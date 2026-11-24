أشاد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بالتطور الذي يشهده أداء لاعب خط الوسط جوب بيلينغهام، الذي استُدعي مؤخراً لتمثيل المنتخب الإنجليزي الأول.

وتلقى بيلينغهام أول استدعاء له لمنتخب إنجلترا الأول للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، ليسير بذلك على نهج شقيقه الأكبر جود بيلينغهام، الذي بدأ مسيرته الاحترافية أيضاً مع متصدر ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) حالياً.

ورغم أن بيلينغهام، الذي انتقل إلى دورتموند قادماً من سندرلاند الإنجليزي، لم يشارك في المباريات الأخيرة مع منتخب «الأسود الثلاثة»، فإن كوفاتش أكد أن هذا الاستدعاء كان مستحقاً تماماً للاعب (21 عاماً)، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام آرسنال الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي تُجرى في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحافي، قال كوفاتش: «يمكنكم ملاحظة أن جوب يتطور بشكل جيد للغاية. وكما رأيتم، فقد أصبح الآن جزءاً من المنتخب الإنجليزي».

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا): «لم يأتِ هذا الاستدعاء بمحض الصدفة، بل لأنه يستحقه، فهو يقدم أداء رائعاً في الدوري الألماني، ومنذ انضمامه إلينا، وهو يواصل التطور يوماً بعد يوم».

وتابع: «في البداية، احتاج إلى بعض الوقت، نظراً إلى الفوارق الكبيرة بين دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) والدوري الألماني، فضلاً عن الاختلافات الثقافية. لقد انتقل إلى بلد جديد، وكان ينبغي عليه التأقلم مع الحياة في ألمانيا، وقد نجح في ذلك بالفعل».

وأردف كوفاتش قائلاً: «أنا سعيد جداً به، فهو يتقدم ويتطور ليس فقط على المستوى البدني، بل أيضاً في تعامله مع الكرة، وهذا بالضبط ما نحتاج إليه».

يُذكر أن بيلينغهام ليس اللاعب الإنجليزي الوحيد في صفوف دورتموند الآن، إذ يضم الفريق أيضاً إيثان نوانيري، خريج أكاديمية آرسنال.

ويلعب نوانيري في صفوف دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ورغم أنه واجه صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة، فإنه ربما يشارك ضد ناديه الأصلي (آرسنال) الليلة.

وعند سؤاله عما إذا كان قد طلب من نوانيري تقديم أي معلومات أو نصائح حول آرسنال، أجاب كوفاتش: «بصراحة، لا، لم نتحدث في هذا الأمر على الإطلاق».

وأتم مدرب دورتموند حديثه قائلاً: «كان هذا قراراً مقصوداً، لأن لدينا فريقاً متميزاً لتحليل الأداء، حيث شاهد أحد محللينا أكثر من 1000 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز».