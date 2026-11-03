نهاية رحلة البحث... هاري وميغان ينتقلان إلى منزلهما الجديد في بريطانياhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5337101-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
نهاية رحلة البحث... هاري وميغان ينتقلان إلى منزلهما الجديد في بريطانيا
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل يظهران في نوتنغهام بعد عودتهما إلى بريطانيا (أ.ب)
كشفت تقارير صحافية حديثة أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل انتقلا إلى منزل جديد، في منطقة كوتسوولدز البريطانية، لينتهيا بذلك من رحلة البحث عن مقر إقامة دائم لهما في المملكة المتحدة، وفقاً لما أوردته صحيفة «إندبندنت».
ونقلت صحيفة محلية عن مصدر، أن دوق ودوقة ساسكس كانا يقيمان مؤقتاً في المنزل الرئيسي لعقار يملكه أحد أصدقائهما من رجال الأعمال، خلال فترة بحثهما عن مسكن مناسب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين عثرا أخيراً على منزل مخصص للإقامة طويلة الأمد، يقع ضمن عقار آخر في الموقع نفسه، من دون كشف موقعه الدقيق.
وقال أحد أصدقاء رجل الأعمال: «كانا يقيمان في المنزل الرئيسي، ولكنهما انتقلا الآن إلى عقار آخر داخل الموقع السكني».
وكان هاري وميغان قد عادا إلى المملكة المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، بعد قضاء 6 سنوات في ولاية كاليفورنيا الأميركية؛ حيث أمضيا تلك الفترة في تربية طفليهما: الأمير آرتشي (7 سنوات) والأميرة ليليبيت (5 سنوات).
ويلتحق الطفلان حالياً بإحدى المدارس في المملكة المتحدة، بعدما اضطر الزوجان إلى العدول عن خيارهما الأول للمدرسة بسبب مخاوف أمنية.
وتشير تقارير إلى أن هاري وميغان يعتزمان الاحتفاظ بمنزلهما في كاليفورنيا، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 19.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 26 مليون دولار)، ويضم صالة رياضية وحمام سباحة وقاعة سينما، إلى جانب 13 حماماً.
ومن المتوقع أيضاً أن تنتقل دوقة ساسكس مؤقتاً إلى أستراليا العام المقبل، للمشاركة في تقديم برنامج الطهي «جونيور ماستر شيف» (Junior Masterchef)، الذي يُنتظر أن تبدأ تصويره هناك.
ونقل موقع أسترالي عن مصدر، أن الأمير هاري قد يسافر برفقة طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت، إلى أستراليا، لزيارة ميغان خلال فترة إقامتها، إلا أن هذه الخطط لم تتأكد بعد.
ووفقاً للتقارير، من المقرر إنتاج مسابقة الطهي التي يتنافس فيها أطفال موهوبون في إعداد الأطباق، في مدينة ملبورن الأسترالية.
ويأتي انتقال هاري وميغان إلى منزلهما الجديد في بريطانيا، بعد معركة قانونية طويلة خاضها الأمير مع الحكومة البريطانية، سعياً إلى استعادة الحماية الأمنية التي توفرها الشرطة بتمويل من المال العام، والتي فُقدت عقب تخلي الزوجين عن مهامهما الملكية عام 2020.
وكان هاري قد صرَّح في وقت سابق بأنه لا يستطيع «تصوُّر عالم يعود فيه بزوجته وأطفاله إلى المملكة المتحدة» من دون الحصول على ضمانات تتعلق بسلامتهم وأمنهم.
في لمحة عائلية نادرة، أتاحت ميغان ماركل للجمهور سماع صوت ابنتها الأميرة ليليبت للمرة الأولى منذ فترة
«الشرق الأوسط» (لندن)
«شتاء الديرة» يعيد الحياة إلى معالم التجارة والتراث في قلب الرياضhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5337117-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
«شتاء الديرة» يعيد الحياة إلى معالم التجارة والتراث في قلب الرياض
حضور الزوار في منطقة القيصرية ضِمن فعاليات شتاء الديرة 2026 (تصوير: تركي العقيلي)
تستعيد منطقة الديرة حضورها عبر «شتاء الديرة»، الذي يجمع بين الموروث النجدي والتجارب الثقافية والفنية والترفيهية، في موسم يحيي مواقعها التاريخية والتجارية، بدايةً من المعيقلية والقيصرية إلى مجلس الديرة ومسرحها ومنتزهها، حيث تختزن الأسواق القديمة وحكايات التجارة وملامح الحياة الاجتماعية. وانطلقت فعاليات «شتاء الديرة» في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضِمن النسخة السابعة من موسم الرياض، ببرنامج يمتد 128 يوماً حتى 8 مارس (آذار) 2027، واستهل الموسم فعالياته بمسيرة احتفالية أعلنت بدء البرنامج.
