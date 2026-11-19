حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ريمونتادا جديدة بعد تأخره بفارق مزدوج الأرقام وأحبط مضيفه أورلاندو ماجيك بالفوز 121 - 116، معززاً صدارته المنطقة الشرقية، في حين أوقف يوتا جاز المتعثرُ سلسلةَ انتصارات مضيفه لوس أنجليس ليكرز عند 9 عندما تغلب عليه 109 - 97 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، تصدر جويل إمبيد قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 26 نقطة، فيما سجل في جي إيدجكومب 13 نقطة حاسمة في الربع الأخير ضمن إجمالي 24 نقطة، فحسَّن فيلادلفيا سجله إلى 13 فوزاً مقابل 3 هزائم. وأضاف «الملك» ليبرون جيمس 22 نقطة، بعدما عاد سيكسرز من تأخر بلغ 17 نقطة في الربع الأول منتزعاً الفوز ومحققاً انتصاره الرابع توالياً.

وهذه سادس مرة هذا الموسم ينجح فيها سيكسرز بالفوز بعد أن كان متأخراً بفارق 10 نقاط أو أكثر.

واعترف مدرب فيلادلفيا، نيك نورس، بأنه خشي الأسوأ بعد مشاهدة أورلاندو المتألق يسجل 40 نقطة في الربع الأول. وقال: «كانوا يتحركون بسرعة هائلة، وكنا بعيدين تماماً عن مستوانا. كانوا يفرضون سيطرتهم علينا بشكل كبير. كان علينا أن نحاول تغيير بعض الأمور وإيقاع المباراة. أحياناً ينجح ذلك وأحياناً لا ينجح».

وظل فيلادلفيا متأخراً حتى منتصف الربع الأخير، قبل أن يتقدم قبل أكثر بقليل من 5 دقائق على النهاية بفضل رمية ثلاثية من جاباري ووكر. وأضاف نورس: «أدينا الليلة عملاً رائعاً من حيث التنفيذ الهجومي في الدقائق الحاسمة. تدرّبنا هذا الصباح على بعض الأمور التي لم نستخدمها من قبل، ونفذناها جميعها بشكل جيد جداً وبهدوء ورباطة جأش».

ويتصدر سيكسرز المنطقة الشرقية بفارق مباراة ونصف عن بوسطن سلتيكس صاحب المركز الثاني، الذي مُني بهزيمته الثانية توالياً بسقوطه خارج أرضه أمام دنفر ناغتس 101 - 105. ويتقدم ديترويت بيستونز مجموعة المطاردين بسجل 10 انتصارات مقابل 4 هزائم، بعدما تجاوز بسهولة نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 122 - 109.

وفي المباراة الثانية، أوقف يوتا جاز المتعثرُ سلسلةَ انتصارات مضيفه لوس أنجليس ليكرز التي بلغت 9 مباريات، محققاً فوزه الثالث فقط هذا الموسم بعدما تغلب عليه في عقر داره 109 - 97. وسجل كيونتي جورج 30 نقطة، وأضاف آيس بايلي 19 نقطة، فيما بدا الإرهاق واضحاً على تشكيلة ليكرز التي كانت لا تزال تتعافى من فوزها الصعب على شارلوت هورنتس الثلاثاء بعد وقت إضافي. وسجل النجم المتألق السلوفيني لوكا دونتشيتش 29 نقطة لليكرز، لكنه فشل في استعادة دقة تسديداته من خارج القوس، مكتفياً بإصابة رميتين فقط من أصل 12 محاولة ثلاثية. واقتصر رصيد كوينتن غرايمز، بطل الفوز على هورنتس بتسجيله 47 نقطة الثلاثاء، على 20 نقطة، فرفع يوتا سجله إلى 3 انتصارات مقابل 13 هزيمة مع بقائه في المركز ما قبل الأخير بالمنطقة الغربية.

وواصل ميامي هيت تقدمه في الترتيب محققاً فوزه الـ6 توالياً بتغلبه على ضيفه ميلووكي باكس 137 - 130. وأنهى العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو المباراة برصيد 27 نقطة و13 متابعة و9 تمريرات حاسمة في مواجهة فريقه السابق، فيما أضاف بام أديبايو 26 نقطة. وسجل دافيون ميتشل 6 رميات ثلاثية في عرض مميز أنهاه بـ24 نقطة. ورفع ميامي، الذي أصبح سجله 9 انتصارات مقابل 6 هزائم، رصيده بعد سيطرة من البداية إلى النهاية، حيث وصل الفارق لمصلحته إلى 30 نقطة في الربع الأخير. وتلقى باكس هزيمته الـ11 توالياً وبقي في المركز الأخير.

واستمرت الانطلاقة المتذبذبة هذا الموسم لأوكلاهوما سيتي ثاندر؛ بطل 2025، بخسارته على أرضه أمام أتلانتا هوكس 112 - 117. وسجل النجم الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر؛ الفائزُ بجائزة «أفضل لاعب في الدوري» مرتين، 34 نقطة، ليكون الأعلى في المباراة، لكن عودة الثنائي السابق لثاندر؛ آرون ويغينز، ولوغينتز دورت، إلى مواجهة فريقهما السابق أثمرت 14 و16 نقطة على التوالي، فقادا أتلانتا إلى الفوز.

وفي كليفلاند، رفع ممفيس غريزليز سجله إلى 11 فوزاً مقابل 4 هزائم بعدما تغلب على كافالييرز 124 - 121 في مباراة تغيّرت فيها الأفضلية بين الفريقين 22 مرة. وقاد كام سبنسر ممفيس بتسجيله 26 نقطة، فيما لم تكن 34 نقطة لدونوفان ميتشل كافية لتجنب خسارة كليفلاند.