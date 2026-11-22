قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن كميات المواد المخدرة التي أُعلن عن إتلافها الأحد «هي من أكبر الكميات المتلفة منذ التحرير» وسقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف، في منشور له عبر منصة «إكس»، أن جهود إدارة مكافحة المخدرات تمثل «نهجاً متواصلاً يجمع بين المكافحة الأمنية والتوعية والوقاية، وصولاً إلى حماية المجتمع وصون أمنه وصحته».

وأوضح الوزير خطاب، أن كمية المخدرات المتلفة شملت 400 مليون حبة «كبتاغون»، وكميات ضخمة من مختلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي جرى ضبطها خلال عمليات أمنية متفرقة، مشيراً، إلى «مواصلة إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عملياتها لضبط المواد المخدرة وملاحقة المتورطين في تصنيعها وتهريبها، بالتوازي مع حملاتها التوعوية الهادفة إلى الحدِّ من انتشار هذه الآفة، وتعزيز الوعي بمخاطرها».

أرقام الكمية المتلفة (إدارة مكافحة المخدرات)

وبإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، جرى على دفعات، إتلاف هذه الكميات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وأعلنت «إدارة مكافحة المخدرات»، في وقت سابق من يوم الأحد، عبر قناتها على «تلغرام»، أن الكميات المتلفة شملت: 400 مليون حبة كبتاغون، ‏و12.2 طن من مادة الحشيش، إضافة إلى 2.3 طن من نبتة ‏الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 مليون ‏حبة مخدرة، إلى جانب وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها ‏وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية.

وفي سياق ملاحقة مهربي المخدرات، أعلنت السلطات السورية، السبت، عن إحباط محاولتَي تهريب مواد مخدرة عبر البادية الجنوبية «كانتا معدتين للنقل نحو دول الجوار، وذلك بعد رصد بالونين هوائيَّين محمَّلين بالشحنات وإسقاطهما».

وتمكنت قيادة أمن البادية، بالتعاون مع «إدارة مكافحة المخدرات»، من ضبط أكثر من 142 ألف حبة من مادة «الكبتاغون»، في حين تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف المتورطين وملاحقتهم، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.

ويلجأ المهربون إلى استخدام البالونات الهوائية الموجَّهة لتهريب المخدرات عبر الحدود، وكانت «إدارة مكافحة المخدرات» في درعا قد أعلنت الشهر الماضي إحباط عملية تهريب ضخمة كانت متجهة نحو الأراضي الأردنية باستخدام التقنية ذاتها.

من المواد المخدرة التي تم إتلافها (إدارة مكافحة المخدرات)

وخلال سنوات النزاع، تحوَّلت سوريا من بلد عبور للمخدرات، إلى بلد يصنّع الحبوب والمواد المخدرة، خصوصاً «الكبتاغون»، بإشراف مباشر من مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد ما جعل البلاد في السنوات الأخيرة من عهده، مركزاً رئيسياً لتصنيعها وتهريبها إلى دول المنطقة، لا سيما الخليج عبر الأردن ولبنان.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعهدت السلطات الجديدة بتكثيف مكافحة المخدرات، وأعلنت مراراً ضبط وإحباط عمليات تهريب عبر حدودها مع لبنان والأردن.

وخلال عام ونصف العام، تمكَّنت من تفكيك 90 شبكة تهريب دولية، وإغلاق 17 معملاً لتصنيع «الكبتاغون»، وضبط 697 مليون حبة منها، و15 طناً من الحشيش، بحسب أرقام «إدارة مكافحة المخدرات».