أسواق تختزن ذاكرة الرياض
ترتبط المعيقلية والقيصرية بتاريخ الحركة التجارية في قلب الرياض، إذ شكّلتا، على مدى عقود، وجهة رئيسية للتجارة والتسوق، واستقطبتا التجار والمتسوقين من العاصمة ومناطق السعودية المختلفة. وتتكون المعيقلية من أربعة مبانٍ متصلة، تضم مجموعة من المتاجر المتخصصة في الأقمشة والملابس الرجالية والعباءات والمستلزمات النسائية، إلى جانب الذهب والمجوهرات والعطور والعود ومستحضرات التجميل.
وخلال الموسم، تتحول الساحة الفاصلة بين المباني الأربعة إلى فضاء نابض بالحياة يضم العروض الأدائية والورش الفنية والأركان الإبداعية، إضافة إلى عربات الأطعمة والمقاهي، كما توفر «شرفة المعيقلية» إطلالة على الساحة، تتيح للزوار متابعة الأنشطة والاستمتاع بأجواء الموسم.
وفي «دكان الطيبين» نخوض رحلة إلى الماضي، عبر مجموعة من التحف والألعاب والمقتنيات التي جمعها مالكه حسن الحربي على مدى نحو 30 عاماً وتُوثّق فيما بينها جوانب من الحياة اليومية والعادات التي ارتبطت بالأجيال السابقة، كما تضم الساحة أركاناً فنية تَعرض مقتنيات تراثية وتحفاً من مراحل مختلفة، إلى جانب ركن للتصوير مُستوحى من هوية الديرة، يوفر خلفيات وأزياء وإكسسوارات تراثية تتيح للزوار التقاط صور تذكارية بطابع محلي.
أما القيصرية، المرتبطة بمركز التعمير، فيمنح موقعُها في نطاق قصر الحكم الزوار فرصة التجول بين الأسواق والساحات والمعالم العمرانية التي شكلت جزءاً من تاريخ الحياة التجارية بالمنطقة. وتتوسط أدوارها الأربعة ساحة مركزية دائرية، تستضيف، خلال موسم «شتاء الديرة»، عروضاً وفعاليات تراثية، في حين يتيح مطل القيصرية للزوار إطلالة على المشهد العمراني للمنطقة.
تأخذ تجربة «السواليف النجدية» الزوار إلى حكايات الموروث الشعبي وشخصياته الخيالية، عبر قصص الفلكلور والعروض الأدائية والفنية الحية، في حين تحتفي «ليالي السامري» بأحد ألوان الفنون الشعبية المرتبطة بالذاكرة الموسيقية والاجتماعية لنجد.
ويتوزع «شتاء الديرة» على سبع مناطق تتكامل فيها التجارب الثقافية والفنية والترفيهية، يُعد مجلس الديرة إحدى أبرز محطاته، حيث يستضيف جلسات حوارية تتناول موضوعات تراثية وفنية وثقافية وتاريخية مرتبطة بالمنطقة، وتفتح المجال لمناقشة ذاكرة المكان وتحولاته وموقعه في تاريخ الرياض.
وعلى خشبة مسرح الديرة، تتنوع العروض والفعاليات، في حين يوفر «منتزه الديرة» مساحة مفتوحة للعائلات، ويشمل الموسم كذلك مزاداً تفاعلياً للمقتنيات والمنتجات السعودية، يَعرض قطعاً تحمل قيمة تاريخية وثقافية.
