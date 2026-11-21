قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن الحلف سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية، وذلك بعد يوم من إعلان بولندا أن روسيا انتهكت مجالها الجوي بثلاثة أجسام يُرجح أن تكون صاروخين وطائرة مسيرة.

عناصر من القوة متعددة الجنسيات التي يريد «تحالف الراغبين» نشرها على الأراضي الأوكرانية بعد توقف الحرب بمناسبة المناورات التي تجريها على الأراضي البولندية (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن روته قوله في وارسو السبت «بوسعي أن أضمن أن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية».

وأضاف أن القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، سيبذل كل ما هو ضروري لتحديد أي تهديدات لقدرات الدفاع والردع، وسيقوم بتنفيذ التعديلات المناسبة إذا لزم الأمر.

ذكرت وكالة أنباء التشيك أن حزب «رؤساء البلديات والمستقلين» المعارض دعا إلى إجراء مناقشات في مجلس النواب التشيكي الثلاثاء المقبل حول الصواريخ التي سقطت على الأراضي البولندية الجمعة. ووصف الحزب الحادث بأنه استفزاز، مشيرا إلى وقوف روسيا وراءه، حسب «إذاعة براغ» السبت.

وأشار رئيس وزراء بولندا دونالد توسك إلى أن صاروخين وطائرة مسيرة تعمل بمحرك نفاث، كانت قد سقطت في جنوب شرقي بولندا، هي روسية. وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إنه يعتقد أن الحادث عمل استفزازي آخر من روسيا، وأنه يتزامن مع تدريبات عسكرية أوروبية تجرى في بولندا.

بينما كرر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مجدداً، السبت، عن أمله في أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، في وقت عادت فيه فكرة منح كييف ضمانات أمنية مماثلة لتلك المعمول بها داخل الحلف إلى صلب المحادثات بين الدول الغربية.

وقال زيلينسكي رداً على سؤال لصحافيين: «بالتأكيد، ترغب أوكرانيا بشدة في أن تكون عضواً في (الناتو)»، معتبراً أن الانضمام إلى الحلف يشكل «إحدى الضمانات الأمنية الأكثر وضوحاً» بالنسبة إلى كييف.

انفجار عقب سقوط جسم مجهول قرب الحدود الأوكرانية في ألكسندروف ببولندا يوم 20 نوفمبر 2026 في لقطة من تسجيل كاميرا مراقبة (رويترز)

وبعدما استبعدتها واشنطن منذ عام 2025، برزت مجدداً في الأيام الأخيرة مسألة انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»، بينما استؤنفت المحادثات في محاولة جديدة لإنهاء النزاع الذي بدأ بغزو روسي لهذا البلد قبل نحو 5 أعوام.

وخلال اجتماع في برلين، الخميس، مع حلفاء كييف، أعلن الموفد الاميركي جاريد كوشنر أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمنح أوكرانيا «ضمانة أمنية تحاكي تلك التي نصت عليها المادة الخامسة» من معاهدة الحلف الأطلسي. وتنص هذه المادة على اعتبار أي هجوم تتعرض له دولة عضو في الحلف هجوماً على جميع أعضائه.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شارك في مباحثات برلين إلى معاودة النقاش بشأن انضمام كييف إلى «الناتو». واعتبرت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن توفير حماية لكييف تدور في فلك المادة الخامسة، يعني بحكم الأمر الواقع ضم أوكرانيا إلى الحلف. وفي اليوم نفسه، سقط صاروخان ومسيرة يُشتبه بأنها روسية في جنوب شرقي بولندا، البلد العضو في «الناتو» والمحاذي لأوكرانيا. وندد الأمين العام للحلف إثر ذلك بما عده «انتهاكات خطيرة» للمجال الجوي البولندي.

بدوره، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية في بريطانيا، الليفتنانت جنرال ماثيو جونز، من أن النهج العدائي الذي يتبعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الغرب يمكن أن يسفر عن «خطأ كبير في التقدير»، وتكون عواقبه وخيمة.

