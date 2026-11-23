لا تنتهي المذابح الجماعية بالضرورة عندما يتوقف القتل، إذ تستمر آثارها في تشكيل العلاقات الإنسانية والتأثير في اختيارات أجيال لم تشهد العنف بصورة مباشرة، ومن هذه المنطقة المعقدة ينطلق فيلم «بنيامينا» للمخرجة الرواندية ماري كليمنتين دوسابيجامبو، المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين من «المهرجان الدولي للفيلم بمراكش»، متناولاً ما يبقى من المآسي الكبرى في حياة الناجين، وكيف يمكن للماضي أن يواصل فرض حضوره على علاقات يفترض أنها تنتمي إلى زمن مختلف.

ويستعيد الفيلم تبعات الإبادة الجماعية التي استهدفت التوتسي في رواندا عام 1994، من خلال حكاية تدور أحداثها عام 2012، حول امرأة نجت من المذبحة وأصبحت تعمل على تحقيق المصالحة بين الضحايا وعائلات المتورطين في الجرائم، غير أن قناعاتها تتعرض لاختبار قاسٍ عندما تكتشف حمل ابنتها من شاب ينتمي إلى الهوتو، لتجد نفسها أمام مواجهة بين المبادئ التي تدافع عنها في المجتمع والمخاوف التي تحكم حياتها الخاصة، في أزمة تكشف صعوبة الفصل بين التجربة الفردية والتاريخ الجماعي.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «نظرة ما» في الدورة التاسعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، في مايو (أيار) 2026، حيث حصد جائزة «الكاميرا الذهبية» لأفضل فيلم أول، إلى جانب جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبريسي»، في محطة بارزة للسينما الرواندية، قبل انتقاله إلى المنافسة في مراكش، بعدما سبق أن شارك مشروعاً قيد التطوير ضمن «ورش الأطلس» التي ينظمها المهرجان.

ينافس الفيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش (إدارة المهرجان)

وتكشف شخصية «فينيراندا»، التي تؤمن بأهمية تقريب وجهات النظر بين الناجين وعائلات الجناة، أن الاقتناع بضرورة المصالحة لا يمنح صاحبه القدرة التلقائية على تحمل نتائجها، خصوصاً عندما تنتقل من المجال العام إلى الحياة الشخصية.

وتمنح العلاقة بين «فينيراندا» وابنتها «تينا» الحكاية بعداً يتجاوز الصراع المعتاد بين الأجيال، لأن الطرفين لا يختلفان حول علاقة عاطفية فحسب، وإنما حول المعايير التي ينبغي أن تحدد اختيارات الإنسان، وحدود المسؤولية التي يمكن تحميلها لجيل لم يعش الجرائم التي ارتبطت بانتماءات سابقيه.

ويضيف حضور «سوزان»، شقيقة «فينيراندا»، مستوى آخر إلى الصراع، من خلال موقف لا يرى في المصالحة إجابة كافية عن الخسارة، إذ تحتاج المجتمعات الخارجة من المذابح إلى اتفاقات تضمن استمرار الحياة، لكن هذه الاتفاقات لا تستطيع فرض مشاعر متطابقة على الأفراد، أو مطالبة الناجين بالتعامل مع آلامهم باعتبارها ماضياً انتهى بمرور السنوات.

وقالت المخرجة الرواندية ماري كليمنتين دوسابيجامبو، لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار شخصية «فينيراندا»، المرأة التي تساعد الآخرين على تجاوز آلامهم بينما تجد صعوبة في التعامل مع أزمة داخل أسرتها، لم يكن بهدف تقديم شخصية متناقضة أو التشكيك في صدق رغبتها في التسامح، وإنما للكشف عن طبيعة الغفران باعتباره مساراً طويلاً يتعرض لاختبارات غير متوقعة. موضحة أن «الإنسان قد يعتقد أنه تجاوز تجربة مؤلمة، قبل أن يكتشف أن الاختبار الحقيقي لقناعاته يأتي من الأشخاص الأقرب إليه».

وأضافت أن «بطلة الفيلم استطاعت مسامحة المتورطين في الجرائم التي تعرضت لها، لكنها لم تستطع التعامل بالسهولة نفسها مع ابنتها، بعدما شعرت بأن المأساة التي عاشتها قد تتكرر في حياة الفتاة»، مشيرة إلى أنها تعمدت جعل الابنة اختباراً حقيقياً للغفران الذي منحته الأم لمرتكبي الجرائم، بما يكشف الفارق بين الاستعداد النفسي لتجاوز الماضي والقدرة على قبول اختيارات الآخرين عندما تستدعي المخاوف القديمة.

مخرجة الفيلم ماري كليمنتين دوسابيجامبو (إدارة المهرجان)

وتطرقت المخرجة إلى مفهوم الغفران، معتبرة أنه اختيار شخصي لا يمكن فرضه على الإنسان، ولا يتحقق بمجرد إعلان الرغبة فيه، وإنما يحتاج إلى فهم ما حدث والاعتراف بأن الماضي لن يتغير مهما حاولنا إعادة النظر فيه، لافتة إلى أن التصالح مع الحاضر يتطلب أحياناً مراجعة العلاقة مع الذكريات المؤلمة، حتى يصبح التفكير في المستقبل ممكناً، وأن اتخاذ قرار بالتسامح لا يلغي بالضرورة ما يترتب عليه من تضحيات نفسية أو ألم.

وتعاونت المخرجة في تجربتها الروائية الطويلة الأولى مع مدير التصوير المصري مصطفى الكاشف، الذي سجل بالفيلم مشاركته الرابعة على التوالي في مهرجان «كان»، بعدما عمل مديراً للتصوير في الفيلم القصير «عيسى» للمخرج مراد مصطفى عام 2023، و«القرية المجاورة للجنة» للمخرج الصومالي مو هراوي عام 2024، و«عائشة لا تستطيع الطيران» لمراد مصطفى عام 2025، في مسيرة تعكس حضوره المتواصل ضمن مشروعات سينمائية ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متنوعة.

وأشادت دوسابيجامبو بتعاونها مع الكاشف، مؤكدة أن ما ميز تجربته لم يكن موهبته الفنية وحدها، وإنما قدرته على التواصل الإنساني مع الأشخاص والأماكن التي صور فيها الفيلم؛ فرغم كونها زيارته الأولى إلى رواندا، استطاع الارتباط سريعاً بالحكاية والبيئة المحيطة بها، بعدما ناقشا معاً تفاصيل المشروع وطبيعة المجتمع الذي تدور فيه الأحداث، وهو ما أسهم في بناء تفاهم فني وإنساني بينهما.