سرّ قرصان عمره 330 عاماً يلاحق شاطئاً نيويوركياً شهيراًhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5337112-%D8%B3%D8%B1%D9%91-%D9%82%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-330-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B
سرّ قرصان عمره 330 عاماً يلاحق شاطئاً نيويوركياً شهيراً
التاريخ يعرف كيف يُعيد الغرقى إلى السطح (أ.ف.ب)
عثر مؤرّخ هاوٍ على دليل مثير للجدل يتّصل بلغز لا يزال قائماً بشأن مصير قرصان سيئ السمعة نهب قبل قرون سفينة كنوز ملكية هندية، إذ يورّط الدليل شريكاً في المؤامرة يعرف اسمه كثير من سكان نيويورك.
ويقول جيمس بيلي، الذي تصدَّر العناوين قبل 5 سنوات بعد كشفه عن عملات قديمة يُعتقد أنها مرتبطة بالقرصان الإنجليزي الكابتن هنري إيفري، إن وثائق تعود إلى الحقبة الاستعمارية تشير إلى أنّ «ملك القراصنة» وطاقمه العنيف تلقّوا مساعدة من توماس جونز، صاحب الاسم الذي يحمله شاطئ جونز، وهو المتنزه الحكومي الأكثر استقطاباً للزوار في ولاية نيويورك بعد شلالات نياغارا.
وقال بيلي: «ملايين الزوار وأجيال من سكان نيويورك يقصدون هذا الشاطئ. ولم يكن أحد يعلم أنه كان في الواقع لاعباً رئيسياً فيما يمكن القول إنه أكبر عملية سطو في تاريخ القرصنة».
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أنه منذ اكتشافه الكبير، أمضى بيلي وقتاً طويلاً في البحث في الوثائق للتعمّق أكثر في الغارة الدموية التي وقعت عام 1695 على سفينة «غانجي ساواي» في البحر الأحمر، وفي لغز مصير إيفري.
ويُقال إنّ طاقم القراصنة عذَّب من كانوا على السفينة الملكية وقتلهم واغتصبهم، ممّا أثار غضباً عالمياً وأفضى إلى ما يُعد أول مطاردة عالمية لمطلوبين. وقد قُبِض على بعضهم وأُعدموا، لكنّ كثيرين غيرهم، ومنهم إيفري، لم يُسمع عنهم شيء بعد ذلك، ويُعتقد أنهم تفرّقوا في أوروبا والمستعمرات الأميركية.
ووفق بيلي، فإنّ وثائق، من بينها إفادات أدلى بها شركاء لإيفري، تشير إلى أنّ جونز جرى تجنيده ليكون «قائد الهروب»، فيساعد القراصنة على الإفلات من السلطات بعدما استولوا على ذهب وفضة تُقدّر قيمتهما بعشرات الملايين من الدولارات.
وتُظهر وثائق أخرى أنّ حاكم نيويورك، الذي كلّفه التاج البريطاني بالتصدّي للقرصنة، حقَّق بعد سنوات مع جونز، بعدما أعاد رسم صورته ليصبح مالكاً ثرياً لمشروع لصيد الحيتان على الشريط الساحلي في لونغ آيلاند، الذي يحمل الشاطئ اسمه اليوم.
قصص أشباح وحكايات ملفَّقة بعد وفاة جونز
يقول مؤلف كتاب «شاطئ جونز: تاريخ مصوّر»، الذي يتضمن فصلاً عن جونز، جون هانك، إنّ بحوث بيلي، التي يأمل أن تُنشر، تسلّط الضوء على جانب من ماضي جونز المشبوه، ما دام أُشير إليه في كتب التاريخ المحلّية دون أن يُفصّل يوماً على نحو كافٍ.
وُلد جونز نحو عام 1665 في مملكة آيرلندا آنذاك، وكان ضابطاً برتبة رائد في الجيش الإنجليزي قبل انتقاله إلى المستعمرات الأميركية. واستقر في البداية في رود آيلاند، ثم انتقل في نهاية المطاف إلى نيويورك، حيث أصبح رجل أعمال ومالكاً بارزاً للأراضي. وكان يملك آلاف الأفدنة من الأراضي في لونغ آيلاند في مراحلها الأولى، وكانت حينها امتداداً ريفياً شرق مدينة نيويورك التي كانت تنمو بسرعة.
