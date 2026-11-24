أثنى كيث أندروز، المدير الفني لفريق برينتفورد، على أداء فريقه «الرائع» أمام ضيفه برينتفورد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى.

واكتسح برينتفورد ضيفه إيفرتون 4 - صفر، مساء أمس (الاثنين)، ضمن منافسات المرحلة الـ11 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف بورنموث صاحب المركز الخامس بترتيب المسابقة.

وتقدم برينتفورد في الدقيقة الـ23 عن طريق كيني لويس بوتير، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ26.

وازدادت ظروف إيفرتون صعوبة بعد طرد مدافعه جيمس تاركوفيسكي في الدقيقة الـ40، ليستغل الفريق المضيف النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز فيتالي جانليت الهدف الثالث في الدقيقة الـ67، قبل أن يختتم زميله فابيو كارفاليو الرباعية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وصرح أندروز لمحطة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «لقد كان الأداء على مستوى عالٍ للغاية، ربما لن يحظى بالتقدير الكافي بسبب حالة الطرد، لكن عندما كان الفريقان بكامل عددهما (11 ضد 11)، كنا رائعين. لعبنا بإيقاع قوي ورغبة كبيرة».

وعن التغييرات التي أجراها في المباراة، قال مدرب برينتفورد: «لقد كان لها تأثير كبير. هذه طبيعة كرة القدم وطبيعة تشكيلتنا، فنحن نمتلك رفاهية الاختيار من بين لاعبين جيدين للغاية».

وأضاف: «ربما يشعر البعض بخيبة أمل لعدم حصولهم على دقائق لعب أكثر، لكن الحقيقة أننا بحاجة إلى الجميع. نحن نطمح لتحقيق أهداف كبيرة، لذا نحتاج إلى كل فرد في الفريق. اللاعبون الذين شاركوا الليلة قدموا أداء ممتازاً حقاً».

وفيما يتعلق بكين لويس-بوتر، أكد أندروز: «لقد كان رائعاً، ويتطور باستمرار منذ وصولي إلى هنا. إنه يجد نفسه في مراكز غير معتادة؛ فنحن نمنحه حرية التحرك في أرجاء الملعب، مما يجعل مراقبته أمراً بالغ الصعوبة على الخصم».

وعن اللعب ضد فريق منقوص العدد (10 لاعبين)، أشار أندروز: «نحن ندرك تماماً ما يشعر به الطرف الآخر في مثل هذه المواقف، لكنني كنت أريد أن نحافظ على أسلوبنا، وأن نتحلى بالاحترافية، ونسيطر على مجريات اللعب بانتظار الثغرات المناسبة».

وتابع: «كل مباراة تختلف عن الأخرى، وكلها مواجهات صعبة للغاية. لقد ارتفع سقف التوقعات في هذا النادي؛ فرغم الفوز الليلة والارتقاء للمركز السادس بترتيب الدوري، لا تزال هناك تساؤلات حول إمكانية تقديم أداء أفضل».

وقال: «أعتقد أنه يتعين على الجميع أن يكونوا أكثر واقعية. أنا سعيد للغاية بهذه المجموعة وبالنادي، وآمل في أن يستمر هذا المستوى والمسار الإيجابي».

واختتم مدرب برينتفورد حديثه قائلاً: «لا يزال أمامنا مشوار طويل. نتطلع الآن لمواجهة يوم السبت المقبل في (أولد ترافورد) ضد مانشستر يونايتد، ونحن متحمسون جداً لها».

يشار إلى أن برينتفورد حقق أكبر انتصار له بملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلاً بذلك انتصاره الساحق بنتيجة 4 - صفر على مانشستر يونايتد في أغسطس (آب) عام 2022، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).