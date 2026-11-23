اتخذ بنك «مورغان ستانلي» موقفاً أكثر تفاؤلاً حيال الأسهم مقارنة بأي وقت منذ أبريل (نيسان)، معتبراً يوم الاثنين أن موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي مهدت الطريق لانتعاش محتمل، بعدما أتاح تراجع تقييمات الأسهم للمستثمرين فرصاً للدخول عند مستويات سعرية أقل.

وقال فريق من المحللين بقيادة مايك ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في البنك، إن موجة البيع المحمومة، التي دفعت مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» للأسهم القيادية إلى منطقة التصحيح يوم الجمعة، كانت مبالغاً فيها، ولا تعكس تدهوراً في الأسس الاقتصادية والمالية للشركات، وفق «رويترز».

ويمثّل هذا التقييم تحولاً لافتاً مقارنة بحالة التشاؤم التي خيّمت على الأسواق العالمية؛ فقد أدت المخاوف المرتبطة بالإنفاق الضخم والتحديات السياسية إلى زيادة الضغوط على أسهم الذكاء الاصطناعي، كما أن الطرح المرتقب بشدة لشركة «أنثروبيك» في الأسواق لم ينجح في إعادة الزخم إلى القطاع.

وقال المحللون إن الخلفية الأساسية للأسواق أصبحت اليوم أكثر متانة بكثير. وأضافوا أن إعادة ضبط التقييمات وتراجع معنويات المستثمرين إلى مستويات متدنية دفعا البنك إلى تبني موقف تكتيكي أكثر تفاؤلاً مما كان عليه منذ أوائل أبريل، معتبرين أن الفرصة الاستثمارية التي طال انتظارها باتت متاحة، وأنهم لا يعتزمون تفويتها.

وأشار «مورغان ستانلي» إلى أن أسعار الأسهم تعكس حالياً توقعات بانكماش أرباح الشركات بنسبة 6 في المائة خلال عام 2027، في حين يتوقع البنك نفسه نموها بنسبة 14 في المائة، مقابل توقعات إجماع المحللين البالغة 17 في المائة.

وأضاف أن شركات التكنولوجيا العملاقة، ولا سيما العاملة في مجال الحوسبة السحابية، إلى جانب الشركات الصناعية والأسهم الدورية ذات الجودة العالية، قد توفّر فرصاً استثمارية في المرحلة المقبلة.

وفي مؤشر على تحسن المعنويات، أشارت العقود الآجلة إلى افتتاح قوي للمؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» يوم الاثنين. كما ارتفعت أسهم عدد من الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تداولات ما قبل الافتتاح، إذ صعدت أسهم «إنفيديا» و«ألفابت» و«ميتا» بنسب تراوحت بين 4 و8 في المائة لكل منها.

وفي سياق متصل، رأى «مورغان ستانلي» أن توقعات المستثمرين بشأن زيادات أسعار الفائدة المقبلة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتسم بالتشدد المفرط، معتبراً أن الأسواق «نفّذت بالفعل عملية التشديد النقدي» من خلال تراجع أسعار الأصول وتشديد الأوضاع المالية.

وحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي)، يتوقع المتعاملون تنفيذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادتَين على الأقل في أسعار الفائدة بحلول مارس (آذار) من العام المقبل.