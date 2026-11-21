القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات، إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون أميركيون، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، أبلغت مسؤولين في الإدارة الأميركية بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) قد يؤدي إلى تراجع الجاهزية القتالية للقوات.

وذكر أحد المصادر أن «القيادة المركزية الأميركية أبلغت الإدارة بأن الوقت ينفد، وأن الموارد المالية والجاهزية القتالية، بما في ذلك القدرة على مواجهة تهديدات عالمية أخرى، آخذة في الاستنزاف»، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول.

وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأميركيين يدركون أيضاً احتمال أن يسعى الكونغرس الجديد، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إلى خفض الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات الخارجية، لا سيما في ظل غياب التأييد الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة.

وبحسب مصدرين، استخدم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، طالما دعوا إلى استئناف الضربات، ذريعة «تقلص الفرصة المتاحة للتحرك»، لحث ترمب على شن هجمات جديدة ضد إيران قبل حلول العام الجديد. وأشار مصدر آخر مطلع إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون أيضاً على الرئيس من أجل «إنجاز المهمة».

ترمب والاتفاق الدائم

ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي سابق بـ«البنتاغون» في حين يستمع وزير دفاعه بيت هيغسيث (أ.ب)

وقال ترمب، يوم السبت، إنه يسعى إلى إبرام اتفاق دائم مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مشيراً إلى أنه لم يسعَ إلى تغيير الإدارة الإيرانية، لكنه يرى في الوقت نفسه أن القيادة الحالية «أكثر عقلانية»، رغم صعوبة التفاوض معها؛ إذ يمكن أن تبرم اتفاقاً، ثم تتراجع عنه في اليوم التالي.

وأضاف ترمب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن واشنطن تسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع طهران، وليس تفاهماً مؤقتاً قد يتغير بتغير القيادة الأميركية، في إشارة إلى مخاوفه من عدم استمرار الالتزام بأي اتفاق مستقبلي.

ومع ذلك، بدا أن ترمب لم يتخذ قراره النهائي بعد؛ إذ قال لموقع «أكسيوس» إنه «لا يتعجل اتخاذ أي قرار»، مضيفاً: «سنرى ما سيحدث بعد مطلع العام الجديد».

وقال مسؤول أميركي إن حملة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن تلحق بإيران أضراراً بالغة، إلى درجة أن الرئيس ليس بحاجة إلى شن عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وتباينت مواقف ترمب مراراً؛ إذ يطلق أحياناً تصريحات عدائية يلوّح فيها بعمل عسكري، في حين يدعو في أحيان أخرى إلى حل دبلوماسي مع إيران. ومؤخراً، قلّل من احتمالات التوصل إلى اتفاق، معرباً عن رضاه عن استمرار الوضع الراهن، الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مكلفاً على إيران.

«الحرب الاقتصادية أصعب من الصواريخ»

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (الرئاسة الإيرانية)

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أشد وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، السبت، إن إيران تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة التي تخوضها بلاده بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرتها على الصمود اقتصادياً.

وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار عجلة الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

تفاقم أزمة الطاقة

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن إيران كانت تعاني أساساً اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، قبل أن تتعرض منشآت إنتاج الغاز لهجمات أدت إلى تراجع قدراتها وزيادة حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال الشتاء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع خطط لتجنب انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وتأتي تصريحات بزشكيان بالتزامن مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي الأميركية، التي أطلقت عليها واشنطن اسم «المنبوذ اقتصادياً»، تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتعكس تصريحات الرئيس الإيراني اتساع التحديات التي تواجه حكومته، في ظل تداعيات العقوبات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وسط مخاوف من انعكاس نقص الإمدادات على النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة.

الأمل في الحل الدبلوماسي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعوّل على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأضاف، في تصريحات صحافية محلية، أن تبادل الرسائل بين إيران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى إلى التوصل إلى «اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب».

وأكد أن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدماً، مضيفاً أن طهران ناقشت مع الوسطاء شكل إجراءات بناء الثقة وطبيعتها.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، الذي أدى إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتعطيل حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وامتداد تداعياته إلى دول عدة في المنطقة.

اليورانيوم المخصّب خط أحمر

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الخطوط الحمراء لبلاده تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصّب داخل إيران، لكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى «حل عادل».

وكانت السلطات الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى وجود «صيغ قابلة للتطبيق» لحل النزاع بين طهران وواشنطن بشأن هذه المسألة، بما في ذلك خفض نسبة تخصيب مخزون اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقاً لتقديرات الوكالة الدولية، كانت إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025، في حين لا يزال حجم الكمية المتبقية غير واضح.

وقال عراقجي: «أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل عادل بشأن مسألة المواد النووية، حل يستند إلى مصالحنا الوطنية ويلبي في الوقت نفسه احتياجات البلاد».

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، إن الإيرانيين «يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

تكثيف تحركات الوساطة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو يوم 27 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي تحرك جديد على خط الوساطة، كشفت «الخارجية الإيرانية» عن زيارة وفد قطري إلى طهران مساء الجمعة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مقابلة فور وفاء الولايات المتحدة بالالتزامات التي حددتها طهران، موضحاً أن أبرز هذه الالتزامات يتمثل في رفع الحصار الاقتصادي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ووقف الحرب، الذي وصفه بأنه الموضوع الأهم في التطورات الراهنة.

وأشار إلى إمكانية التحقق من رفع الحصار خلال اليوم نفسه، والتأكد من قدرة إيران على الوصول إلى أموالها المجمّدة خلال يوم أو يومين، مضيفاً أن بلاده مستعدة لتنفيذ الإجراءات المقابلة بمجرد شروع واشنطن في الوفاء بالتزاماتها.