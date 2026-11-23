تخلّص مونزا من مراكز الهبوط بتحقيقه فوزاً ثميناً على ضيفه فيورنينا 3-0، الاثنين، في ختام مباريات المرحلة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقع أهداف أصحاب الأرض البرتغالي غوستافو فاريلا (45 من ركلة جزاء و51)، والإنجليزي جاي روبنسون (59).

وقفز مونزا إلى المركز 14 بعشر نقاط، بعد أن استعاد الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء نغمة الانتصارات، بعد أربع خسائر متتالية، إذ يرجع آخر فوز له للشهر الماضي ضد كالياري (4-0).

أما فيورنتينا فتجمد رصيده عند النقطة التاسعة في المركز 16، ليواصل التخبط تحت وطأة النتائج المتذبذبة، بتحقيقه لانتصار وحيد في آخر خمسة لقاءات في «سيري أ» خارج أرضه على ساسولو (4-2).

ووضع هذا التعثر حداً لصحوة الفريق، بعد أن تحسن نسبياً، إذ مُني بست هزائم من أصل أول 8 لقاءات خاضها في الدوري، قبل أن يتدارك بحصد خمس نقاط من آخر 3 مواجهات.

في ملعب «بريانتيو»، صد الإسباني دافيد دي خيا تسديدة صامويل بيرينديلي (36)، لكن أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل في آخر أنفاس الشوط الأول من ركلة جزاء لفاريلا (45).

أفلح مونزا في إخماد آمال العودة لضيفه منذ بداية الفصل الثاني بهدفين لفاريلا الذي وقع على ثنائيته في اللقاء، والثالث لروبنسون (59).

ويعيش «فيولا» موسماً استثنائياً، بعد أن استغنى عن المدرب فابيو غروسو منذ سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة لقاءات فقط، وأعاد باولو فانولي لقيادة الجهاز الفني، دون أن يشفع هذا التغيير في إبعاده عن مناطق الخطر.

ورغم عدم تقديمه لأي إضافة تذكر، وتغييره (67)، تظل آمال فريق فلورنسا كبيرة على الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الذي وقع منذ إعارته هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني على أربعة أهداف في الدوري، مناصفة مع مواطنه ماتيو بيليغرينو.