الرئيس بوتين خلال استقباله الموفدين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الكرملين يوم 12 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

وقال جونز إنه لا يعتقد أن روسيا تسعى بفاعلية لخوض حرب مع حلف «الناتو»، ووصف سلوك بوتين بأنه صار متهوراً، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ونشرت تصريحات جونز، السبت، عقب حادث الانتهاكات في بولندا، كما تواجه موسكو اتهامات بأنها تقف وراء محاولة اغتيال في الدنمارك؛ إذ تسببت مؤامرة لاغتيال مغني راب أميركي - أوكراني، يُزعم أن روسيا تقف وراءها، في نشوب أزمة دبلوماسية بين الدنمارك وروسيا. وتم اتهام رجلين يحملان الجنسية الدنماركية، يوم الجمعة، بالشروع في قتل الموسيقي المعروف باسمه الفني «كيفستونر»، وكلاهما رهن الحبس الاحتياطي. ورداً على ذلك، طردت الدنمارك الملحق العسكري الروسي من البلاد. وقال راسموس كيفر-كريستنسن، رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركي، وفقاً لوكالة أنباء ريتساو: «نفترض... أن أجهزة الاستخبارات الروسية خططت لعملية الاغتيال».

طائرة قادمة من كوبنهاغن تهبط بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة بمطار وارسو شوبان في وارسو (رويترز)

وألقى رئيس الاستخبارات العسكرية البريطاني الضوء على نمط للتصرفات الروسية بما في ذلك الهجوم بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في ساليسبري في 2018.

وفي خطابه أمام ندوة كامبريدج الاستخباراتية، مساء الجمعة، قال جونز: «يمكنني القول ببعض الثقة إن روسيا لا تسعى بفاعلية للدخول في حرب مع (الناتو)».

وأضاف: «ولكن خوفي الأكبر هو إمكانية حدوث خطأ كبير في التقدير... يتعرض بوتين للضغط، وهذا يقوده إلى نهج أكثر حسماً وعدائية فيما يسعى لتحدينا... هناك أمثلة حديثة كثيرة جداً على السلوك الروسي المتهور، فلو كان الحادث مختلفاً قليلاً، لكان من الممكن أن تكون النتائج خطيرة للغاية». وأضاف أن الهجوم بطائرة مسيرة على مطار في مدينة لايبتسيغ الألمانية كان «أكبر انتهاك حديث»، ولكن خبراء الاستخبارات الدفاعية يتابعون عن كثب موجة من غرق السفن التجارية في مياه البحر الأسود التابعة لـ«الناتو».

وتسللت طائرات مسيرة مراراً إلى المجال الجوي للدول الواقعة في الجناح الشرقي لحلف «الناتو» خلال الحرب في أوكرانيا؛ ما أدى إلى تأجيج التوتر مع الحلف العسكري الغربي، وإثارة المخاوف من احتمال انتشار الصراع.

وجاءت واقعة الاختراق التي جرت، الجمعة، في وقت تستضيف فيه بولندا تدريبات عسكرية تشارك فيها دول «تحالف الراغبين» الذي يضم حلفاء أوكرانيا، وهي مصادفة وصفها المسؤولون البولنديون بأنها ليست مصادفة. وأفادت «وكالة الأنباء البولندية»، السبت، بأن اجتماعاً لمجلس شمال الأطلسي التابع للحلف سيُعْقد، يوم الاثنين، في بروكسل لمناقشة انتهاك الصواريخ الروسية للمجال الجوي البولندي.

من جانب آخر، أعربت اليابان عن قلقها من احتمال تحول الإطار الثلاثي إلى حدث دوري منتظم، وذلك عقب عقد الولايات المتحدة والصين وروسيا قمة ثلاثية غير مسبوقة، الخميس.

منصة إطلاق صواريخ «باتريوت» في قاعدة عسكرية في بولندا يوم 18 ديسمبر 2024 (رويترز)

وفي أعقاب القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنغن الصينية، أجرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي محادثات هاتفية مع ترمب لتأكيد التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة «جيجي برس» اليابانية.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في طوكيو، الجمعة، شدد كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا قائلاً: «سنتواصل عن كثب مع حلفائنا والدول ذات التوجهات المماثلة، وسنعمل على صون وتعزيز نظام دولي حر ومنفتح».

وتحرص اليابان على الحفاظ على النظام الدولي القائم، بما في ذلك من خلال تعزيز سيادة القانون. وفي إعلان سلام مشترك صدر عقب القمة، أكد رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا التزامهم بـ«الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي». وقال مسؤول حكومي ياباني: «شعرنا بالارتياح لعدم اتخاذ أي قرارات كبرى في القمة».