ألحق برنتفورد بضيفه إيفرتون المنقوص عددياً أكبر خسارة له هذا الموسم 4-0، الاثنين، في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يكن إيفرتون قد خسر سوى مرتين منذ انطلاق الموسم في مختلف المسابقات، وقد دخل المرحلة الـ11 أملاً في الارتقاء إلى المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لكنه خسر بعد ثلاثة انتصارات متتالية وتجمّد رصيده عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وبدا أن خسارة إيفرتون الثانية أمام برنتفورد في آخر خمس مباريات، مؤكدة مع انتهاء الشوط الأول.

وبعد أن افتتح كين لويس-بوتر التسجيل في الدقيقة 23، أضاف الثاني بعدها بدقيقتين، لكن طرد المدافع جيمس تاركوفسكي ببطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» في الدقيقة 40 عقدت مهمة «التوفيز».

ولم يترك الألماني فيتالي جانيلت أي مجال للضيوف للعودة، إذ سجل الثالث (67) وتبعه البديل البرتغالي فابيو كارفاليو بالرابع (90) مكبّدا إيفرتون خسارته الأكبر، بعد أن كان قد خسر 0-2 مرتين أمام تشيلسي وآرسنال.

وهي أكبر خسارة لإيفرتون أيضا منذ سقوطه خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد بذات النتيجة في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

أما برنتفورد، فقد رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بعد فوزه الثاني فقط في آخر ثماني مباريات ضمن مختلف المسابقات.

وسيتوجه برنتفورد إلى أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في أول مباراة على أرضه تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بمعنويات مرتفعة ورغبة في تعميق جراح «الشياطين الحمر».