لكن الشائعات حول الكيفية التي جمع بها ثروته في البداية ظلّت متداولة طويلاً بعد وفاته عام 1713. وقيل إنّ قصره المتداعي، قبل أن يُهدم في أوائل القرن التاسع عشر، كانت تسكنه الأشباح وتقع فيه أحداث غريبة. وتعرّض قبر جونز مراراً للنبش على أيدي لصوص يبحثون عن كنز مدفون، قبل أن يُنقل إلى مدفن عائلي خلف كنيسة مجاورة.
وفي سجل تاريخي للعائلة نشره أحد أحفاد جونز عام 1906، رُفضت حكايات القرصنة بوصفها «افتراءً» و«أكاذيب بعيدة الاحتمال».
وكتب توماس فلويد جونز: «كان الناس ميّالين إلى الإساءة إلى ذكراه، إما بدافع العبث وإما من منطلق الحقد. وظلَّت هذه الخرافات متداولة بين الناس لأكثر من قرن بعد وفاته، ولم يتورَّع الجهل والخرافة عن تضخيمها».
هل كان جونز قرصاناً مفوّضاً أم خارجاً على القانون أم كليهما؟
يقول هانك وخبراء آخرون إنه لم يكن مستبعداً تماماً أن يكون جونز قد خاض في القرصنة ولو على سبيل التجربة.
وقالت باحثة الدكتوراه في جامعة فوردهام والمتخصّصة في تاريخ القرصنة في القرن السابع عشر، التي لم تشارك في بحوث بيلي، ميغان شولمان، إنّ جونز بنى بعد خدمته في الجيش البريطاني مسيرة مهنية بوصفه قرصاناً مفوّضاً، أي بحّاراً يأذن له التاج الإنجليزي بمهاجمة السفن التجارية للدول المنافسة في أوقات الحرب.
لكنها أضافت أنه عندما انتهى الصراع، فقد القراصنة المفوّضون من أمثال جونز وضعهم الخاص، ووُصم من واصلوا الغارات في أعالي البحار بأنهم قراصنة مجرمون.
وأوضحت شولمان، التي نشأت بالقرب من شاطئ جونز: «الحقيقة أنّ القراصنة المفوّضين كانوا قراصنة، لكنهم برعاية حكومة معينة أو جهة بعينها. لذا، ربما كان الجواب المختصر هو نعم: يمكن أن يُعد جونز قرصاناً في نظر بعض الناس، لكنه على الأرجح لم ينظر إلى نفسه يوماً على هذا النحو».
وتُظهر الوثائق التي يستشهد بها بيلي أنّ جونز عاد لمدّة وجيزة إلى رود آيلاند بعد مساعدته إيفري وطاقمه على الإفلات من الاعتقال.
ثم في عام 1696، منح والد زوجته توماس تاونسند، وهو نيويوركي ثري، جونز وزوجته قطعة أرض كبيرة على الشاطئ الجنوبي لجزيرة لونغ آيلاند، وفق سجلات الملكية.
ويرجّح بيلي، الذي تقاعد مؤخراً من إدارة الإصلاحيات في رود آيلاند، أن ذلك أتاح لجونز بداية جديدة، في وقت واصلت فيه السلطات تمشيط منطقة نيو إنغلاند، التي كانت ملاذاً للقراصنة، بحثاً عن إيفري وشركائه.
ووفق بيلي، بنى جونز في لونغ آيلاند مزرعة وكوَّن أسرة، لكن ماضيه القرصاني لم يكن بعيداً عنه قط.
وبعد 3 سنوات من عملية السطو على السفينة «غانجي ساواي»، وصف ريتشارد كوت، الحاكم الاستعماري لنيويورك، كيف قادته إحدى محاولاته لاجتثاث القرصنة إلى جونز.
وكتب الحاكم عام 1698، استناداً إلى إفادات شهود، أن «برميلاً من المال» انتقل من المدينة إلى لونغ آيلاند، حيث انتهى به المطاف في منزل جونز. وإنما جونز، الذي وصفه الحاكم بأنه «قرصان سابق»، شهد بأنه لا يعلم شيئاً عن البرميل.
