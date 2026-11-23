أعلنت منصة «نتفليكس»، الاثنين، أن الأميركي ديونتاي وايلدر بطل الوزن الثقيل السابق من مجلس الملاكمة العالمي سيواجه الملاكم الكونغولي مارتن باكول على هامش المواجهة المرتقبة بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في كارديف يوم 11 ديسمبر (كانون الأول)، وذلك عقب انسحاب منافسه الأصلي جاي أوبيتايا بسبب الإصابة.

وكان الأسترالي أوبيتايا يستعد لخوض أول نزال له في فئة الوزن الثقيل أمام وايلدر، لكنه اضطر إلى الانسحاب هذا الشهر بسبب إصابة في اليد، ليفسح المجال أمام باكول (33 عاماً) لتعويضه في المواجهة.

وكان من المقرر أن يواجه باكول الملاكم النيجيري سولومون أديبايو، قبل أن يعاد ترتيب النزالات ليواجه وايلدر.

ولم يخض باكول أي نزال منذ تعادله مع النيجيري إيفي أجاجبا في مايو (أيار) 2025. وجاء ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من خسارته بالضربة القاضية في الجولة الثانية أمام النيوزيلندي جوزيف باركر، في نزال وافق على خوضه دون استعدادات كافية.

وحمل وايلدر لقب الوزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي بين عامي 2015 و2020، ويملك سجلاً احترافياً يتضمن 45 انتصاراً مقابل أربع هزائم وتعادل واحد.

ويشتهر الملاكم الأميركي، البالغ من العمر 41 عاماً، بقوة لكماته، وسيواجه هذه المرة منافساً آخر معروف بقدرته الكبيرة على إنهاء النزالات بالضربة القاضية، وهو باكول.

وتتصدر الأمسية المواجهة الأولى التي طال انتظارها بين بطلي الوزن الثقيل السابقين فيوري وجوشوا، لتجمع أخيراً بين الغريمين البريطانيين اللذين لم يلتقيا داخل الحلبة رغم المطالبات الجماهيرية المستمرة بإقامة هذا النزال.

وأعلن عن مواجهة فيوري وجوشوا في سبتمبر (أيلول) الماضي، ووصفت بأنها أكبر نزال في تاريخ الملاكمة البريطانية. كما أثارت اهتماماً واسعاً بين الجماهير، وستنقل عالمياً عبر منصة «نتفليكس» من ملعب برينسيباليتي في كارديف.