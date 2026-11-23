تتهيأ وزارة الخارجية والمغتربين السورية لاعتماد تشكيلات إدارية جديدة تشمل أكثر من 50 دبلوماسياً في سفاراتها وبعثاتها الخارجية، موزعة على 14 بعثة في الخارج، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل المكاتب القنصلية، وطي صفحة الأطقم الإدارية القديمة، واستبدال كوادر جديدة بها تنتمي في مجملها إلى أبناء الثورة السورية، إلى جانب منشقين، وشخصيات سياسية في أوساطها.

وتتضمن هذه التغييرات إسناد رئاسة عدد من الممثليات إلى رموز سابقة في المعارضة، وعودة موظفين منشقين عن نظام بشار الأسد لمزاولة مهامهم، إلى جانب رفد الملاك الوظيفي بكفاءات جديدة من الشباب الذين خضعوا لدورات تدريبية في المعاهد والبرامج التي أقامتها الوزارة خلال الأشهر السابقة.

يأتي هذا التحرك استكمالاً لسلسلة من الإجراءات المتسارعة التي تشهدها الوزارة منذ مطلع العام الجاري، والذي سجل وحده إيفاد نحو 17 بعثة جديدة، وما شهده عام 2025 من إعادة منشقين ضمن السلك الدبلوماسي السوري، ومؤسسات وزارة الخارجية، مما يفتح الباب أمام قراءة أبعاد هذه التعيينات، ودورها في ضخ دماء جديدة داخل السفارات.

وتحدث مدير إدارة التنمية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، حسان جنيدي، في تصريحات إعلامية أخيرة، عن اعتماد 14 بعثة دبلوماسية جديدة من أصل 21 بعثة مقررة ضمن الدفعة الثانية للابتعاث الخارجي، مؤكداً أن نسبة الكوادر الجديدة في الوزارة تجاوزت 87 في المائة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مشيراً إلى أن نتائج الدول الـ14 المعتمدة مبدئياً ستصدر قريباً، وتتوزع بواقع 6 بعثات في دول عربية، و3 في أفريقيا وآسيا، و3 في الدول الأوروبية، وبعثتين في أميركا.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يرفع العلم السوري فوق مبنى السفارة في العاصمة البريطانية لندن أكتوبر 2025 (حساب الخارجية)

وبحسب وزارة الخارجية والمغتربين، فإن عملية الابتعاث تختص بالعاملين ضمن الوزارة، أو مؤسسات الدولة، حيث شكلت الوزارة لجنة مختصة من مديري الإدارات ذات الاختصاص للإشراف على عملية الاختيار.

ونفذت وزارة الخارجية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري برنامجاً تدريبياً تخصصياً يستهدف الكوادر الدبلوماسية والإدارية المرشحة للالتحاق بالبعثات في الخارج. ويهدف البرنامج إلى صقل الخبرات العملية للمتدربين، وتعزيز كفاءتهم في إدارة العمل القنصلي، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمغتربين.

توازن وظيفي

وجاءت الخطوة استكمالاً لمسار التأهيل المستمر الذي بدأه المعهد الدبلوماسي السوري في مارس (آذار) 2026، من خلال برنامج تدريبي شامل يركز على بناء المهارات الدبلوماسية الأساسية، والحديثة. وتتجه الوزارة، بحسب مصادر مقربة من الخارجية، إلى تنشيط حركة الابتعاث الخارجي، وجعلها دورية، ومستمرة، لإعادة الهيكلة الشاملة، وتوظيف الرصيد السياسي والعلاقات الدولية التي راكمتها شخصيات بارزة شغلت مناصب قيادية في مؤسسات المعارضة خلال سنوات الثورة، عبر إسناد رئاسة بعثات خارجية إليها خلال المرحلة المقبلة.

يهدف هذا الخيار إلى كسر الجمود الدبلوماسي في عواصم مؤثرة، والاستفادة من حضور هذه الأسماء، وقدرتها على التواصل المباشر مع مراكز صنع القرار، بما يحوّل الخبرة السياسية السابقة من إطار العمل المعارض إلى التمثيل الرسمي للدولة.