القرصنة صنعت الثروة في أميركا الاستعمارية
ويحذّر أستاذ التاريخ البحري في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة، الذي لم يشارك بدوره في بحوث بيلي، ريتشارد بليكمور، من أن نتائج بيلي مقنعة، لكن لا ينبغي عدّها قاطعة. فاسم توماس جونز، كما قال، شائع إلى حد بعيد.
ويرى أستاذ التاريخ في جامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجليس، الذي ألَّف كتاباً عن القرصنة في العهد الاستعماري ولم يشارك في بحوث بيلي، كيفن ماكدونالد، أن صلات جونز المحتملة بإيفري تؤكد، في أدنى تقدير، أنّ القرصنة وفّرت «ثروة تأسيسية تتوارثها الأجيال» لعدد من العائلات البارزة في شمال شرقي الولايات المتحدة.
وقال بليكمور موافقاً: «تُصوّر الأعمال الشائعة القراصنة على أنهم منبوذون، لكنّ مؤرّخين كثيرين رأوا العكس استناداً إلى أدلة مثل هذه. وقد يُفاجأ القراء أن يعرفوا إلى أيّ حدّ كانت المستعمرات البريطانية الأولى مرتبطة بالقرصنة اجتماعياً واقتصادياً».
«ويك إند السينما الفرنسية» يحطّ في بيروتhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5337102-%D9%88%D9%8A%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%91-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
ينطلق «ويك إند السينما الفرنسية» في 12 نوفمبر الحالي (المعهد الفرنسي في لبنان)
على مدى 4 أيام، تتحوَّل سينما «مونتاني» في المعهد الفرنسي إلى مساحة للقاء عشّاق السينما، من خلال سبعة أفلام جديدة تُعرض للمرة الأولى في لبنان. وتأتي العروض ضمن مهرجان «ويك إند السينما الفرنسية» في دورته الثالثة، يتقدّمها عرضان أوّليان، يحملان مفاجأة خاصة تتمثّل في حضور الممثل سيمون أبكاريان والمنتجة أكسيل بوكاي في حفل الافتتاح.
فبعد النجاح الذي حقّقته الدورتان السابقتان، يُجدّد المعهد الفرنسي موعده مع الجمهور اللبناني، مُستكملاً برنامجه الأسبوعي المخصّص لعروض الأفلام الفرنسية، فيُقدّم مجموعة مختارة من أبرز النجاحات السينمائية الفرنسية لعام 2026. وتأتي هذه المبادرة لتسلّط الضوء على حيوية السينما المعاصرة وما تزخر به من تنوّع في الموضوعات والأساليب.
وتتنقّل البرمجة بين الكوميديا والمغامرات والتشويق والأعمال التاريخية والرسوم المتحرّكة، بما يتيح للجمهور اكتشاف عوالم مختلفة. كما تحضر العائلة في هذه الدورة من خلال ثلاثة أفلام موجّهة إلى الجمهور الناشئ، يمكن للصغار والكبار الاستمتاع بمشاهدتها معاً.
وتنطلق الفعاليات يوم الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بحفل افتتاح يتضمّن عرضاً لفيلم «La Bataille de Gaulle – L’Âge de fer» للمخرج أنتونان بودري، يحضره الممثل الرئيسي فيه سيمون أبكاريان والمنتجة أكسيل بوكاي. ومن المقرّر أن يبدأ عرض الفيلم تجارياً في 19 نوفمبر في «متروبوليس» وصالات أخرى.
ويتناول الفيلم المرحلة الأولى من نضال الجنرال شارل ديغول خلال الحرب العالمية الثانية، وتحديداً من يونيو (حزيران) 1940، عندما سقطت فرنسا تحت وطأة الاجتياح الألماني ووقّعت اتفاقية الهدنة مع ألمانيا النازية. ويروي كيف رفض ديغول الاستسلام، وغادر إلى لندن ليبدأ معركة سياسية وعسكرية من أجل تحرير بلاده. ولا تقتصر الحكاية على شخصية ديغول، بل تتناول نشوء المقاومة الفرنسية، وتبرز دور جنود وطلاب وشخصيات انخرطت في مواجهة الاحتلال في فرنسا وبريطانيا وأفريقيا.
