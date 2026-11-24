وضع بورتلاند ترايل بليزرز حداً لسلسلة انتصارات مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز التي استمرت خمس مباريات، بفوزه عليه 128 - 111 ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) الاثنين.

دخل سفنتي سيكسرز -الذي غاب عنه جويل إمبيد وعاد جايلن براون إلى صفوفه بعد تعافيه من الإصابة- المباراة ساعياً إلى تحسين سجله الذي بلغ 14 فوزاً مقابل ثلاث هزائم في صدارة المنطقة الشرقية.

لكن آمال سفنتي سيكسرز في تحقيق فوزه السادس توالياً تبددت أمام بليزرز في قاعة «إكسفينيتي موبايل أرينا» في فيلادلفيا.

وتألق في صفوف الفائز ديني أفديا بتسجيله 31 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية، في حين أنهى داميان ليلارد وجرو هوليداي المباراة برصيد 18 نقطة لكل منهما.

ولدى الخاسر، كان ليبرون جيمس أفضل المسجلين مع 23 نقطة، بينما أضاف تايريز ماكسي 22 نقطة، وسجل براون 20 نقطة.

وفرض ليبرون (41 عاماً) إيقاع المباراة منذ البداية بعدما نجح في رمياته الأربع الأولى من خارج القوس، لكن في مواجهة أفديا الذي لم يكن بالإمكان إيقافه في الشوط الأول (سجل 25 نقطة بنسبة نجاح 9 من 12 في الرميات خلال 17 دقيقة)، لم ينجح سفنتي سيكسرز في توسيع الفارق، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 69 - 69.

وتحولت بقية المباراة إلى كابوس لرجال المدرب نيك نيرس، بعد تفوق الضيوف في الربع الثالث (23 - 32) ثم في الربع الأخير (19 - 27)، في حين لم يسجل أصحاب الأرض سوى 42 نقطة بعد الاستراحة، ووصل تأخرهم في النتيجة إلى 22 نقطة.

كما تراجعت دقة الرميات الثلاثية، فباستثناء ليبرون الذي نجح في 4 ثلاثيات من 5 محاولات، اكتفى زملاؤه بتسجيل 5 منها فقط من أصل 28 محاولة.

في المقابل، نجح بورتلاند في تسجيل 19 رمية ثلاثية، وهو رقم قياسي لهم هذا الموسم، من أصل 42 محاولة (بنسبة نجاح 45.2 في المائة).

وفي ظل غياب لاعب الارتكاز إمبيد، عانى سفنتي سيكسرز من تفوق واضح لمنافسه في التقاط الكرات المرتدة (33 مقابل 49)، لا سيما أمام دونوفان كلينغان الذي سجل 15 نقطة، والتقط 18 كرة مرتدة.

وقلل ليبرون من شأن الصعوبات التي يواجهها فريقه، موضحاً: «نريد أن نحافظ على هامش للتطور، فليس من المنطقي أن نكون في قمة مستوانا في نوفمبر (تشرين الثاني)، سيكون ذلك أمراً غريباً».

آمال سفنتي سيكسرز في تحقيق فوزه السادس توالياً تبددت أمام بليزرز (أ.ب)

في حين تعرض سفنتي سيكسرز للهزيمة، لم يواجه الفريقان اللذان يتنافسان على صدارة المنطقة الغربية أي مشكلات من هذا القبيل، فرفع سان أنتونيو سبيرز رصيده إلى 15 انتصاراً مقابل 3 هزائم بفوزه الساحق على مضيفه ساكرامنتو كينغز 123 - 107.

وبفضل هذا الفوز، حافظ سبيرز -الذي أراح نجمه «العملاق» الفرنسي فيكتور ويمبانياما- على سجله المثالي خارج ملعبه، محققاً 8 انتصارات في 8 مواجهات.

وقاد ستيفون كاسل فريقه سان أنتونيو في غياب ويمبانياما مسجلاً 28 نقطة، إلى جانب 11 تمريرة حاسمة، و8 متابعات.

كما حقق لوس أنجليس ليكرز فوزه الخامس عشر مقابل ثلاث هزائم في المنطقة الغربية، بعدما نجح في توسيع الفارق في المراحل الأخيرة من مباراته أمام يوتا جاز، وأنهاها لصالحه بنتيجة 109 - 94.

وكعادته، تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش مع ليكرز بتسجيله 28 نقطة.

في شارلوت، سجل تاي جيروم سبع رميات ثلاثية من رصيد إجمالي بلغ 29 نقطة، وكام سبنسر 24 نقطة، في فوز ممفيس غريزليز على هورنتس 117 - 111.

ورفع غريزليز رصيده إلى 13 انتصاراً مقابل خمس هزائم هذا الموسم، مواصلاً تقدمه في ترتيب المنطقة الغربية.

في المقابل، كان كريستيان أندرسون الأبرز مع هورنتس بتسجيله 25 نقطة.

وفي إنديانابوليس، سجل الكندي شاي غلجيوس – ألكسندر -الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين- 38 نقطة في عودته إلى التشكيلة الأساسية لفريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، لكن ذلك لم يمنع إنديانا بيسرز من تحقيق فوز صعب بنتيجة 125 - 120.

وقاد كل من كيلي أوبري جونيور والكاميروني باسكال سياكام هجوم بيسرز برصيد 20 نقطة لكل منهما، في حين برز أوبي توبين (17 نقطة) وجايلن سلاوسون (16 نقطة) من على مقاعد البدلاء.

وتراجع رصيد ثاندر إلى 10 انتصارات مقابل 8 هزائم، ليظل في المركز التاسع في الغربية، بينما رفع بيسرز رصيده إلى 6 انتصارات مقابل 12 هزيمة، واضعا حداً لسلسلة من أربع هزائم متتالية.

وفي مينيابوليس، سحق مينيسوتا تمبروولفز ضيفه بروكلين نتس 142 - 116.

وسجل جوليوس راندل، نجم نتس الحالي، 29 نقطة ضد فريقه السابق الذي دافع عن قميصه بين عامي 2024 و2026، لكن تمبروولفز فرض سيطرته بفضل أداء متميز قاده جايدن ماكدانييلز، صاحب 34 نقطة، و10 متابعات، و6 تمريرات حاسمة.