في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... الأمير هاري لجرحى الحرب: «ستنتصرون على روسيا»

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا استغرقت يومين، التقى الأمير البريطاني هاري بجرحى الحرب، وعبر لهم عن ثقته في قدرة كييف على الانتصار على روسيا، وعن استعداده لدعمها في تنظيم دورة من ألعاب إنفيكتوس بعد انتهاء الحرب.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد زار هاري مدينة لفيف في ‌غرب أوكرانيا، وهي ‌زيارته الرابعة للبلد ​منذ ‌اندلاع الحرب مع روسيا ​عام 2022، ⁠وتحدث في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز»، المتخصص في علاج مصابي الحرب.

وقال في المؤتمر: «ستنتصرون في الحرب، وبعد ذلك ستكونون مهيئين للنجاح»، وذلك في ⁠تصريحات لم يتسن نشرها ‌إلا بعد مغادرته ‌أوكرانيا لدواعٍ أمنية.

وأعرب هاري أيضاً عن شعوره بالترحيب والدفء في كل مرة يزور فيها البلاد، قائلاً: «في كل مرة أعود فيها إلى أوكرانيا، أشعر بالترحيب والدفء»، بحسب ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

الأمير هاري يحمل طفلاً خلال زيارته لأوكرانيا (رويترز)

وشهد ​الأمير هاري ‌فعالية أخرى للاعبي الرغبي على ‌الكراسي المتحركة يتدربون استعداداً لدورة ألعاب إنفيكتوس للعام المقبل، وهي بطولة لأفراد الجيش والمحاربين القدامى أسسها الأمير عندما ‌كان لا يزال في الجيش عام 2014.

وتعتزم أوكرانيا إرسال 60 ⁠متنافساً ⁠إلى دورة الألعاب التي ستقام العام المقبل في مدينة برمنغهام الإنجليزية. وقال هاري، وهو الابن الأصغر للملك تشارلز، للمحاربين القدامى الجرحى إنه يأمل أن تتمكن أوكرانيا أيضاً من استضافة ألعاب إنفيكتوس في وقت ما.

وقال: «عندما تنتهي الحرب وتنتصر أوكرانيا، فسنكون مستعدين لدعمكم في تنظيم ألعاب إنفيكتوس».

لقاء مؤثر مع جندي أوكراني مبتور الساق

ومن أبرز المواقف التي شهدتها الزيارة، لقاء الأمير هاري باللاعب الأوكراني فاليري أوداينيك، الذي سبقت له المشاركة في ألعاب إنفيكتوس بكندا عام 2025، رغم تعرضه لبتر إحدى ساقيه.

احتضن هاري اللاعب الأوكراني فاليري أوداينيك بعدما تعرف عليه خلال منافسات الرغبي (رويترز)

وبحسب «الإندبندنت»، فقد احتضن هاري اللاعب بعدما تعرف عليه خلال منافسات الرغبي، قبل أن يفاجأ باستمراره في الخدمة العسكرية رغم إصابته، حيث أشار أوداينيك إلى أن مشاركته في الرياضة «بدأت واستمرت بفضل ألعاب إنفيكتوس».

وظهر الأمير هاري خلال الزيارة بملابس رياضية غير رسمية، مرتدياً سترة داكنة مزودة بغطاء للرأس، وبنطالاً أزرق داكناً، وحذاءً بنياً.