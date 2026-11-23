كشف مصدر أمني سوري تفاصيل اعترافات أحمد طلال رسلان، وهو ملازم سابق في قوات نظام الأسد وأحد المتورطين في مجزرة «كمين العتيبة» التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014، إضافة إلى مشاركته في تشكيل مجموعة مسلحة خلال أحداث مارس (آذار) عام 2025 بعد التحرير. بحسب تصريحات المصدر لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وألقت قوى الأمن الداخلي السبت، القبض على أحمد طلال رسلان، وهو ملازم سابق بقوات النظام البائد وأحد ‏المتورطين في مجزرة «كمين العتيبة» التي وقعت في الغوطة الشرقية في 26 فبراير (شباط) عام 2014.

أحمد طلال رسلان الملازم السابق في قوات نظام الأسد وأحد المتورطين في مجزرة «كمين العتيبة» (الداخلية السورية)

جرى تنفيذ مجزرة «كمين العتيبة» خلال فترة حصار النظام للغوطة الشرقية، حيث قام باستهداف مجموعة من الأشخاص حاولوا الخروج من منطقة الحصار، وذلك بتفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وهو ما عدّته المنظمات الحقوقية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت قيادة الأمن الداخلي إن توقيف رسلان جاء عقب القبض على العميد الركن رواد علي زيدان، المخطط والآمر بالمجزرة، موضحة أن التحقيقات «كشفت تلقيه الأوامر والخطة من زيدان، وتنسيقه مع ميليشيا (حزب الله) اللبنانية لزرع الألغام على طريق حرّان بريف دمشق وتفجيرها أثناء نزوح الأهالي».

خلال التحقيقات أقرّ رسلان بزرع 870 لغماً مضاداً للأفراد والدبابات، وتنفيذ كمين طريق حرّان في ريف دمشق الشرقي، وتدريب ضباط وعناصر من قوات النظام البائد على أعمال الهندسة والألغام، وجهّز آلية تفجيرها، ثم سلّمها عبر المقدم علي الحسين والعميد رواد زيدان، وهما من ضباط النظام

وبحسب إفادة رسلان، كان الأهالي يخضعون للمراقبة عبر كاميرات من غرفة العمليات، وعند وصولهم إلى منطقة الألغام فعّل زيدان آلية التفجير. وقد شارك في المجزرة ضباط من قوات النظام البائد، إلى جانب 3 عناصر من ميليشيا «حزب الله»، وردت أسماؤهم كأسماء حركية في التحقيقات، وهم: أبو علي التيم، وحاج كربلاء، وحاج أبو حسين.

جثث الضحايا لما يفترض أنه انفجار ضخم بحسب رواية النظام وإعلامه وقد بدت منسقة ومرتبة عام 2014

وأعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، التي كانت تابعة للنظام آنذاك، مقتل 175 شخصاً قالت إنهم من مقاتلي المعارضة. فيما أفاد المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية بأن الضحايا كانوا من الأهالي الذين حاولوا مغادرة المنطقة المحاصرة.

وكانت السلطات السورية، قد عثرت في سبتمبر 18 (أيلول) 2025، على مقبرة جماعية في محيط بلدة العتيبة بريف دمشق، تضم رفات ما يقارب 100 شخص يُعتقد أنهم قضوا في كمين نفّذه النظام السابق. وجاء الاكتشاف أثناء قيام البلدية بأعمال توسعة على مجرى نهر قريب من البلدة.

في سياق متصل، أقرّ رسلان بزراعة 70 لغماً مضاداً للأفراد في ريف القنيطرة أواخر عام 2016، ثم 500 لغم مضاد للأفراد والدبابات في قطاع التنف في مرحلة لاحقة.

رسلان تولى خلال خدمته في قوات النظام البائد إدارة سرية ومهمة تدريب ضباط وعناصر على اختصاص الهندسة والألغام، وأقرّ بمشاركته بعد التحرير في تشكيل مجموعة مسلحة مرتبطة بالمجرم غياث دلة، والمساهمة في إقامة حاجز مسلح عند مفرق قرية زغرين بريف اللاذقية الشمالي في الساحل السوري خلال أحداث مارس عام 2025.