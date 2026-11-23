أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق نيوم السعودي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام الدحيل القطري، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، مشدداً على أن فريقه يدخل اللقاء بطموح تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة المحتدمة بين فرق المجموعة على بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «المباراة مهمة وحاسمة بالنسبة لنا، وندرك أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل. نحن مستعدون لهذه المواجهة، ونسعى بإذن الله إلى تحقيق النقاط الثلاث في مباراة الغد».

وأبدى المدرب الفرنسي ارتياحه للعمل الذي يقدمه الفريق خلال المرحلة الحالية، مشيداً بالتطور الذي يلمسه على مستوى الأداء الجماعي والفردي، لا سيما اللاعبين الشبان الذين يواصلون اكتساب الخبرات من خلال المشاركة في المنافسات المحلية والخارجية.

وأضاف: «أنا سعيد جداً بالعمل مع مجموعة لاعبي نيوم، كما يسعدني التطور الذي يحققه الفريق، خصوصاً على مستوى اللاعبين الشبان. سنعمل خلال تدريب اليوم على الاستقرار على التشكيلة المناسبة، وتجهيز الفريق بأفضل صورة لخوض المواجهة المهمة أمام الدحيل غداً».

من جانبه، أكد الأردني مهند أبو طه، لاعب فريق نيوم، جاهزية فريقه لخوض المواجهة، مشيراً إلى أن التحضيرات اتسمت بالتركيز العالي والرغبة المشتركة بين اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض.

وقال أبو طه خلال المؤتمر الصحافي: «نحن مستعدون بشكل كبير لهذه المباراة، وهناك تركيز عالٍ من جميع اللاعبين خلال التدريبات، وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث. وبإذن الله نعود إلى الديار بالفوز وحصد النقاط كاملة».

وتطرق اللاعب الأردني إلى طبيعة المنافسة في المجموعة، مؤكداً أن خسارة فريقه أمام الشباب العُماني كانت العثرة الوحيدة في مشواره بالبطولة حتى الآن، بعدما نجح في تحقيق انتصارين جمع من خلالهما 6 نقاط.

وأضاف: «المنافسة محتدمة على بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي، وكانت خسارتنا أمام الشباب العُماني العائق الوحيد في مشوارنا حتى الآن، لكننا نجحنا في حصد 6 نقاط من انتصارين وخسارة. ونتطلع بإذن الله إلى تحقيق الفوز غداً والوصول إلى النقطة التاسعة».

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة بالنسبة إلى نيوم والدحيل، في ظل تساوي الفريقين مع الشباب العُماني برصيد 6 نقاط لكل منهم، الأمر الذي يجعل الجولة الرابعة محطة مفصلية في سباق المنافسة على صدارة المجموعة وانتزاع إحدى بطاقات العبور إلى الدور المقبل.