وتراهن الخارجية، بحسب مصادرها، في التشكيلات الجديدة على إيجاد توازن وظيفي داخل البعثات، عبر المزج بين الوافدين من العمل السياسي والدبلوماسيين المنشقين العائدين إلى الخدمة، ممن بدأت الوزارة الاستفادة من خبراتهم، ودمجهم تدريجياً ضمن الهيكلية المؤسساتية التي تتبعها. فبينما يمتلك السياسيون مرونة الحركة، والانفتاح على القوى الدولية، يوفّر الدبلوماسيون المنشقون الخبرة البروتوكولية، والمعرفة الدقيقة بأصول العمل المؤسسي، والأعراف القنصلية، وهو ما يسعى إلى تحصين البعثات، وضمان انسيابية العمل الإداري.

اختتام المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دمشق دورة تدريبية نهاية أكتوبر (المعهد الدبلوماسي السوري)

بناء جيل جديد

من جهته يؤكد وائل علوان، المدير التنفيذي لمركز جسور للدراسات، على أهمية وجود المنشقين الدبلوماسيين في تشكيل البعثات الخارجية لسوريا الجديدة، في وقت مهم يحتم عليها الظهور والتفاعل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين والدوليين بطريقة مختلفة تماماً عن حالة البعثات في زمن الحقبة البائدة.

ويرى أن عودتهم والاستفادة من الخبرات التراكمية «حتى بعد انشقاقهم، يجعلهم ركيزة أساسية في إعادة تشكيل الدبلوماسية الخارجية».

غير أنه وبالتوازي مع المنشقين وقادة المعارضة السابقين، تفتح حركة الابتعاث القادمة الباب أمام جيل جديد من الكوادر الشابة، والسياسيين المختصين الذين نشطوا في العمل، والاستشارات السياسية، لشغل مفاصل مهمة في الشؤون القنصلية والإدارية داخل السفارات. وتشير المصادر والمعلومات المتواترة إلى التركيز على دعم حضور الشباب، ومنحهم فرص الحصول على ممارسة سياسية ميدانية، والاحتكاك المباشر مع الجالية السورية عبر تقديم الخدمات.

دورة تدريبية مع وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد لشباب سوريين (المعهد الدبلوماسي السوري)

ولا يأتي هذا الرفد بوصفه إجراءً إدارياً لملء الشواغر فحسب، إنما استراتيجية لبناء كادر دبلوماسي حديث خضع لبرامج تأهيلية مكثفة، ليكون قادراً على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتحديث آليات تقديم الخدمات القنصلية للمغتربين، بعيداً عن البيروقراطية التقليدية التي طبعت عمل البعثات لعقود.

ويرى وائل علوان أن كثيراً من ناشطي الثورة شاركوا وعملوا في المجال السياسي إن كان في مؤسسات المعارضة السياسية، أو بشكل مستقل منحهم فرصة الاحتكاك مع سياسيين دوليين، وعملوا في مواقع ومؤسسات إعلامية كبرى، وبالتالي هم بحاجة للانخراط والدمج في المؤسسة السياسية، والاستفادة منهم، وتطوير خبراتهم.

إن «التوجه الحكومي باستدعاء الكثير من ناشطي الثورة الذين يمتلكون الخبرة العملية، وأيضاً التحصيل العلمي في هذا الاختصاص»، بحسب علوان، يهدف إلى تنمية مهاراتهم ضمن مديريات الخارجية، قبل رفدهم بالبعثات الدبلوماسية بعد إخضاعهم لدورات مكثفة. ويتوقع الباحث السوري أن تستمر هذه المنهجية على المديين القريب، والمتوسط، إلى حين الوصول لمرحلة تغطية جميع البعثات الدبلوماسية السابقة، وتتألف من 54 بعثة دبلوماسية، ويمكن أن يطرأ توسع لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التشكيلات تتزامن مع مرحلة تحوّل تسعى فيها الدبلوماسية السورية إلى الانتقال من مرحلة «تسيير الأعمال» -وإدارة الأزمات- نحو مرحلة التموضع المستدام، وبناء الشراكات الاقتصادية، والتنموية. فإعادة تفعيل المكاتب القنصلية والبعثات الدبلوماسية لا تقتصر على الجانب البروتوكولي، بل تمثل أداة حيوية لإعادة ربط ملايين السوريين في المهجر بوطنهم، وتسهيل معاملاتهم القانونية والمدنية التي عانت من التعطيل والتسييس لسنوات طويلة، فضلاً عن تهيئة المناخ الدبلوماسي لجذب الاستثمارات، ودعم مشاريع إعادة الإعمار.