كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أثار مسألة مؤسس شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في الصين، في تطور يضع قضية عودة هوانغ إلى قيادة الشركة في سياق أوسع يتصل بالتنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين، وحساسية ملف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية إلى الصين.

وقال ترمب إن شي وصف هوانغ بأنه «رجل عبقري»، مضيفاً أنه يتفق معه في هذا التقييم.

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» في وقت كانت فيه قضية هوانغ تحظى باهتمام متزايد، بعد استقالته من منصبه على خلفية تقارير عن علاقات شخصية، إحداها مع امرأة تشتبه الاستخبارات الأميركية في ارتباطها بأجهزة صينية، وما أثارته القضية من تساؤلات بشأن أمن التكنولوجيا الأميركية واحتمال وصول رقائق متقدمة إلى الصين.

وفي تطور لاحق، أعادت «إنفيديا» هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة وعضواً في مجلس إدارتها، بعد 11 يوماً من استقالته.

وقال ترمب إنه تحدث مع هوانغ مساء الأحد، كما تواصل مع مجلس الإدارة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وإن المجلس طلب منه ضمانات بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي، مؤكداً أنه قدمها استناداً إلى المعلومات المتاحة لدى الحكومة الأميركية.

وأضاف ترمب أن هوانغ «لم يرتكب أي خطأ»، وأشاد بقرار مجلس الإدارة، معتبراً أن عودته مهمة لمستقبل الشركة وموقع الولايات المتحدة في صناعة الذكاء الاصطناعي.