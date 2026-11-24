أكد ديفيد مويز، المدير الفني لفريق إيفرتون، أن فريقه لم يقدم المطلوب منه أمام مضيفه برينتفورد، مما تسبب في تلقيه خسارة قاسية خلال مباراة الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر إيفرتون صفر - 4 أمام برينتفورد، مساء أمس (الاثنين)، ضمن منافسات المرحلة الـ11 للمسابقة، ليتلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، مقابل 4 انتصارات و4 تعادلات.

وتقدم برينتفورد في الدقيقة الـ23 عن طريق كيني لويس بوتير، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ26.

وازدادت ظروف إيفرتون صعوبة بعد طرد مدافعه جيمس تاركوفيسكي في الدقيقة الـ40، ليستفيد الفريق المضيف من النقص العددي في صفوف منافسه، ويسجل فيتالي جانليت الهدف الثالث في الدقيقة الـ67، قبل أن يختتم زميله فابيو كارفاليو الرباعية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وصرح مويز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لم نقدم الأداء المطلوب، بينما كان أداء برينتفورد جيداً، لذا لا يمكننا الاعتراض، فقد استحقوا الفوز عن جدارة».

وعن التأخر في النتيجة صفر - 2 في وقت مبكر من المباراة، أضاف مويز: «كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير. جاء الهدفان من تسديدتين غيرتا مسارهما، مما أربك الحارس، بينما كان الهدف الثالث من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. كان بإمكاننا استخدام هذه الظروف بوصفها أعذاراً، لكن لا توجد أي أعذار الليلة».

وشدد المدرب الاسكوتلندي: «كان الأداء أقل بكثير من المعايير التي وضعناها لأنفسنا، ومن المستوى الذي قدمناه في الفترة الأخيرة. لم نلعب بشكل جيد بما يكفي الليلة، لكن نأمل في أن نتمكن من تصحيح المسار. لقد قدمنا كثيراً من الأشياء الجيدة سابقاً، ونأمل في أن نتمكن من تكرار ذلك».

وفيما يتعلق بالبطاقة الحمراء التي تلقاها جيمس تاركوفسكي، لاعب الفريق قال مويز: «في تلك اللحظة، لم أعتقد أنه يستحق بطاقة حمراء، لكن بعد إعادة مشاهدة اللقطة، يبدو أن قدمه كانت مرتفعة. هل كانت القوة كافية لتستوجب عقوبة الطرد من الملعب؟ لست متأكداً من ذلك».

وعن التبرير الذي قدمه الحكام بأن تاركوفسكي رفع قدمه مما تسبب في اصطدام مسامير حذائه بساق الخصم، علق مويز: «لا يهمني كثيراً ما يعتقدونه، فليس بوسعي القيام بأي شيء حيال ذلك».

وبخصوص ما دار في حديثه مع اللاعبين بين الشوطين، قال: «سعينا لتسجيل هدف إن أمكن، لكن برينتفورد سيطر على مجريات اللقاء بشكل جيد للغاية، ولم تُتَح لنا فرص تذكر طوال المباراة. وهذا يحسب لهم».

يشار إلى أن إيفرتون تجمد رصيده بتلك الخسارة عند 16 نقطة، ليوجد في المركز التاسع بترتيب البطولة.