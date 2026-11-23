حصد الديمقراطيون ما لا يقل عن 258 من المقاعد الـ435 في مجلس النواب الأميركي، محققين أكبر أغلبية فيه منذ عام 1992، بعدما ألحقوا بالرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري هزيمة قاسية في الانتخابات النصفية للكونغرس.

وبلغ الديمقراطيون المقعد الـ258، الأحد، عندما أعلنت وكالة «أسوشييتد برس» فوز الصحافي السابق تشاك هوبارد في نورث كارولاينا ضد رئيسة لجنة القواعد في مجلس النواب الجمهورية المخضرمة فيرجينيا فوكس التي كانت قد طلبت إعادة فرز للأصوات، ثم اعترفت بهزيمتها.

وفي المقابل، حصل الجمهوريون على 173 مقعداً حتى الآن، فيما لا تزال أربع دوائر معلقة: واحدة في كل من مينيسوتا وتينيسي، واثنتان في لويزيانا تُحسمان في جولة إعادة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي تينيسي، أقرّ الجمهوري سكوت ديجارليه بهزيمته أمام الديمقراطية فيكتوريا برودريك، من دون أن تعلن الوكالة النتيجة رسمياً.

وتتجاوز الأكثرية الجديدة، التي ستبدأ في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل، المقاعد الـ257 التي حصل عليها الديمقراطيون عام 2008 مع انتخاب الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتعادل ما حققوه عام 1992 مع وصول الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى البيت الأبيض، لكنها تبقى بعيدة عن الرقم القياسي البالغ 334 مقعداً الذي حققه الحزب الديمقراطي بقيادة الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت بعد انتخابات 1936. أما الجمهوريون فلم يتجاوزوا عتبة 250 مقعداً منذ «الكساد الكبير»، وبلغت أكبر أكثرية لهم في العقود الأخيرة 247 مقعداً بين 2015 و2017.

وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز (56 عاماً) على منصات التواصل الاجتماعي أن حزبه حقق «أكبر أغلبية لأي حزب في الكونغرس في هذا القرن».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وسيصبح جيفريز أول رئيس أسود لمجلس النواب في حال انتُخب من زملائه في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، مع انطلاق أعمال الكونغرس الـ120.

وعكست النتائج غضب الناخبين من غلاء المعيشة والرسوم الجمركية، ومن الحرب التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وامتدت المكاسب الديمقراطية من نيويورك إلى إنديانا وأريزونا، ووصلت إلى معاقل جمهورية تقليدية، إذ مالت كل الدوائر تقريباً نحو الديمقراطيين مقارنة بانتخابات 2024. وتغلب الحزب على موجة إعادة ترسيم للدوائر أجرتها مجالس تشريعية يقودها جمهوريون، ولم ينتزع الجمهوريون سوى مقاعد قليلة، بينها دائرتان أُعيد رسمهما في تينيسي وتكساس. وحسب مذكرة للجنة الديمقراطية لحملات الكونغرس مؤرخة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، فاز الحزب بـ70 من أصل 92 دائرة اعتبرها ساحات معارك.

مجلس الشيوخ

وفي مجلس الشيوخ، فاز الديمقراطيون بـ56 مقعداً من أصل 100، في أكبر تفوق لهم منذ أكثر من عقد، وصار الحاكم السابق روي كوبر أول ديمقراطي يُنتخب لعضوية المجلس عن نورث كارولاينا منذ 2008.

ويمنح هذا الهامش الواسع جيفريز هامشاً للمناورة لم يتمتع به سلفاه الجمهوريان مايك جونسون وكيفن مكارثي، اللذان اضطرا إلى التفاوض باستمرار مع مجموعات صغيرة من النواب المتشددين في ظل أكثريات ضئيلة. إذ سيتمكن من خسارة أصوات عشرات الديمقراطيين مع الاحتفاظ بالأصوات الـ218 اللازمة لإقرار القوانين.

ويستعد الديمقراطيون لأجندة تمتد مائة يوم، تبدأ بتصويتات سريعة لإلغاء تخفيضات الجمهوريين في برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية وإعادة العمل بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة. كما يعتزمون استخدام صلاحيات استدعاء الشهود لإطلاق تحقيقات واسعة، بينها كيفية تضخم ثروة ترمب وعائلته منذ عودته إلى السلطة. ووجه كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة روبرت غارسيا 12 رسالة إلى أفراد من عائلة ترمب ومسؤولين كبار يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق، تمهيداً لتحقيقات تشمل مزاعم فساد وملفات الهجرة وقضية جيفري إبستين. ولم يستبعد جيفريز محاولة ثالثة لعزل الرئيس ترمب.

وتتباين الأصوات داخل الحزب الديمقراطي حول الأولويات؛ ففي حين وصفت النائبة التقدمية ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز النتائج بأنها «تفويض للتغيير»، دعا النائب الوسطي توم سوزي إلى تخصيص 75 في المائة من الجهد لمعالجة غلاء المعيشة و25 في المائة فقط للمساءلة. وقال النائب جيسون كرو إن على الديمقراطيين أن يشعروا بالضغط للوفاء بوعودهم.

الجمهوريون

وفي المعسكر المقابل، ساد الوجوم صفوف الجمهوريين. وأقرّ جونسون بأن النتائج لم تكن ما أمله حزبه، وأعلن أنه لن يترشح لقيادة الكتلة الجمهورية، فانتخب زملاؤه النائب جيم جوردان، الحليف الوثيق لترمب، زعيماً للأقلية، وتعهد بالعودة إلى السلطة. وعزا رئيس المجلس الأسبق نيوت غينغريتش الهزيمة إلى غضب الناخبين من أسعار البنزين، معتبراً أن الأكثرية الجديدة تمنح جيفريز حرية فعل ما يشاء تقريباً.

غير أن ترمب يبقى ممسكاً بسلاح النقض «الفيتو» ضد التشريعات التي يقرها الكونغرس، وكان قد قال لصحيفة «نيويورك بوست» قبل أيام من الاقتراع إنه سيصير «السيد فيتو» إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس.