشاركته في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي شهدت قيوداً على السفر والإقامة، وخرج منها المنتخب الإيراني من دور المجموعات بفارق الأهداف رغم عدم تعرضه لأي خسارة، بعد تعادله مع نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، وهي البطولة التي سجل فيها بيرانوند 15 تصدياً منها سبعة تصديات في لقاء بلجيكا.
دلالات التتويج في السجل الآسيوي
يُعد حصول بيرانوند على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026 أول تتويج للاعب إيراني بهذه الفئة منذ فوز علي كريمي بالجائزة عام 2004، كما يأتي بعد سبع سنوات من ترشح بيرانوند الأول للقائمة النهائية عام 2019 التي فاز بها القطري أكرم عفيف.
ويمثل هذا الفوز تحولاً في معايير الاختيار السنوية للاتحاد الآسيوي التي اقتصرت طوال 32 عاماً على لاعبي خط الوسط والهجوم، رغم وصول حراس مرمى سابقين إلى القوائم النهائية دون تحقيق اللقب، مثل السعودي محمد الدعيع في نسخة عام 1996.
من المتنافسون الثلاثة على رئاسة «فيفا» في انتخابات الرباط 2027؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/5343223-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-2027%D8%9F
في لحظة مفصلية تتشابك فيها خيوط السياسة الرياضية مع حسابات النفوذ الدولي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسمياً عن القائمة الأولية للمرشحين الثلاثة الذين سيتنافسون على قيادة أكبر مؤسسة كروية في العالم حتى عام 2031.
المعركة الانتخابية المرتقبة لن تدور رحاها في المقار التقليدية بأوروبا، بل ستحتضنها العاصمة المغربية الرباط يوم 18 مارس (آذار) 2027، على هامش أعمال المؤتمر الـ77 للاتحاد، وسط ترقب 211 اتحاداً وطنياً يملكون مفاتيح العرش الكروي.
وبين رئيس حالي يسعى لترسيخ إرثه الممتد لعقد من الزمن، ورجل كواليس فرنسي يحظى بدعم القارة العجوز لكسر احتكار السلطة، وخبير ياباني يرفع شعار النزاهة والانضباط الآسيوي، ترسم هذه الانتخابات ملامح مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل خريطة اللعبة الشعبية الأولى في العالم. فماذا نعرف عن المتنافسين الثلاثة؟
جياني إنفانتينو
: رجل التوسع والصفقات الكبرى في مواجهة رياح التغيير
يدخل السويسري - الإيطالي جياني إنفانتينو (56 عاماً) سباق الرباط متسلحاً بخبرة عقد كامل على رأس هرم «فيفا»، منذ انتخابه في فبراير (شباط) 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر في أعقاب أزمة الفساد الشهيرة.
إنفانتينو، المحامي المتخرج في جامعة فرايبورغ السويسرية والمتحدث بسبع لغات، بنى شرعيته خلال ولاياته المتعاقبة على فلسفة «توسيع الكعكة» وزيادة العوائد المالية للاتحادات الوطنية عبر برنامج «فيفا فورورد».
في عهد الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي «يويفا»، قفز عدد منتخبات كأس العالم للرجال إلى 48 منتخباً، وتضاعف حجم كأس العالم للأندية ليضم 32 فريقاً، كما دخلت تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» ملاعب المونديال.