أما يوم الجمعة 13 نوفمبر، فيبدأ البرنامج مع فيلم «أولاد المقاومة» للمخرج كريستوف باراتييه. يليه عرض لفيلم «الكوميديا الفرنسية» للمخرجَين مارتان داروندو وبرتران أوسكلا، على أن يُختتم هذا اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بعرض فيلم «L’Affaire Bojarski» للمخرج جان بول سالومي.
وهو شريط يعتمد على التشويق والإثارة، مستوحى من قصة حقيقية لرجل بولندي أصبح من أشهر مزوّري العملات النقدية في فرنسا، حتى لُقّب بـ«سيزان النقود الزائفة». وتدور أحداثه حول جان بوجارسكي، وهو مهندس بولندي شاب لجأ إلى فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. وهناك أظهر براعة استثنائية في تزوير الوثائق خلال الاحتلال الألماني. لكن حياته تأخذ منعطفاً آخر بعد انتهاء الحرب. فبسبب افتقاره إلى أوراق ثبوتية رسمية، يعجز عن تسجيل براءات اختراعاته، ويجد نفسه مضطراً إلى قبول أعمال متواضعة لا تتناسب مع قدراته الهندسية. فيبدأ حياة مزدوجة، بعيداً عن عيون عائلته، وينجح في إنتاج أوراق نقدية متقنة إلى درجة يصعب معها تمييزها عن الأصلية.
ومن الأفلام المشاركة في المهرجان «مارسوبيلامي» للمخرج فيليب لاشو. وهو عمل كوميدي ومغامرات مستوحى من الشخصية الكرتونية الشهيرة «مارسوبيلامي»، الحيوان الخيالي الأصفر المنقّط بالأسود، الذي يتميّز بذيله الطويل وقوته الاستثنائية.
تدور أحداثه حول مغامرة مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، تنطلق مع محاولة نقل هذا الكائن الغريب، لتتشابك الأحداث في رحلة فوضوية تجمع الكوميديا والتشويق والمغامرات العائلية.
وفي 14 نوفمبر، يقدّم المهرجان فيلم «مجرّد وهم» للمخرجَين أوليفييه ناكاش وإريك توليدانو. وتدور أحداثه في فرنسا عام 1985 حول فنسنت، فتى في الثالثة عشرة، يعيش مرحلة انتقالية بين الطفولة والمراهقة وسط عائلة تشهد خلافات مستمرة. ويتناول الفيلم، في قالب كوميدي درامي، تساؤلاته حول الهوية والصداقة والعائلة والدين، إلى جانب مشاعر الحب الأولى واكتشاف الذات. فيتابع المُشاهد رحلة تجمع الحنين إلى الماضي وخفة الظل ومشاغل المراهقة.
وفي اليوم الأخير، يختتم المهرجان فعالياته في 15 من الشهر مع فيلم الرسوم المتحرّكة «أميلي وميتافيزيقا الأنابيب» للمخرجَين مايليس فالاد وليان-شو هان. فيما يُسدل الستار على هذه الدورة مع «من الكوميديا الفرنسية» للمخرجَين مارتان داروندو وبرتران أوسكلا. وهو فيلم كوميدي تدور أحداثه داخل مسرح «الكوميدي فرانسيز» العريق في باريس.
وتتمحور القصة حول نينا، وهي مخرجة شابة تستعد لتقديم أول عرض مسرحي من إخراجها، لكنّ الأمور تنقلب قبل ثلاث ساعات من رفع الستار، مع سلسلة من المشكلات التقنية والتأخيرات والتوترات والخلافات بين أفراد الفرقة. فتبدأ سباقاً مع الوقت لإنقاذ العرض ومنع إلغائه.
ويأخذ الفيلم المُشاهد إلى كواليس المسرح، كاشفاً عن الجانب الإنساني والفوضوي أحياناً وراء المؤسسات الفنية العريقة، في قالب كوميدي سريع الإيقاع.
وتُقام العروض في سينما «مونتاني» التابعة للمعهد الفرنسي بلغاتها الأصلية مع ترجمة إلى الإنكليزية، فيما يُعرض كلّ من «La Bataille de Gaulle – L’Âge de fer» و«Marsupilami» بترجمة إنجليزية وعربية.