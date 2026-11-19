في أمسية استثنائية احتضنها مسرح «أكسرا» في العاصمة التايلاندية بانكوك، أعاد الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند كتابة تاريخ الجوائز الفردية في القارة الصفراء، بعدما تُوّج رسمياً بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026.

لم يكن هذا التتويج مجرد إضافة جديدة إلى خزائن الكرة الإيرانية فحسب، بل مثّل سابقة تاريخية جعلته أول حارس مرمى يحصد اللقب القاري الأرفع منذ اعتماد الجائزة عام 1994، متفوقاً على الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، وكاسراً هيمنة لاعبي الوسط والهجوم التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.

علي رضا بيرانواند خلال تتويجه بالجائزة برفقة الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان (رويترز)

النشأة والأصول الاجتماعية

وُلد علي رضا بيرانوند في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) عام 1992 في قرية «سراب ياس» التابعة لمدينة خرم آباد في محافظة لرستان غرب إيران. ينحدر اللاعب من عائلة تنتمي إلى قبائل «اللك» الكردية، التي تعتمد في معيشتها على الرعي والترحال الموسمي.

قضى بيرانوند سنوات طفولته في العمل برعي الأغنام ومساعدة أسرته في تلبية متطلبات الحياة اليومية في ظل أوضاع اقتصادية محدودة.

وفي سن الثانية عشرة، غادر قريته متجهاً إلى العاصمة طهران سعياً وراء ممارسة كرة القدم، حيث واجه صعوبات معيشية واضطر للمبيت في محيط المنشآت الرياضية، والعمل في مهن يدوية مختلفة شملت مصانع الخياطة ومغاسل السيارات وأعمال النظافة لتأمين نفقاته بحسب ما جاء في مقابلات سابقة له نقلها موقع «إيران واير».

علي رضا بيرانواند خلال تتويجه بالجائزة (رويترز)

التكوين الرياضي وبدايات المسيرة

بدأ بيرانوند مسيرته في الفئات السنية لنادي نفط طهران، حيث لعب في البداية في مركز الهجوم قبل أن يتحول إلى حراسة المرمى عقب إصابة حارس فريقه الأساسي في إحدى المباريات.

لفت بيرانوند أنظار المدربين بفضل بنيته الجسدية التي يبلغ طولها 1.95 متر، إضافة إلى قدرته على تنفيذ رميات اليد لمسافات طويلة، وهو ما سُجل رسمياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عام 2016 كأطول رمية يد في كرة القدم بمسافة تجاوزت 61 متراً.

صعد بيرانوند إلى الفريق الأول لنادي نفط طهران عام 2011، واستمر معه حتى عام 2016، حين انتقل إلى نادي برسبوليس. ومع الأخير، شارك في تحقيق عدة بطولات محلية، كما بلغ مع الفريق المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا عام 2018.

علي رضا بيرانواند (موسوعة غينيس)

المحطات الاحترافية والنادي الحالي

خاض بيرانوند تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية بدءاً من عام 2020 عبر الانضمام إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي، أعقبتها فترة إعارة إلى نادي بوافيشتا البرتغالي خلال موسم 2021-2022، وفقاً لبيانات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

عاد اللاعب إلى الدوري الإيراني في عام 2022 من بوابة ناديه السابق برسبوليس، قبل أن ينتقل في صيف عام 2024 إلى صفوف نادي تراكتور سازي تبريز، الذي يمثله في الوقت الراهن.

وخلال موسم 2025-2026، شارك بيرانوند مع تراكتور في احتلال وصافة الدوري الإيراني والتأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث خاض تسع مباريات قارية حافظ خلالها على نظافة شباكه في خمس مواجهات.

تألق بيرانوند في مونديال 2026 (منتخب إيران)

المشاركات الدولية والظروف المحيطة

على الصعيد الدولي، بدأ بيرانوند تمثيل المنتخب الإيراني الأول عام 2015، ووصل رصيده إلى 90 مباراة دولية حافظ فيها على نظافة شباكه في 39 لقاء، ليصبح الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الإيراني بحسب إحصاءات الاتحاد الآسيوي.

وشارك الحارس في ثلاث نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم (2018 و2022 و2026) وثلاث نسخ من كأس آسيا.

وتزامنت مسيرته الدولية مع فترات من التوترات الأمنية والحروب الإقليمية والقيود اللوجستية التي أثرت على تحضيرات المنتخب الإيراني، لا سيما خلال مشاركته في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي شهدت قيوداً على السفر والإقامة، وخرج منها المنتخب الإيراني من دور المجموعات بفارق الأهداف رغم عدم تعرضه لأي خسارة، بعد تعادله مع نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، وهي البطولة التي سجل فيها بيرانوند 15 تصدياً منها سبعة تصديات في لقاء بلجيكا.

علي رضا بيرانواند (رويترز)

دلالات التتويج في السجل الآسيوي

يُعد حصول بيرانوند على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026 أول تتويج للاعب إيراني بهذه الفئة منذ فوز علي كريمي بالجائزة عام 2004، كما يأتي بعد سبع سنوات من ترشح بيرانوند الأول للقائمة النهائية عام 2019 التي فاز بها القطري أكرم عفيف.

ويمثل هذا الفوز تحولاً في معايير الاختيار السنوية للاتحاد الآسيوي التي اقتصرت طوال 32 عاماً على لاعبي خط الوسط والهجوم، رغم وصول حراس مرمى سابقين إلى القوائم النهائية دون تحقيق اللقب، مثل السعودي محمد الدعيع في نسخة عام 1996.