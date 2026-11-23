تدخل المجموعات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية مرحلة جديدة من الالتزامات الضريبية مع بدء تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مطلع عام 2027، في خطوة لا تستهدف زيادة الإيرادات العامة فحسب، بل حماية حق المملكة في تحصيل الضريبة على الأرباح المتحققة داخل أراضيها، بدلاً من انتقال هذه الحصيلة إلى دول أخرى وفق قواعد النظام الضريبي العالمي. ‏وقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدء تطبيق الضريبة التكميلية المحلية للحد الأدنى على المجموعات متعددة الجنسيات بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027، وفقاً للمعايير الدولية التي تحدد نطاق الخضوع لها. ولا يُحدد نطاق الخضوع للضريبة على أساس إيرادات الشركة العاملة في المملكة منفردة، بل وفق إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة متعددة الجنسيات التي تنتمي إليها، حسب القوائم المالية الموحدة للشركة الأم النهائية.

الزكاة والضريبة والجمارك: تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي على الكيانات التجارية متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر بدءاً من 1 يناير 2027م. | https://t.co/h3QWWKuAH8#زاتكا pic.twitter.com/R8u9VFP1C2 — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 19, 2026

ووفقاً للمعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن قواعد الركيزة الثانية، يشترط أن تبلغ إيرادات المجموعة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة، وأن تضم كيانات أو منشآت دائمة في أكثر من دولة.

أما نسبة 15 في المائة، فلا تعني فرض ضريبة بهذا المعدل على إجمالي إيرادات الشركات أو أرباحها، وإنما تمثل الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي على الأرباح المشمولة بالقواعد في كل دولة على حدة. فإذا انخفض المعدل الفعلي في دولة ما عن هذا الحد، تُفرض ضريبة تكميلية تعادل الفارق، بعد مراعاة الاستثناءات والتعديلات المنصوص عليها في القواعد الدولية، ومنها استبعاد جزء من الأرباح المرتبط بالرواتب والأصول الملموسة. وعلى صعيد الأثر المالي المتوقع.

وكشفت شركتا «جرير للتسويق» و«أكوا» عن انطباق معايير الخضوع للضريبة عليهما، في أول الإفصاحات الصادرة عن شركات مدرجة في المملكة بشأن تداعيات النظام.

وقدّرت «جرير» الأثر المالي على صافي أرباح المجموعة بنحو 130 مليون ريال (34.6 مليون دولار) بدءاً من عام 2027، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يعادل نحو 11 في المائة من صافي الربح الافتراضي الذي استخدمته لتوضيح أثر الضريبة.

أما «أكوا»، فأكدت انطباق معايير الخضوع عليها، موضحة أنها لا تزال تستكمل تقييم الأثر المالي، في حين توقعت أن تحدّ بنود التغيير في القوانين الواردة في معظم عقود مشاريعها من التداعيات المالية المحتملة.

أحد فروع مكتبة «جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حماية الحقوق الضريبية

يأتي القرار السعودي في إطار التوجهات الدولية الرامية إلى تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة، ضمن قواعد الركيزة الثانية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع «مجموعة العشرين»، بهدف الحد من تآكل الأوعية الضريبية ونقل الأرباح إلى الدول منخفضة الضرائب، وضمان خضوع أرباح المجموعات متعددة الجنسيات لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15 في المائة في الدول التي تحقق فيها تلك الأرباح.

ويتيح تطبيق الضريبة التكميلية المحلية للمملكة تحصيل الضريبة المستحقة على الأرباح المشمولة بالقواعد والمحققة داخل أراضيها، بما يحمي حقوقها الضريبية، ويحد من انتقال حق تحصيل الضريبة التكميلية إلى دول أخرى وفق آليات الركيزة الثانية. ويقتصر نطاق التطبيق على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تستوفي معايير الخضوع، ولا يمتد إلى جميع الشركات العاملة في المملكة. وبناءً على ذلك لا يشمل الشركات المحلية المستقلة التي لا تنتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات مشمولة بالقواعد.

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

كفاءة المنظومة المالية

وفي هذا الإطار، قالت المحاسِبة القانونية والمستشارة في الزكاة والضرائب، فيّ الحميّد، إن أهمية تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي لا تقتصر على زيادة الإيرادات الضريبية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز كفاءة المنظومة المالية، وتهيئة بيئة أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية، خصوصاً في ظل تنامي حضور الشركات متعددة الجنسيات واتساع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المحلي.

