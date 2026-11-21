انفرد بوروسيا دورتموند بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه الثمين على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر اليوم (السبت) على ملعب «بوروسيا بارك» ضمن منافسات الجولة العاشرة لـ«البوندسليغا».

واستغل دورتموند تعثر بايرن ميونيخ بالتعادل مع ضيفه كولن 1-1 مساء الجمعة، لينفرد بالصدارة برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن النادي البافاري.

وحقق باير ليفركوزن فوزاً كبيراً على ضيفه بادربورن بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «باي أرينا».

هذا الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد بادربورن عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وحقق لايبزغ فوزاً كبيراً على مضيفه يونيون برلين بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع. وتوقف رصيد يونيون برلين عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

وحقق آينتراخت فرانكفورت فوزاً ثميناً على ضيفه هوفنهايم، بهدف سجله جوناثان بوركاردت في الدقيقة 25، بعدما استغل تمريرة أنسجار كناوف، وأسكن الكرة الشباك بتسديدة زاحفة.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 12 نقطة في المركز العاشر.

واقتنص فرايبورغ فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه إيلفيرسبيرغ بهدف سجله إيغور ماتانوفيتش في الدقيقة 68.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع بايرن، وتوقف رصيد إيلفيرسبيرغ عند 13 نقطة في المركز الثامن.