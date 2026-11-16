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يوميات الشرق

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... الأمير هاري لجرحى الحرب: «ستنتصرون على روسيا»

الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
TT
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في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... الأمير هاري لجرحى الحرب: «ستنتصرون على روسيا»

الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا استغرقت يومين، التقى الأمير البريطاني هاري بجرحى الحرب، وعبر لهم عن ثقته في قدرة كييف على الانتصار على روسيا، وعن استعداده لدعمها في تنظيم دورة من ألعاب إنفيكتوس بعد انتهاء الحرب.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد زار هاري مدينة لفيف في ‌غرب أوكرانيا، وهي ‌زيارته الرابعة للبلد ​منذ ‌اندلاع الحرب مع روسيا ​عام 2022، ⁠وتحدث في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز»، المتخصص في علاج مصابي الحرب.

وقال في المؤتمر: «ستنتصرون في الحرب، وبعد ذلك ستكونون مهيئين للنجاح»، وذلك في ⁠تصريحات لم يتسن نشرها ‌إلا بعد مغادرته ‌أوكرانيا لدواعٍ أمنية.

وأعرب هاري أيضاً عن شعوره بالترحيب والدفء في كل مرة يزور فيها البلاد، قائلاً: «في كل مرة أعود فيها إلى أوكرانيا، أشعر بالترحيب والدفء»، بحسب ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

الأمير هاري يحمل طفلاً خلال زيارته لأوكرانيا (رويترز)

وشهد ​الأمير هاري ‌فعالية أخرى للاعبي الرغبي على ‌الكراسي المتحركة يتدربون استعداداً لدورة ألعاب إنفيكتوس للعام المقبل، وهي بطولة لأفراد الجيش والمحاربين القدامى أسسها الأمير عندما ‌كان لا يزال في الجيش عام 2014.

وتعتزم أوكرانيا إرسال 60 ⁠متنافساً ⁠إلى دورة الألعاب التي ستقام العام المقبل في مدينة برمنغهام الإنجليزية. وقال هاري، وهو الابن الأصغر للملك تشارلز، للمحاربين القدامى الجرحى إنه يأمل أن تتمكن أوكرانيا أيضاً من استضافة ألعاب إنفيكتوس في وقت ما.

وقال: «عندما تنتهي الحرب وتنتصر أوكرانيا، فسنكون مستعدين لدعمكم في تنظيم ألعاب إنفيكتوس».

لقاء مؤثر مع جندي أوكراني مبتور الساق

ومن أبرز المواقف التي شهدتها الزيارة، لقاء الأمير هاري باللاعب الأوكراني فاليري أوداينيك، الذي سبقت له المشاركة في ألعاب إنفيكتوس بكندا عام 2025، رغم تعرضه لبتر إحدى ساقيه.

احتضن هاري اللاعب الأوكراني فاليري أوداينيك بعدما تعرف عليه خلال منافسات الرغبي (رويترز)

وبحسب «الإندبندنت»، فقد احتضن هاري اللاعب بعدما تعرف عليه خلال منافسات الرغبي، قبل أن يفاجأ باستمراره في الخدمة العسكرية رغم إصابته، حيث أشار أوداينيك إلى أن مشاركته في الرياضة «بدأت واستمرت بفضل ألعاب إنفيكتوس».

وظهر الأمير هاري خلال الزيارة بملابس رياضية غير رسمية، مرتدياً سترة داكنة مزودة بغطاء للرأس، وبنطالاً أزرق داكناً، وحذاءً بنياً.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا الأمير هاري العائلة الملكية البريطانية روسيا أوكرانيا

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إيلي يوسف (واشنطن)
يوميات الشرق

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... الأمير هاري لجرحى الحرب: «ستنتصرون على روسيا»

الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
TT
TT

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... الأمير هاري لجرحى الحرب: «ستنتصرون على روسيا»

الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا استغرقت يومين، التقى الأمير البريطاني هاري بجرحى الحرب، وعبر لهم عن ثقته في قدرة كييف على الانتصار على روسيا، وعن استعداده لدعمها في تنظيم دورة من ألعاب إنفيكتوس بعد انتهاء الحرب.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد زار هاري مدينة لفيف في ‌غرب أوكرانيا، وهي ‌زيارته الرابعة للبلد ​منذ ‌اندلاع الحرب مع روسيا ​عام 2022، ⁠وتحدث في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز»، المتخصص في علاج مصابي الحرب.

وقال في المؤتمر: «ستنتصرون في الحرب، وبعد ذلك ستكونون مهيئين للنجاح»، وذلك في ⁠تصريحات لم يتسن نشرها ‌إلا بعد مغادرته ‌أوكرانيا لدواعٍ أمنية.

وأعرب هاري أيضاً عن شعوره بالترحيب والدفء في كل مرة يزور فيها البلاد، قائلاً: «في كل مرة أعود فيها إلى أوكرانيا، أشعر بالترحيب والدفء»، بحسب ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

الأمير هاري يحمل طفلاً خلال زيارته لأوكرانيا (رويترز)

وشهد ​الأمير هاري ‌فعالية أخرى للاعبي الرغبي على ‌الكراسي المتحركة يتدربون استعداداً لدورة ألعاب إنفيكتوس للعام المقبل، وهي بطولة لأفراد الجيش والمحاربين القدامى أسسها الأمير عندما ‌كان لا يزال في الجيش عام 2014.

وتعتزم أوكرانيا إرسال 60 ⁠متنافساً ⁠إلى دورة الألعاب التي ستقام العام المقبل في مدينة برمنغهام الإنجليزية. وقال هاري، وهو الابن الأصغر للملك تشارلز، للمحاربين القدامى الجرحى إنه يأمل أن تتمكن أوكرانيا أيضاً من استضافة ألعاب إنفيكتوس في وقت ما.

وقال: «عندما تنتهي الحرب وتنتصر أوكرانيا، فسنكون مستعدين لدعمكم في تنظيم ألعاب إنفيكتوس».

لقاء مؤثر مع جندي أوكراني مبتور الساق

ومن أبرز المواقف التي شهدتها الزيارة، لقاء الأمير هاري باللاعب الأوكراني فاليري أوداينيك، الذي سبقت له المشاركة في ألعاب إنفيكتوس بكندا عام 2025، رغم تعرضه لبتر إحدى ساقيه.

احتضن هاري اللاعب الأوكراني فاليري أوداينيك بعدما تعرف عليه خلال منافسات الرغبي (رويترز)

وبحسب «الإندبندنت»، فقد احتضن هاري اللاعب بعدما تعرف عليه خلال منافسات الرغبي، قبل أن يفاجأ باستمراره في الخدمة العسكرية رغم إصابته، حيث أشار أوداينيك إلى أن مشاركته في الرياضة «بدأت واستمرت بفضل ألعاب إنفيكتوس».

وظهر الأمير هاري خلال الزيارة بملابس رياضية غير رسمية، مرتدياً سترة داكنة مزودة بغطاء للرأس، وبنطالاً أزرق داكناً، وحذاءً بنياً.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا الأمير هاري العائلة الملكية البريطانية روسيا أوكرانيا
يوميات الشرق

مصر تحتفي بطبيب اخترع 12 دواء لعلاج السرطان والاكتئاب

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
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مصر تحتفي بطبيب اخترع 12 دواء لعلاج السرطان والاكتئاب

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)

احتفى مجلس الوزراء المصري بالعالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية، بمناسبة فوزه بجائزة «جون سكوت» الأميركية لعام 2026، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال اكتشاف الأدوية وتطويرها، وخاصة العلاجات المستخدمة في مواجهة السرطان والاكتئاب والآلام المزمنة.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان نشره على صفحته عبر موقع «فيسبوك»، أن أبو غربية يمتلك أكثر من 145 براءة اختراع أميركية، وأسهم في ابتكار نحو 12 دواءً جديداً جرى تسويقها لعلاج أمراض متعددة، من بينها السرطان والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية وأمراض صحة المرأة والعظام، فضلاً عن الآلام المزمنة. كما قاد فرقاً بحثية متعددة التخصصات في مؤسسات علمية ودوائية دولية.

وأشار المجلس إلى أن جائزة «جون سكوت» تُعد من أقدم الجوائز العلمية الأميركية، وتُمنح تقديراً للاكتشافات والابتكارات التي تحقق فائدة للبشرية، وأن أبو غربية فاز بها ضمن ثلاثة علماء في دورة عام 2026. وأضاف أنه تسلّم الجائزة خلال احتفالية أُقيمت في27 أكتوبر (تشرين الأول)، مصحوبة بمكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار، تتويجاً لمسيرة علمية امتدت سنوات في مجال البحث الدوائي.