والأهم أن هذه الضريبة تحمي حق المملكة في أرباح تتحقق على أرضها. فوفق القواعد الدولية، إذا قلّ معدل الضريبة الفعلي على أرباح كيان في دولة ما عن 15 في المائة، فإن الفرق سيُحصَّل في كل الأحوال. و«السؤال فقط: أين يُحصَّل؟ ودون ضريبة محلية، قد تذهب هذه الحصيلة إلى دول أخرى، مثل دول الشركات الأم، بدلاً من أن تبقى في الاقتصاد الذي تحققت فيه الأرباح». وفق المحاسبة القانونية.

وشرحت الحميّد خلال تصريح لها لـ«الشرق الأوسط»، أن إفصاح شركات كبرى مثل «جرير» و«أكوا» عن انطباق مشروع النظام عليها يعكس مستوى من الشفافية والحوكمة، ويمنح المستثمرين والمساهمين رؤية أوضح بشأن الالتزامات المستقبلية وانعكاساتها على النتائج المالية.

الوعاء الزكوي

وأوضحت أن «جرير»، قدّرت بافتراض صافي ربح موحد بنحو 1.2 مليار ريال، بأن تبلغ الضريبة التكميلية نحو 130 مليون ريال، أي قرابة 11 في المائة من الربح المفترض. فيما لم تحدد «أكوا» حجم الأثر بعد، وتتوقع أن تحد بنود «التغيير في القانون» في معظم عقود مشاريعها منه.وقالت: «قد يستغرب القارئ أن تتأثر شركة سعودية تدفع الزكاة أصلاً، والسبب أن المشروع يحتسب الزكاة ضمن ما تدفعه الشركة، لكن تُحسب على الوعاء الزكوي لا على الأرباح، لذا قد يقل ما تدفعه الشركة عن 15 في المائة من أرباحها، فتظهر الضريبة التكميلية لتكمل الفرق».

وأضافت: «من المهم النظر إلى هذه الإفصاحات بوصفها مؤشراً على بدء الشركات الاستعداد للتطبيق قبل صدور النظام بصيغته النهائية، وما يترتب على ذلك من إعادة تقييم لخططها المالية والاستثمارية».

إيرادات إضافية

وعلى صعيد التجارب الدولية، أفادت بأن نتائج التطبيق بدأت تظهر. فقد قدّرت ورقة عمل صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في أول تقييم مبني على بيانات الشركات الفعلية، أن هذه الضريبة حققت إيرادات إضافية بين 79 و109 مليارات يورو في عامها الأول 2024، أي ما يعادل زيادة بنسبة 2.4 في المائة إلى 3.4 في المائة في حصيلة ضريبة الشركات عالمياً، دون دليل على أنها خفضت الاستثمار أو التوظيف بشكل ملحوظ.

كما تقدّر المنظمة أن تخفض الضريبة نقل الأرباح بنسبة تتراوح بين 22.6 في المائة و44.6 في المائة. وفي آيرلندا، أعلنت وزارة المالية أن نحو 1.1 مليار يورو من حصيلة ضريبة الشركات في يوليو 2026 تعلقت بالضريبة التكميلية.

وإقليمياً، طبقت الإمارات ضريبتها المحلية على السنوات المالية التي تبدأ من 2025، ثم أقرّت ائتماناً ضريبياً للبحث والتطوير يُستخدم مقابل ضريبة الشركات والضريبة التكميلية، في محاولة للحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية. ومع ذلك، جاءت حصيلة العام الأول دون التقديرات السابقة، وهو ما يعزز أهمية الواقعية في تقدير العوائد.

الإيرادات العامة السعودية

وعلى المستوى الاقتصادي، شرحت الحميّد أن العائد الإيجابي المتوقع يتمثل في تعزيز العدالة الضريبية، والحد من انتقال الأرباح إلى دول ومناطق ذات ضريبة منخفضة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم تنويع مصادر الدخل الحكومي ويعزز استدامة المالية العامة، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة بوصفها اقتصاداً يتبنى قواعد ضريبية واضحة ومتوافقة مع التوجهات الدولية. ودعت الشركات المعنية ألا تنتظر صدور النظام النهائي، بل تبدأ من الآن بتقدير أثر الضريبة على نتائجها، ومراجعة عقودها وخططها المالية، والاستفادة من فرصة المشاركة في استطلاع المشروع.

وتعتقد الحميّد أن نجاح هذه الضريبة لا يقاس فقط بحجم الإيرادات التي ستوفرها، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة التحصيل والمحافظة على جاذبية البيئة الاستثمارية، بحيث لا تتحول الالتزامات الضريبية الجديدة إلى عامل يحد من توسع الشركات أو تدفق الاستثمارات النوعية إلى المملكة، مؤكدةً أن المشروع راعى هذا التوازن، إذ تضمّن معالجة خاصة للحوافز الضريبية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي.