بالنسبة إلى معظم الناس، قد لا يكون العثور على جورب قديم منسياً تحت السرير أمراً مستغرباً، حتى لو ظل هناك لسنوات طويلة. لكن بالنسبة إلى مربية ملكية، كان صندوق من الورق المقوى، ظل مخبأً في ذلك المكان لعقود، يخفي كنزاً أكثر قيمة بكثير: مجموعة من ملابس الطفولة التي ارتدتها أميرة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية وشقيقتها الأميرة مارغريت، حسب صحيفة «التلغراف» البريطانية.

وتضم المجموعة النادرة عدداً من الفساتين التي ارتدتها الأميرتان في سنوات طفولتهما، ومن المتوقع أن تُباع في مزاد علني مقابل آلاف الجنيهات الإسترلينية.

وتشمل المقتنيات أيضاً سترة صوفية محاكة، وتنورات داخلية، ومئزراً، وهي ملابس احتفظت بها كلارا نايت، مربية الأميرتين، تحت سريرها حتى وفاتها عام 1946.

وتعود ملكية هذه القطع اليوم إلى دانيال هادن، الذي اشتراها عام 2016 ضمن مجموعة من المقتنيات والتذكارات الملكية التي بيعت في صفقة واحدة. غير أنه لم يدرك القيمة التاريخية الحقيقية لما اقتناه إلا في عام 2021، عندما شاهد حلقة من برنامج «كونتري فايل» (Countryfile)، الذي خصص إحدى حلقاته للاحتفاء بقلعة غليميس، القريبة من مدينة دندي الاسكوتلندية.

وقال هادن: «تضمن البرنامج مشاهد للملكة وهي ترتدي الفستان الأخضر نفسه المزين بأزهار الأقحوان البيضاء، وهو أحد الفساتين التي كنت قد اشتريتها. لم أستطع تصديق ما رأيته».

ومن المقرر عرض الفستان الأخضر المطرز بأزهار الأقحوان البيضاء في مزاد تنظمه دار «هانسونز» للمزادات في مدينة ديربي، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، مع توقعات بأن يتراوح سعر بيعه بين 4500 و6500 جنيه إسترليني.

ووفقاً لدار «هانسونز»، تضم المجموعة فساتين، وسترة محبوكة، وتنانير داخلية، ومئزراً. ويأتي فستان الأقحوان مرفقاً بصورة للأميرة إليزابيث وهي ترتديه في حديقة قلعة «غلاميس»، حيث تجلس بجوار والدتها -التي أصبحت لاحقاً الملكة الأم- وشقيقتها الصغرى مارغريت.

الرجل الذي تعرف على الفستان عبر برنامج «كانتري فايل» (Countryfile)

تعود ملكية هذه الملابس إلى دانيال هادن، المقيم بالقرب من «أكفيلد» في مقاطعة شرق ساسكس. كان قد اشترى هذه القطع في عام 2016 ضمن مجموعة من المقتنيات الملكية في أحد المزادات، لكنه لم يدرك قيمة ما يملكه إلا في عام 2021، أثناء فترة الإغلاق، حين كان يشاهد حلقة من برنامج «كانتري فايل» على شبكة «بي بي سي» (BBC) تدور حول قلعة «غلاميس».

وفي تصريحات نقلتها دار المزادات، قال هادن: «تضمن البرنامج لقطات للملكة وهي ترتدي الفستان الأخضر نفسه المزين بزهور الأقحوان، وهو إحدى القطع التي اشتريتها. لم أستطع تصديق ذلك!». وقد تواصل هادن مع القلعة، التي دعته لإعارة الملابس لعرضها في معرض بعنوان «أطفال غلاميس» (The Children of Glamis) عام 2022. كما راسل الملكة، فجاءه الرد من وصيفتها، سوزان هاسي، التي كتبت أن الملكة «تأثرت بالمشاعر التي عبرت عنها». تظهر الرسالة في صور الفستان التي التقطتها دار «هانسونز».