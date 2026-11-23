أعلنت شركة «إنفيديا» الاثنين إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، اعتباراً من فور صدور القرار، في تراجع مفاجئ عن موقف مجلس إدارتها قبل أيام، حين استبعد عودته إلى قيادة الشركة، بعد استقالته في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج.

وقال مجلس الإدارة إنه اطمأن إلى صراحة هوانغ وقدرته على القيادة، وإنه لم يرَ، بعد تلقي آراء مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية، أي مخاطر على الأمن القومي من عودته إلى منصبه.

وجاءت استقالة هوانغ عقب الكشف عن علاقات شخصية، من بينها علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في تجسسها لمصلحة الصين، وهو اتهام تنفيه بكين.

وقفز سهم «إنفيديا» بأكثر من 25 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب الإعلان، في استجابة مباشرة لقرار إعادة مؤسس الشركة إلى قيادتها التنفيذية.

ويُعد هوانغ الشخصية المحورية في تحول «إنفيديا» من شركة متخصصة في تصميم رقائق معالجات ألعاب الفيديو إلى أكبر مورد لمعالجات الذكاء الاصطناعي، إذ قاد استراتيجية تطوير الرقائق، وعلاقات الشركة مع عملائها، واتصالاتها مع دوائر صنع القرار في واشنطن.