غير أن طموح إنفانتينو لولاية جديدة يواجه هذه المرة تحدياً غير مسبوق؛ إذ تسببت خطته المثيرة للجدل «فيفا فورورد إنتربرايز» التي هدفت لبيع حصص استثمارية في بطولات كأس العالم للقطاع الخاص قبل أن يتم التراجع عنها في تمرد أوروبي واسع وسحب عشرات الاتحادات دعمها له، مما يجعل معركته في الرباط اختباراً حقيقياً لمدى متانة تحالفاته التقليدية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
فيليب ديالو
: مهندس الكواليس الفرنسي الذي يرفع راية التمرد الأوروبي
على الضفة المقابلة، يبرز اسم الفرنسي فيليب ديالو (63 عاماً) بوصفه المرشح البديل الذي أجمع عليه الأوروبيون داخل أروقة «يويفا» لمواجهة نفوذ إنفانتينو. ديالو، المولود في مدينة سان نازير الفرنسية، هو نجل بطل الملاكمة الأولمبي السنغالي سليمان ديالو، لكنه اختار حلبة القانون والإدارة الرياضية بدلاً من قفازات الملاكمة، ليتخرج في معهد العلوم السياسية المرموق في باريس.
قضى ديالو نحو ثلاثة عقود (1992 - 2021) بعيداً عن الأضواء مديراً لاتحاد الأندية المحترفة الفرنسية، حيث اكتسب سمعة «رجل التسويات الهادئ» والخبير بملفات انتقالات اللاعبين والحوار الاجتماعي.
وصعد إلى الواجهة في يناير (كانون الثاني) 2023 عندما تولى رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإنقاذ المؤسسة من عاصفة استقالة نويل لوغريت، قبل أن يُنتخب رئيساً أصيلاً.
يقدّم ديالو نفسه اليوم بديلاً مؤسسياً يعيد التوازن والثقة إلى الحوكمة الدولية، مستنداً إلى تحفظات أوروبية متزايدة تجاه تفرد إدارة «فيفا» الحالية بالقرارات الاستراتيجية والتجارية.
كوزو تاشيما
: صوت الانضباط الياباني الباحث عن «تطهير» المؤسسة
يمثل الياباني كوزو تاشيما (68 عاماً) الضلع الثالث في هذه المواجهة، حاملاً إرثاً يجمع بين عشب الملاعب ومكاتب صنع القرار.
تاشيما، الذي أصبح أول مرشح ياباني في التاريخ ينافس على رئاسة «فيفا»، بدأ مسيرته لاعباً دولياً في صفوف منتخب «الساموراي» أواخر السبعينات، قبل أن ينتقل للتدريب في ألمانيا ويقود منتخبات اليابان للفئات السنية.
تدرج تاشيما في هياكل الاتحاد الياباني لكرة القدم حتى تولى رئاسته بين عامي 2016 و2024، وحصل بعدها على لقب الرئيس الفخري، كما يشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ عام 2015.
لم يُخفِ تاشيما دوافع ترشحه، مؤكداً في تصريحاته أن حملته لا تتعلق بحسابات الربح والخسارة بقدر ما تهدف إلى نقل قيم «النزاهة والشفافية والانضباط» التي بنى عليها اليابانيون نهضتهم الكروية، ومواجهة ما يصفه بتغوّل المصالح التجارية والضغوط السياسية على استقلالية القرار الرياضي في «فيفا».
الطريق إلى 18 مارس: فحص النزاهة قبل معركة الصناديق
ورغم إغلاق باب الترشح، فإن الأسماء الثلاثة لم تحصل بعد على الضوء الأخضر النهائي؛ إذ ستخضع ملفاتهم خلال الأسابيع المقبلة لتدقيق صارم من قبل لجنة الانتخابات في «فيفا» للتحقق من استيفاء شروط النزاهة، والخبرة الإدارية، وتأييد خمسة اتحادات وطنية على الأقل، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في موعد أقصاه 18 فبراير (شباط) 2027.
وعندما تُفتح صناديق الاقتراع في الرباط في مارس 2027، سيحتاج الفائز إلى حصد ثلثي الأصوات (141 صوتاً من أصل 211) لحسم السباق من الجولة الأولى، أو الاكتفاء بالأغلبية المطلقة في الجولات التالية بعد استبعاد صاحب المركز الأخير، في ليلة ستحدد ملامح مستقبل كرة القدم العالمية حتى عام 2031.