صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال إلقائه كلمة رئيسية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) بلاس فيغاس (أ.ف.ب)

أثار قرار إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» تفاعلاً واسعاً بين مسؤولين سياسيين وقادة في قطاع التكنولوجيا، بين مؤيدين عدوا عودته ضرورية للشركة، ومنتقدين طالبوا بمواصلة التحقيق في مدى التزامها بضوابط التصدير الأميركية.

ترمب: قرار صحيح

رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقرار، وكتب على منصة «تروث سوشيال» أن مجلس إدارة «إنفيديا» اتخذ «القرار الصحيح والسليم» بإعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي. وقال إن الحكومة الأميركية لا ترى سبباً للاعتقاد بأن عودته تشكل خطراً على الأمن القومي، مضيفاً أن المدعية العامة أكدت عدم امتلاك الحكومة أدلة على ارتكابه أي مخالفة قانونية، ووصفه بأنه «وطني عظيم وثروة وطنية».

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال ترمب إنه كان يؤيد بقوة عودة هوانغ، وإنه تحدث مباشرة مع مجلس إدارة الشركة وحثه على إعادته، مضيفاً: «علينا حماية عباقرتنا، وهو بالتأكيد عبقري».

ماسك: تم تصحيح الخطأ

ووصف الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، قرار إعادة هوانغ بأنه تصحيح للخطأ، في منشور على منصة «إكس».

وارن تطالب بإجابات أمام الكونغرس

في المقابل، قالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إن إعادة هوانغ لا تعفيه أو تعفي مسؤولي الشركة ومجلس إدارتها من تقديم إجابات إلى الكونغرس بشأن مدى الالتزام بضوابط التصدير الأميركية.

وطالبت إدارة ترمب بتوضيح طبيعة المعلومات التي قدمها مسؤولون حكوميون كبار دعماً لقرار إعادة هوانغ، عادّة أن عودته تزيد الحاجة إلى إقرار تشريعات تتعلق بضوابط التصدير، وضمان عدم ممارسة «إنفيديا» ضغوطاً لإسقاطها.

انتقادات من الحزبين

ووصف النائب الديمقراطي راجا كريشنامورثي قرار إعادة هوانغ بأنه «مثير للغضب»، مشيراً إلى أن التحقيقات الحكومية وتحقيق مجلس إدارة «إنفيديا» لم تكتمل بعد، وأنه لا يزال من غير الواضح ما المعلومات التي ربما حصلت عليها الاستخبارات الصينية.

ومن جانبه، قال النائب الجمهوري دون بيكون إن هوانغ تعرض للاختراق والاستغلال من جانب جاسوس صيني، وإن الشركة كان ينبغي أن تمضي قدماً من دونه، منتقداً ما وصفه برغبة الإدارة الأميركية غير المبررة في إنقاذه. ودعا الكونغرس إلى التحقيق في الجهة التي وافقت على مبيعات رقائق حوسبة متقدمة إلى الصين.

كما طالبت النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري بمثول هوانغ وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أمام الكونغرس والرأي العام الأميركي فوراً.

دعم من قطاع التكنولوجيا

ومن بين المؤيدين لعودة هوانغ، براد غيرستنر، مؤسس شركة «ألتميتر كابيتال» التي كانت قد ضغطت لإعادته، إذ اكتفى بالتعليق بكلمة «بالإجماع» في منشور على منصة «إكس»، مرفقاً صورة لتغطية قفزة سهم الشركة.

أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، فعبّر عن ترحيبه بعودة هوانغ بمنشور مقتضب على المنصة نفسها، كتب فيه: «جنسن!».