وجَّه الأمير البريطاني هاري، نجل الملك تشارلز، انتقاداً مبطناً لسياسة الحكومة الأميركية تجاه أوكرانيا، عاداً أن هناك «فجوة كبيرة» بين موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب وموقف الشعب الأميركي، وذلك في مقابلة نُشرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وأشار هاري، الذي سبق أن خدم في الجيش البريطاني وعاد إلى وطنه الصيف الماضي بعد إقامة استمرَّت 6 سنوات في كاليفورنيا، إلى اعتقاده بأن بريطانيا تعيش حالة صراع مع روسيا منذ نحو عقد من الزمن، مؤكداً استعداده للعودة إلى الخدمة العسكرية إذا طُلب منه ذلك.

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة أُجريت نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع زيارته الرابعة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل. ونشرت صحيفة «تلغراف» تقريراً عن المقابلة الأربعاء، على أن تُنشر كاملة ضمن بودكاست عند منتصف الليل بتوقيت لندن، أي السابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال هاري: «أعتقد أن هناك فجوة كبيرة بين ما يشعر به المجتمع الأميركي تجاه دعم أوكرانيا، وهو دعم أراه قوياً للغاية ولطالما كان كذلك، وبين موقف مجموعة معينة، أو في هذه الحالة إدارة بعينها، ربما تنظر إلى الأمر من منظور مختلف».

الأمير هاري يوقّع لوحة داخل مركز طبي متخصص في الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل في مدينة لفيف الأوكرانية (أ.ب)

وسافر هاري إلى أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي للقاء رياضيين يستعدون للمشاركة في «ألعاب إنفيكتوس (Invictus Games)» لعام 2027، وهي منافسات شبيهة بالألعاب البارالمبية أسسها بهدف إلهام المحاربين القدامى المصابين. ومن المقرر أن تُقام الدورة المقبلة من الألعاب في مدينة برمنغهام بإنجلترا العام المقبل.

يُذكر أن الأمير هاري لم يعد عضواً عاملاً في العائلة المالكة البريطانية، وقد أجرى زيارته إلى أوكرانيا بصفته مواطناً عادياً.

وأكد هاري أن الوقت قد حان لكي تضاعف بريطانيا وحلفاؤها دعمهم لأوكرانيا، بما يضمن هزيمتها لروسيا، في وقت تسعى فيه موسكو إلى إثارة الانقسامات داخل المجتمعات الأوروبية.

ويحذّر مسؤولون في أجهزة الاستخبارات والجيش البريطاني، بصورة متزايدة، من عمليات التخريب وحملات التضليل وغيرها مما تُعرَف بـ«الهجمات الهجينة»، التي ينفِّذها عملاء روس بهدف زعزعة استقرار المجتمعات الغربية.

وفي هذا السياق، قال هاري: «أعتقد أن هذا التهديد قائم ومستمر منذ 15 عاماً. فمجرد عدم وجود طائرات مسيّرة أو رصاص أو صواريخ تتجه نحونا لا يعني أننا لسنا في حالة حرب؛ إذ أشعر وكأننا نعيش حالة حرب طوال العقد الماضي».

وأضاف هاري، الذي شارك في مهمتين عسكريتين في أفغانستان خلال خدمته في الجيش البريطاني، أن على المحاربين القدامى أن يظلوا مستعدين للعودة إلى الخدمة العسكرية عند الحاجة.

وأكد قائلاً: «إذا دعت الحاجة، فسأكون حاضراً بنسبة 100 في المائة لخدمة بلدي، جنباً إلى جنب مع زملائي من المحاربين القدامى وأفراد القوات المسلحة».