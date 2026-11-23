تقرير: أميركا تدرس تقديم تدريب عسكري للقوات السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344726-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
تقرير: أميركا تدرس تقديم تدريب عسكري للقوات السورية
سيارة شرطة تابعة للحكومة السورية الجديدة تعبر شارعاً بجوار مسجد الساحة في تدمر وسط سوريا 7 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
قالت 5 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن الولايات المتحدة تناقش خططاً لتدريب جنود سوريين على إزالة الألغام، في ما سيكون أول مهمة تدريبية أميركية مع الجيش السوري منذ وصول المعارضة المسلحة السابقة إلى الحكم في دمشق عام 2024.
وأشارت المصادر إلى أن اقتراح مهمة التدريب متعددة الجنسيات لا يزال يواجه عقبات قانونية في الولايات المتحدة وحالة من التشكك من جانب بعض العناصر في الجيش السوري.
لكن في حال المضي قدماً في هذا المقترح، فقد تشهد سوريا عودة عدد قليل من القوات الأميركية في أقرب وقت العام المقبل، بعد عام واحد فقط من سحب المهمة التي استمرت 10 سنوات لمحاربة تنظيم «داعش».
وقالت أربعة من المصادر إن البرنامج الأولي سيركز على التدريب في مجال إزالة الألغام والتخلص الآمن من الذخائر، لكنه قد يكون، في حالة نجاحه، نموذجاً لتعاون أوسع.
الخارجية السورية تجري اختباراً للمتقدمين لشغل وظائف في السلكين الدبلوماسي والإداري السوريين (الخارجية السورية)
تتهيأ وزارة الخارجية والمغتربين السورية لاعتماد تشكيلات إدارية جديدة تشمل أكثر من 50 دبلوماسياً في سفاراتها وبعثاتها الخارجية، موزعة على 14 بعثة في الخارج، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل المكاتب القنصلية، وطي صفحة الأطقم الإدارية القديمة، واستبدال كوادر جديدة بها تنتمي في مجملها إلى أبناء الثورة السورية، إلى جانب منشقين، وشخصيات سياسية في أوساطها.
وتتضمن هذه التغييرات إسناد رئاسة عدد من الممثليات إلى رموز سابقة في المعارضة، وعودة موظفين منشقين عن نظام بشار الأسد لمزاولة مهامهم، إلى جانب رفد الملاك الوظيفي بكفاءات جديدة من الشباب الذين خضعوا لدورات تدريبية في المعاهد والبرامج التي أقامتها الوزارة خلال الأشهر السابقة.
يأتي هذا التحرك استكمالاً لسلسلة من الإجراءات المتسارعة التي تشهدها الوزارة منذ مطلع العام الجاري، والذي سجل وحده إيفاد نحو 17 بعثة جديدة، وما شهده عام 2025 من إعادة منشقين ضمن السلك الدبلوماسي السوري، ومؤسسات وزارة الخارجية، مما يفتح الباب أمام قراءة أبعاد هذه التعيينات، ودورها في ضخ دماء جديدة داخل السفارات.
وتحدث مدير إدارة التنمية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، حسان جنيدي، في تصريحات إعلامية أخيرة، عن اعتماد 14 بعثة دبلوماسية جديدة من أصل 21 بعثة مقررة ضمن الدفعة الثانية للابتعاث الخارجي، مؤكداً أن نسبة الكوادر الجديدة في الوزارة تجاوزت 87 في المائة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مشيراً إلى أن نتائج الدول الـ14 المعتمدة مبدئياً ستصدر قريباً، وتتوزع بواقع 6 بعثات في دول عربية، و3 في أفريقيا وآسيا، و3 في الدول الأوروبية، وبعثتين في أميركا.
وبحسب وزارة الخارجية والمغتربين، فإن عملية الابتعاث تختص بالعاملين ضمن الوزارة، أو مؤسسات الدولة، حيث شكلت الوزارة لجنة مختصة من مديري الإدارات ذات الاختصاص للإشراف على عملية الاختيار.
ونفذت وزارة الخارجية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري برنامجاً تدريبياً تخصصياً يستهدف الكوادر الدبلوماسية والإدارية المرشحة للالتحاق بالبعثات في الخارج. ويهدف البرنامج إلى صقل الخبرات العملية للمتدربين، وتعزيز كفاءتهم في إدارة العمل القنصلي، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمغتربين.
توازن وظيفي
وجاءت الخطوة استكمالاً لمسار التأهيل المستمر الذي بدأه المعهد الدبلوماسي السوري في مارس (آذار) 2026، من خلال برنامج تدريبي شامل يركز على بناء المهارات الدبلوماسية الأساسية، والحديثة. وتتجه الوزارة، بحسب مصادر مقربة من الخارجية، إلى تنشيط حركة الابتعاث الخارجي، وجعلها دورية، ومستمرة، لإعادة الهيكلة الشاملة، وتوظيف الرصيد السياسي والعلاقات الدولية التي راكمتها شخصيات بارزة شغلت مناصب قيادية في مؤسسات المعارضة خلال سنوات الثورة، عبر إسناد رئاسة بعثات خارجية إليها خلال المرحلة المقبلة.
يهدف هذا الخيار إلى كسر الجمود الدبلوماسي في عواصم مؤثرة، والاستفادة من حضور هذه الأسماء، وقدرتها على التواصل المباشر مع مراكز صنع القرار، بما يحوّل الخبرة السياسية السابقة من إطار العمل المعارض إلى التمثيل الرسمي للدولة.
وتراهن الخارجية، بحسب مصادرها، في التشكيلات الجديدة على إيجاد توازن وظيفي داخل البعثات، عبر المزج بين الوافدين من العمل السياسي والدبلوماسيين المنشقين العائدين إلى الخدمة، ممن بدأت الوزارة الاستفادة من خبراتهم، ودمجهم تدريجياً ضمن الهيكلية المؤسساتية التي تتبعها. فبينما يمتلك السياسيون مرونة الحركة، والانفتاح على القوى الدولية، يوفّر الدبلوماسيون المنشقون الخبرة البروتوكولية، والمعرفة الدقيقة بأصول العمل المؤسسي، والأعراف القنصلية، وهو ما يسعى إلى تحصين البعثات، وضمان انسيابية العمل الإداري.
بناء جيل جديد
من جهته يؤكد وائل علوان، المدير التنفيذي لمركز جسور للدراسات، على أهمية وجود المنشقين الدبلوماسيين في تشكيل البعثات الخارجية لسوريا الجديدة، في وقت مهم يحتم عليها الظهور والتفاعل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين والدوليين بطريقة مختلفة تماماً عن حالة البعثات في زمن الحقبة البائدة.
ويرى أن عودتهم والاستفادة من الخبرات التراكمية «حتى بعد انشقاقهم، يجعلهم ركيزة أساسية في إعادة تشكيل الدبلوماسية الخارجية».
غير أنه وبالتوازي مع المنشقين وقادة المعارضة السابقين، تفتح حركة الابتعاث القادمة الباب أمام جيل جديد من الكوادر الشابة، والسياسيين المختصين الذين نشطوا في العمل، والاستشارات السياسية، لشغل مفاصل مهمة في الشؤون القنصلية والإدارية داخل السفارات. وتشير المصادر والمعلومات المتواترة إلى التركيز على دعم حضور الشباب، ومنحهم فرص الحصول على ممارسة سياسية ميدانية، والاحتكاك المباشر مع الجالية السورية عبر تقديم الخدمات.
ولا يأتي هذا الرفد بوصفه إجراءً إدارياً لملء الشواغر فحسب، إنما استراتيجية لبناء كادر دبلوماسي حديث خضع لبرامج تأهيلية مكثفة، ليكون قادراً على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتحديث آليات تقديم الخدمات القنصلية للمغتربين، بعيداً عن البيروقراطية التقليدية التي طبعت عمل البعثات لعقود.
ويرى وائل علوان أن كثيراً من ناشطي الثورة شاركوا وعملوا في المجال السياسي إن كان في مؤسسات المعارضة السياسية، أو بشكل مستقل منحهم فرصة الاحتكاك مع سياسيين دوليين، وعملوا في مواقع ومؤسسات إعلامية كبرى، وبالتالي هم بحاجة للانخراط والدمج في المؤسسة السياسية، والاستفادة منهم، وتطوير خبراتهم.
إن «التوجه الحكومي باستدعاء الكثير من ناشطي الثورة الذين يمتلكون الخبرة العملية، وأيضاً التحصيل العلمي في هذا الاختصاص»، بحسب علوان، يهدف إلى تنمية مهاراتهم ضمن مديريات الخارجية، قبل رفدهم بالبعثات الدبلوماسية بعد إخضاعهم لدورات مكثفة. ويتوقع الباحث السوري أن تستمر هذه المنهجية على المديين القريب، والمتوسط، إلى حين الوصول لمرحلة تغطية جميع البعثات الدبلوماسية السابقة، وتتألف من 54 بعثة دبلوماسية، ويمكن أن يطرأ توسع لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التشكيلات تتزامن مع مرحلة تحوّل تسعى فيها الدبلوماسية السورية إلى الانتقال من مرحلة «تسيير الأعمال» -وإدارة الأزمات- نحو مرحلة التموضع المستدام، وبناء الشراكات الاقتصادية، والتنموية. فإعادة تفعيل المكاتب القنصلية والبعثات الدبلوماسية لا تقتصر على الجانب البروتوكولي، بل تمثل أداة حيوية لإعادة ربط ملايين السوريين في المهجر بوطنهم، وتسهيل معاملاتهم القانونية والمدنية التي عانت من التعطيل والتسييس لسنوات طويلة، فضلاً عن تهيئة المناخ الدبلوماسي لجذب الاستثمارات، ودعم مشاريع إعادة الإعمار.
ماكرون يثني على «قرار لبنان الشجاع» بالتفاوض المباشر مع إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344734-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
ماكرون يثني على «قرار لبنان الشجاع» بالتفاوض المباشر مع إسرائيل
لبنانيون يتنقلون بين ركام ناتج عن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان خلال زيارة للبلدة في ذكرى الاستقلال (إ.ب.أ)
أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مسار المفاوضات اللبنانية المباشرة مع إسرائيل، واصفاً إياه بـ«القرار الشجاع»، في وقت لا يزال فيه «حزب الله» يرفض هذه الخطوة، وكثف من وتيرة انتقاداته لرئيس الجمهورية جوزيف عون، على خلفية تصريحه عشية ذكرى الاستقلال الذي قال فيه عون إن الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان الاستقلال، وهو ما نفته «الخارجية» الإيرانية، الاثنين.
وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عون، بذكرى الاستقلال، وقال في رسالته، إن «فرنسا، المتجذّرة في تاريخها العريق مع لبنان، تولي، كما تعلمون، أهمية خاصة للروابط الأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا. وانطلاقاً من صداقتها للبنان، فإنها تولي اهتماماً دائماً لأمنه وسيادته ووحدته واستقراره وازدهاره».
وأضاف: «فيما لا تزال الأعمال العدائية تشكّل واقعاً يومياً مؤلماً، وتبقى أعداد كبيرة من المنازل مدمّرة، ويُمنع مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وفيما تتزايد المخاوف من تصعيد جديد، فإن فرنسا، في مواجهة القلق الذي يساور السكان المدنيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً بالفعل، ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة المفصلية التي يجتازونها».
وتابع: «في هذا السياق، أود أن أحيّي القرار الشجاع الذي اتخذتموه بالدخول في محادثات مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، بهدف المضي نحو سلام متين ودائم. إن توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 يونيو (حزيران) الماضي، يشكّل خطوة أولى مهمة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».
الرئيس جوزاف عون تلقّى، لمناسبة الذكرى الـ83 لاستقلال لبنان، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأكّد الرئيس ماكرون أنّ فرنسا تولي أهمية خاصة للروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وتواصل الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة، انطلاقاً من حرصها على أمن...
وأضاف ماكرون: «إن الاستحقاقات المقبلة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان. ومن هنا، وبمناسبة عيدكم الوطني، أتمنى لكم السلام والاستقرار والازدهار، لكي يبقى لبنان على الصورة التي يمثّلها: وطناً واعداً تستطيع فيه النساء والرجال، على اختلاف ثقافاتهم وطوائفهم وآفاقهم، أن يعيشوا معاً في ظل الحرية والأخوة».
انتقاد إيراني
جاءت رسالة ماكرون ضمن مجموعة من الرسائل وبرقيات التهنئة التي تلقتها الرئاسة اللبنانية في الذكرى الـ83 للاستقلال. لكن اللافت جاء في إعلان «الخارجية» الإيرانية أن مشكلة لبنان الأساسية تتمثل في الاعتداءات الإسرائيلية اليومية وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أنها وضعت احترام سيادة لبنان في مقدمة مطالبها خلال مفاوضات تفاهم إسلام آباد، ولا تعتبر ذلك تدخلاً في شؤونه.
وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، إن بلاده تحترم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه احتراماً كاملاً ومطلقاً، وأضاف: «نريد علاقات جيدة مع لبنان، ونعتبر أن إسرائيل وحدها تعتدي على سيادته بدعم أميركي رغم تقديم واشنطن نفسها وسيطاً».
وأعادت السفارة الإيرانية في بيروت نشر تغريدة تتضمن تصريحاً للرئيس اللبناني، مرفقاً بتصريح بقائي، مما يشير إلى رد إيراني على تصريحات عون مساء السبت.
وتزامن ذلك مع هجوم شنه «حزب الله» على عون؛ إذ حذر عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب علي فياض، من أن «سلوك السلطة يوضح أن ما تريده ليس فقط معالجة موضوع السلاح؛ بل الإجهاز على ظاهرة المقاومة واستئصالها لبنانياً»، معتبراً أنه «كان عليها، أمام التعنت الإسرائيلي وعدم الاكتراث الأميركي، أن تقترب من شعبها وتعيد النظر في خياراتها وتهدد بمقاربة جديدة».
وفي رد غير مباشر على عون الذي انتقد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، لفت فياض إلى أن «لبنان بات أمام مشكلتين خطيرتين، وليس مشكلة واحدة: مشكلة الاحتلال الإسرائيلي بآثاره التدميرية والعدوانية الخطيرة، ومشكلة استضعاف السلطة لبيئة المقاومة، نتيجة تمسك هذه البيئة بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي». ورأى أنه «من الخطير بكل المعايير أن ترتكز السلطة إلى نتائج العدوان للانقضاض على شباب المقاومة ومحاصرتهم وملاحقتهم».
ولفت إلى أن «السلطة التزمت باتفاق الإطار الذي أعطى الإسرائيلي كل شيء ولم يعطِ لبنان شيئاً، وهي الآن تراكم خطواتها في مسار مواجهة المقاومة، دون أن تأخذ أي خطوة باتجاه مسار تحرير الأرض»، مضيفاً أن الحزب اليوم «في حالة تموضع دفاعي».
عقبات التفاهم مع إسرائيل
في غضون ذلك، شدد وزير الثقافة غسان سلامة، على ضرورة إنهاء الاحتلال شرطاً مسبقاً لأي اتفاق، وقال: «لأن الاحتلال وإقامة المناطق الأمنية بالقوة هما عقبتان أساسيتان أمام أي تفاهم في المنطقة، لا سيما في جنوب لبنان».
وأكد أن «هندسة السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم من خلال تجبّر طرف على الأطراف المحيطة به، واستمراره في احتلال أراضٍ ليست له، وقيامه بعمليات جرف وتدمير لقرى بأكملها».
كما لفت إلى «ضرورة أن تكون مرجعية أي اتفاق هي القرارات الدولية، وليس الصفقات الجانبية؛ فالقرارات الدولية هي المرجعية التي يجب الاستناد إليها، لا سيما القرار 1701 بما يخص جنوب لبنان».
ودعا سلامة الأطراف العربية إلى «دعم لبنان من كل الجوانب، لا سيما في المنتديات الدولية وفي الأمم المتحدة، كما إلى دعمه لمعالجة موضوع النازحين، وللإسهام في عملية إعادة إعمار ما تمّ هدمه على يد العدوان الإسرائيلي»، مؤكداً أن «لبنان يعتمد اعتماداً شديداً على التضامن العربي معه، وأنه مصمّم على العودة إلى الحضن العربي بكل قوة، وعلى التفاوض بنفسه عن كل ما يعنيه، دون أن تقوم أطراف ثالثة بالتفاوض عنه أو في غيابه».
سرقات النفط تشمل كل محافظات العراق... والخسائر تقدر بـ150 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344729-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80150-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
سرقات النفط تشمل كل محافظات العراق... والخسائر تقدر بـ150 مليار دولار
عنصر من «كتائب حزب الله» في «جرف الصخر» خلال انتشار القوات الأمنية 21 نوفمبر الحالي (د.ب.أ)
ما زال الذهول والغضب يسيطران على قطاعات عراقية واسعة بعد الجهود الحكومية الأخيرة التي تكللت بالكشف عن عمليات سرقة وتهريب واسعة النطاق للنفط في أكثر من محافظة عراقية. وتشير معلومات شبه مؤكدة إلى أن عمليات السرقة المنظمة للنفط تشمل معظم المحافظات العراقية المنتجة للنفط، أو تلك التي تمر بها أنابيب النفط الناقلة.
ومنذ تفجر قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، نهاية مايو (أيار) الماضي، ألقت السلطات العراقية القبض على نحو 70 مسؤولاً في قطاع النفط.
وفي آخر تطور لملف التهريب، أعلنت استخبارات وأمن محافظة النجف، الاثنين، أن مفارزها «تمكنت من ضبط آلية (حفارة) استُخدمت في حفر خندق بالقرب من أحد الأنابيب النفطية في المحافظة، وإلقاء القبض على سائقها». وأضافت أن «العملية نُفذت عقب متابعة استخباراتية دقيقة ومستمرة امتدت من ساعات الليل الأولى وحتى الصباح الباكر، وأسفرت عن تحديد موقع الآلية المتورطة وضبطها بالجرم المشهود رفقة سائقها».
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الأجهزة الاستخبارية لحماية البنى التحتية والممتلكات العامة، ومنع أي محاولات تستهدف أمن المحافظة ومقدراتها الاقتصادية، طبقا للبيان.
كانت السلطات القضائية أجرت كشفاً ميدانياً السبت الماضي، على موقع التجاوز في ناحية الحيدرية بمحافظة النجف، وأثبت وجود عمليات تهريب للنفط عبر أنبوب ممتد داخل قطعة أرض تعود لعضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الطاقة، محمد علي الحسناوي، شقيق النائب عبد الهادي الحسناوي والشيخ حسين العباسي، وأصدرت مذكرة إلقاء قبض بحقهم، وتمكنت من اعتقال الشقيق الأكبر حسين العباسي وسط أنباء عن هروب الأخوين محمد وعبد الهادي إلى جهة مجهولة.
وتم اكتشاف سرقة النفط في النجف، بعد نحو أسبوع من صدور تقارير استخبارية عن اكتشاف عمليات سحب وتهريب واسعة للنفط في منطقة جرف الصخر من قِبل «كتائب حزب الله» التي كانت تسيطر على المنطقة منذ عام 2012، وأوضحت التقارير المدعومة بالأدلة وصور الأقمار الاصطناعية أن العملية بدأت منذ عام 2021، قبل أن تتمكن السلطات الحكومية من إيقافها ودخول المنطقة في الجمعة الماضية.
السرقة والتهريب قديمان
ويؤكد الرئيس السابق لهيئة النزاهة الاتحادية، القاضي رحيم العكيلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «سرقة النفط وتهريبه تعود لعقدين ماضيين، وقد تمكنت الهيئة عام 2013، من اكتشاف أحد السياسيين البارزين وقتذاك وهو يقوم بعملية التهريب عبر بناء مفقس للدواجن كبير على أنبوب للنفط في محافظة بابل». ويقول: «الضغوط والنفوذ السياسي حالا دون مساءلته أو تقديم ملفه للعدالة وقتذاك».
ورغم شيوع ظاهرة التهريب منذ سنوات، فإن الشكوك الشعبية كانت تدور حول شبكات وعصابات تهريب عادية، قبل أن يكشف التطور الحالي عن تورط فصائل مسلحة وشخصيات سياسية ونواب في البرلمان وشيوخ عشائر بالسرقات وبطريقة مباشرة.
وتظهر بعض الإحصاءات شبه الرسمية عن نحو خسارة البلاد لأكثر من 150 مليار دولار جراء عمليات السرقة وإلحاق أضرار بشبكة أنابيب النفط منذ عام 2003؛ الأمر الذي يكشف عن حجم الاستهتار بالمال العام وثروة البلاد الأساسية.
ويثير استغراب معظم المواطنين العراقيين الذين يتابعون باهتمام فضائح سرقة النفط، عجز السلطات عن اكتشاف هذا الكم الهائل من السرقات خلال كل هذه السنوات، ويميل معظم المهتمين بالشأن النفطي إلى تحميل وزارة النفط المسؤولية الكاملة عما يحدث عمليات تهريب وسرقة، وهناك أنباء عن إمكانية إقالة وزير النفط الحالي، باسم محمد العبادي، من منصبه على خلفية العمليات الأخيرة لملاحقة شبكات التهريب، لكن العبادي نفى ذلك، الاثنين، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة.
ويحمّل مسؤول سابق في وزارة النفط، مسؤولية ما جرى ويجري معظم الكتل الأحزاب السياسية النافذة من أكثر من عقدين من الزمن.
ويؤكد المسؤول، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف التهريب يشمل جميع المحافظات العراقية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وربما ما يحدث من تجاوزات على النفط في شمال البلاد قد يفوق ما يحدث من تجاوزات في وسط البلاد وجنوبها، لكن الأمر مسكوت عنه هناك».
ويقول المسؤول النفطي السابق إن «جميع القوى السياسية تعرف ملف التهريب ومنذ سنوات، لكنها غير راغبة في معالجته بالنظر لتورط معظمها به، النفط أقصر طريق للإثراء والحصول على الأموال الطائلة لتمويل الأحزاب».
ويعتقد المسؤول، أن «إعلاناً نهائياً لحسم ملف تهريب النفط غير ممكن؛ ذلك أن الجماعات والأحزاب ذاتها التي سرقت أو وفرت الحماية لعصابات السرقة ما زالت تتمتع بنفوذ واسع في الحكومة والبرلمان، وما تقوم به حالياً محاولة لامتصاص الغضب الشعبي».
تهريب في ذي قار والبصرة
في السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن اتخاذ إجراءات بحق متهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط الخام بين محافظتي ذي قار والبصرة، في حين كشف عن توقف أحد المتهمين في القضية وعدد من المنتسبين في شرطة الطاقة المكلفين بحماية الأنبوب.
وقال إعلام القضاء، في بيان، الأحد، إنه «في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى المحافظة على المال العام ومكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص في رئاسة محكمة استئناف ذي قار كشفاً ميدانياً على موقع التجاوز الحاصل على أحد الأنابيب النفطية في المنطقة الحدودية بين محافظتي ذي قار والبصرة».
وأوضح القاضي المختص، أن «التحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر الأنبوب النفطي، وعلى ضوء ذلك، تقرر توقيف أحد المتهمين في القضية، فضلاً عن توقيف عدد من المنتسبين في شرطة الطاقة المكلفين بحماية الأنبوب».
وأضاف أن «التحقيقات توصلت إلى وجود مجموعة من الأشخاص تنفذ عمليات تهريب النفط الخام وفق آلية عمل منظمة، تتوزع فيها الأدوار والمهام بين أفراد المجموعة، حيث يتم تحميل الصهاريج بالنفط من منطقة الخرق، ثم تسليمها إلى أشخاص آخرين لغرض نقلها إلى عدد من المحافظات».
وأكدت المحكمة «استمرار التحقيقات بالتعاون مع مديرية أمن ذي قار؛ بهدف كشف ملابساتها وتحديد المسؤولية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون؛ حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام».