صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها ضد الشركات المرتبطة بشبهات تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بإدراج شركة «ميغاسبيد» وشركة «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لمجموعة «علي بابا» في سنغافورة، على القائمة السوداء التجارية، في خطوة جاءت بعد انتقادات متزايدة لطريقة تعامل وزارة التجارة الأميركية مع التحقيقات المتعلقة بالقضية.

وبموجب القرار الذي أعلنته وزارة التجارة، الاثنين، ستحتاج «ميغاسبيد»، الشريك السابق لشركة «إنفيديا» في خدمات الحوسبة السحابية، إلى موافقة مسبقة من الوزارة للحصول على صادرات أميركية، وسط توقعات بأن تُرفض طلباتها. وتخضع الشركة منذ عام 2024 لتحقيقات أميركية بشأن شبهات تحويل رقائق متقدمة مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في انتهاك محتمل لضوابط التصدير.

وامتد القرار إلى ست شركات مرتبطة بمجموعة «ميغاسبيد»، من بينها «أبيكس» السنغافورية، و«سويفت داتا»، المالكة للشركة، وشركتها التابعة في ماليزيا «سبيدماتريكس»، إلى جانب كيانات أخرى في سنغافورة وماليزيا وتايلاند.

وتبرز أهمية إدراج «أبيكس» في ضوء علاقتها التجارية مع «ميغاسبيد»؛ فقد أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن الشركة السنغافورية ساعدت «ميغاسبيد» على الحصول على صفة شريك رسمي لـ«إنفيديا» في مجال الحوسبة السحابية. ووفقاً لشخص مطلع على الصفقة نقلت عنه «رويترز»، دفعت «أبيكس» نحو 4.2 مليار دولار مقدماً إلى «ميغاسبيد» وشركات أخرى مقابل استئجار قدرات حوسبة في جنوب شرقي آسيا، وحصلت في المقابل على ضمانات على أصول بعض تلك الشركات.

وتُظهر إفصاحات الشركات أن «سبيدماتريكس» قدمت كامل أعمالها ضماناً ضمن الترتيبات المرتبطة بالصفقة، فيما بلغت قيمة أصول الشركة الماليزية نحو 8.8 مليار رينغيت (2.14 مليار دولار) في نهاية عام 2024. وتمتلك «أبيكس» حقوق ضمان قانونية على جزء غير معلن من أصولها.

لكن «علي بابا» رفضت إدراج شركتها التابعة، ووصفت القرار بأنه خاطئ، مؤكدة أن «أبيكس» لم تحوّل في أي وقت رقائق حوسبة متقدمة خاضعة لقيود التصدير الأميركية. وأضافت أنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقها وسمعتها.

شعار مجموعة «علي بابا» معروض في جناح الشركة خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)

ضغوط سياسية وتحقيقات متشعبة

ويأتي التحرك بعد انتقادات من مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس لتأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على القائمة. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد انتقد الوزارة علناً في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، متسائلاً عن أسباب عدم اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق، كما أثار تساؤلات بشأن مدى معرفة «إنفيديا» بهوية عملائها والإجراءات التي اتخذتها لمنع وصول رقائقها إلى جهات غير مصرح لها.

وقال السيناتور الجمهوري، بيت ريكيتس، إن وزارة التجارة لا تزال مطالبة بتفسير سبب استغراقها كل هذا الوقت لاتخاذ القرار، فيما أكدت السيناتورة الديمقراطية ماريا كانتويل أن إدراج الشركات لا يعفي الوزارة من الإجابة أمام الكونغرس عن أوجه القصور في تطبيق ضوابط التصدير.

وكان نواب ديمقراطيون في مجلس النواب قد فتحوا الأسبوع الماضي تحقيقاً بشأن احتمال ممارسة «إنفيديا» نفوذاً على وزارة التجارة في طريقة إدارتها للتحقيق المتعلق بـ«ميغاسبيد».

وتتداخل هذه القضية مع الأزمة التي أحاطت بالرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، بعدما ظهرت قبل نحو أسبوعين تقارير عن علاقة شخصية جمعته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في «ميغاسبيد» التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأنشطة تجسس لمصلحة الصين. ونفت بكين هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «لا أساس لها».

وقالت «ميغاسبيد»، في بيان سابق، إنها تمارس أعمالاً مشروعة وقانونية وتلتزم بضوابط التصدير الأميركية، مضيفة أن أليس هوانغ غادرت الشركة رسمياً في أغسطس (آب) 2025. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد مكان وجودها للحصول على تعليق منها.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وزارتا العدل والتجارة الأميركيتان بياناً مشتركاً توعدتا فيه بملاحقة أي مخالفات جنائية محتملة ارتكبتها «ميغاسبيد» وتطبيق القانون عليها إلى أقصى حد.

سنغافورة تواصل تحقيقاتها

وعلى الجانب الآسيوي، قال رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ إن بلاده ستواصل تحقيقاتها بشأن «ميغاسبيد». وكانت جهات إنفاذ القانون الأميركية والسنغافورية قد أجرت زيارة ميدانية للشركة في عام 2025، واستجوبت أليس هوانغ.

وكانت سنغافورة قد أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن تلقيها مساعدة أميركية «محدودة» في تحقيقاتها المتعلقة بصفقات رقائق الذكاء الاصطناعي، رغم طلبات متكررة وجهتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.

ويتزامن إدراج الشركات على القائمة السوداء مع عودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا»، بعد استقالته قبل نحو أسبوعين. كما يمثل القرار أول إضافة من وزارة التجارة إلى القائمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في وقت كانت فيه إدارة ترمب قد أحجمت عن إدراج شركات صينية أخرى، بينها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «ديب سيك» وشركة «سي إكس إم تي» لصناعة رقائق الذاكرة، وأكثر من 100 كيان آخر صنفتها الجهات الأميركية على أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي، تجنباً لتصعيد التوتر مع بكين، وفق تقرير سابق لـ«رويترز».