وفي بيان نشرته جامعة تمبل الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ذكرت الجامعة أن أبو غربية، أستاذ كرسي لورا إتش. كارنيل والمدير المؤسس لمركز «مولدر لأبحاث اكتشاف الأدوية» بكلية الصيدلة، حصل على الجائزة تقديراً لابتكاراته الرائدة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. وأوضحت أن أبحاثه أسهمت في ابتكار ما يقرب من 12 دواءً جديداً لعلاج أمراض متعددة، تشمل السرطان والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية وأمراض صحة المرأة والعظام، فضلاً عن الآلام المزمنة.

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية في جامعة تمبل (جامعة تمبل)

ونقلت الجامعة عن أبو غربية قوله إنه فوجئ برسالة إلكترونية تلقاها أثناء استعداده للسفر إلى مصر لإلقاء محاضرة، أبلغه فيها رئيس لجنة اختيار الفائزين بفوزه بالجائزة، معرباً عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم. وأضاف أنه شغوف بالكيمياء منذ صغره، وأن الجائزة لا تخصه وحده، بل تشمل الفرق البحثية المتميزة والمتعاونين معه على مدار سنوات عمله.

وبحسب الجامعة، يُعد أبو غربية خامس عضو هيئة تدريس بها يحصل على الجائزة، بعد مايكل كلاين عام 2020، وماساتوشي ني عام 2017، وجون بيرديو عام 2015، وفرانكلين ديفيس عام 2006.وأوضحت الجامعة أن أبو غربية بدأ مسيرته المهنية باحثاً في شركة «وايث للأدوية»، التي استحوذت عليها لاحقاً شركة «فايزر»، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائباً أول لرئيس الشركة لأبحاث اكتشاف الأدوية، حيث قاد فرقاً بحثية ضمت أكثر من 500 عالم.

ومن أبرز الأدوية التي شارك في ابتكارها «إيفكسور» (Effexor) و«بريستيك» (Pristiq) المستخدمان لعلاج الاكتئاب، و«ديزوسين» (Dezocine) المسكن للألم، و«توريسيل» (Torisel) المستخدم لعلاج سرطان الكلى. كما شاركت فرق البحث التي قادها في تطوير «مايلوتارج» (Mylotarg)، وهو دواء طُرح عام 2000 لاستهداف الخلايا السرطانية مع الحد من تعرض الخلايا الأخرى للمواد السامة، ولا يزال يُستخدم في العلاج الكيميائي.

وأضافت الجامعة أن أبو غربية عاد إلى العمل الأكاديمي عام 2008، وأسهم في تأسيس مركز «مولدر لأبحاث اكتشاف الأدوية»، وتولى إدارته بصفته مديراً مؤسساً حتى عام 2020، بهدف الجمع بين التعليم والبحث العلمي والصناعة الدوائية، وتحويل الاكتشافات المعملية إلى علاجات تصل إلى المرضى.

وخلال قيادته للمركز، نجح في تأمين أكثر من 30 مليون دولار من المنح البحثية والتمويل الخارجي، وأسفرت أبحاثه عن تسجيل 15 براءة اختراع أميركية وتأسيس أربع شركات ناشئة. كما شغل منصب وكيل كلية الصيدلة للبحوث بين عامي 2008 و2019، ونال جائزة الخدمة المتميزة من الجامعة عام 2022، وأُدرج في قاعة مشاهير الكيمياء الطبية التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية، وقاعة مشاهير المخترعين في ولاية نيوجيرسي.

وبعد أكثر من 55 عاماً من العمل في مجال الكيمياء الدوائية، يواصل أبو غربية أبحاثه لتصميم أدوية تستهدف إدمان الكحول والمواد الأفيونية، معرباً عن حماسه للعمل مع الأجيال الجديدة من الباحثين والطلاب، الذين يرى أنهم قادة المستقبل في هذا المجال.

وذكرت مجلة «Chemical & Engineering News» التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية، في تقرير نشرته في 5 نوفمبر 2026، أن مجلس أمناء مؤسسة «City Trusts of Philadelphia» كرّم الفائزين الثلاثة بالجائزة تقديراً لإسهاماتهم في تحقيق «راحة البشرية ورفاهيتها وسعادتها».

وضمت قائمة الفائزين، إلى جانب أبو غربية، نينا جابلونسكي من جامعة ولاية بنسلفانيا، تقديراً لأبحاثها التي أسهمت في إحداث تحول في فهم العرق، ودانيال سكوفترونسكي من شركة «إيلي ليلي»، الذي ابتكر أداة تشخيصية رائدة من نوعها للكشف عن مرض ألزهايمر.

وأشارت المجلة إلى أن الفائزين ينضمون إلى قائمة من أبرز الرواد العلميين الذين سبق تكريمهم بالجائزة، من بينهم ماري كوري وتوماس إديسون، وإرفينغ لانغموير، الرئيس السابق للجمعية الكيميائية الأميركية عام 1929، وغلين سيبورغ، الذي ترأس الجمعية عام 1976.

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دواء مصر
يوميات الشرق

«عيد الكاريكاتير المصري»... معرض يعالج قضايا عالمية بالسخرية

اليوم العالمي للتسامح بريشة الكاريكاتير الساخرة (الشرق الأوسط)
اليوم العالمي للتسامح بريشة الكاريكاتير الساخرة (الشرق الأوسط)
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«عيد الكاريكاتير المصري»... معرض يعالج قضايا عالمية بالسخرية

اليوم العالمي للتسامح بريشة الكاريكاتير الساخرة (الشرق الأوسط)
اليوم العالمي للتسامح بريشة الكاريكاتير الساخرة (الشرق الأوسط)

بأعمال أكثر من 50 فناناً من أجيال مختلفة، تناولوا قضية التسامح ورسم البورتريه بريشة ساخرة، استضاف البيت الروسي بالقاهرة النسخة السادسة من عيد الكاريكاتير المصري في أجواء فنية مميزة، وفي ظل تجمع رائع لصناع البسمة.

المعرض الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، وتحمل هذا العام اسم الفنان جمعة فرحات، شهد مشاركة نخبة من أبرز فناني الكاريكاتير والتشكيليين والمبدعين، تضمنت محورين رئيسيين الأول تناول موضوع التسامح العالمي من خلال مجموعة من اللوحات الكاريكاتيرية التي تعكس قيمة التسامح وأهميته في المجتمع، والثاني خُصص لأعمال البورتريه التي تجسد ملامح وشخصية الفنان فرحات، وبلغ إجمالي الأعمال المعروضة نحو 70 عملاً فنياً.

وخلال افتتاح المعرض، الثلاثاء الماضي، أعرب مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، فاديم زايتشيكوف عن ترحيبه بالتعاون المستمر مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، مؤكداً حرص البيت الروسي على دعم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المشتركة.

من أعمال المعرض (الشرق الأوسط)

وأبدى رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان مصطفى الشيخ تقديره للدعم والتعاون المثمر مع البيت الروسي، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في تنظيم عدد من الفعاليات الفنية البارزة.

ويضم المعرض نحو 70 عملاً فنياً، بمشاركة أكثر من 40 فناناً من أبرز رسامي الكاريكاتير المصريين، الذين يقدمون من خلال أعمالهم رؤى فنية متنوعة تعكس محاور المعرض، وتوظف لغة الكاريكاتير في التعبير عن قضايا إنسانية وثقافية ومجتمعية.

وتبدو أعمال الفنانين التي تناولت فكرة التسامح محملة بالسخرية والفكاهة والمفارقات بين مفهوم التسامح كفكرة عالمية وبين ممارساتها في الشارع أو من خلال المواقف الحياتية البسيطة. ويؤكد الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، الفنان فوزي مرسي، أن «الجمعية تحرص على الاحتفال سنوياً بعيد الكاريكاتير المصري في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامناً مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم رخا، الذي يُعد أحد أبرز رواد فن الكاريكاتير في مصر، وصاحب إسهامات بارزة في ترسيخ هذا الفن».

بورتريهات لجمعة فرحات ضمن المعرض (الشرق الأوسط)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الدورة السادسة من المعرض تتناول محورين رئيسيين؛ أولهما تكريم الفنان الراحل جمعة فرحات، تقديراً لمسيرته الفنية الممتدة وعطائه الإبداعي، باعتباره أحد أبرز رواد فن الكاريكاتير في مصر والعالم العربي، والرئيس السابق للجمعية المصرية للكاريكاتير. أما المحور الثاني، فيتناول قضية التسامح وقبول الآخر، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح المقرر سنوياً في 16 نوفمبر، حيث يقدم الفنانون أعمالاً تجسد قيم التعايش المشترك واحترام الاختلاف ونبذ التعصب، من خلال المعالجة الساخرة والرسائل الإنسانية التي يتميز بها فن الكاريكاتير».

ويتيح المعرض لعشاق الفن والجمهور فرصة الاطلاع على إبداعات فناني الكاريكاتير المصريين والتعرف على رسائلهم الفنية والإنسانية، والأساليب والطرق الفنية المتنوعة التي يتبناها كل فنان في تقديم لوحاته سواء كانت عن التسامح بوصفه فكرة مركزية للمعرض أو كانت ضمن فن البورتريه.

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