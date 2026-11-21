فنلندا: الهجوم على سفينة روسية على الأرجح نفذته أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343949-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
فنلندا: الهجوم على سفينة روسية على الأرجح نفذته أوكرانيا
صورة نشرها خفر السواحل الفنلندي للسفينة الروسية المتضررة جراء هجوم بمسيرة في بحر البلطيق (أ.ب)
قال متحدث باسم قوات الدفاع الفنلندية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم (السبت)، إن الهجوم بطائرات مسيّرة على سفينة شحن روسية في بحر البلطيق اليوم من المرجح أن تكون أوكرانيا هي التي نفّذته.
ورصد الجيش الفنلندي، صباح اليوم (السبت)، «هجوماً بطائرة مسيّرة» على سفينة شحن روسية في شرق بحر البلطيق، حسبما أفادت وزارة الدفاع.
وأوردت في بيان: «صباح السبت، رصدت قوات الدفاع الفنلندية وقوع هجوم بطائرة مسيّرة على سفينة شحن روسية... في شرق خليج فنلندا بالمياه الدولية». ولم تحدد الوزارة مصدر الهجوم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان قد قال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد الروسية، اليوم (السبت)، إن سفينة شحن كانت متجهة إلى كالينينغراد تعرّضت لهجوم بمسيّرتين في المياه الدولية بخليج فنلندا، على مسافة 3 أميال بحرية من الحدود الروسية.
وأضاف أن طاقم السفينة يجري إجلاؤه، مع تقييم الأضرار التي لحقت بها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت قوات الدفاع الفنلندية إن السفينة تضررت غربي جزيرة غوغلاند الروسية، واشتعلت فيها النيران ثم انجرفت إلى المياه الإقليمية الفنلندية، مؤكدة رواية سابقة لمسؤولين روس.
وأفادت وزارة الدفاع الفنلندية بأن الجيش أعاد فرض قيود مؤقتة على الطيران والملاحة البحرية في شرق خليج فنلندا بوصفه إجراء احترازياً لحماية المدنيين وتمكين السلطات من العمل في حال تطلّب الأمر اعتراض مسيرات. وأضافت الوزارة أن فنلندا أبلغت حلفاءها بالواقعة.
وذكرت الشرطة وحرس الحدود في إستونيا، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، أنه تم إبلاغهما باندلاع حريق على متن سفينة الشحن الروسية «سبارتا 2»، وأن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع انفجارات على متنها.
فنلندا: الحرب تمتد إلى مناطقنا
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، على منصة «إكس»: «الحرب تمتد إلى مناطقنا المجاورة. تتعامل السلطات الفنلندية مع الوضع في خليج فنلندا، حيث أصابت ضربة بمسيّرة سفينة تجارية روسية. لأوكرانيا الحق في محاربة المعتدي».
ورأى حرس الحدود الفنلندي، في بيان، أن الوضع «لا يشكّل خطراً على أنشطة الملاحة البحرية الأخرى... ويجري الإعداد لعمليات إنقاذ محتملة بالتعاون مع السلطات الأخرى في فنلندا وعلى المستوى الدولي».
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، على منصة «إكس»، إن بلاده تراقب الوضع وعرضت المساعدة على جارتها فنلندا، دون تقديم تفاصيل.
كشف الرئيس الأوكراني أن القمة الثلاثية التي عقدت الأسبوع الماضي بين قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة كانت «فاشلة للغاية» بالنسبة لبوتين.
«الشرق الأوسط» (كييف)
مظاهرات جديدة في فرنسا من أجل الشباب وضد غلاء المعيشةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344090-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
مظاهرات جديدة في فرنسا من أجل الشباب وضد غلاء المعيشة
متظاهرين يلوحون بعلم فرنسا خلال مظاهرات في بوردو (أ.ف.ب)
نُظمت مظاهرات في فرنسا للسبت السادس على التوالي، احتجاجاً على غلاء المعيشة، وسط حراك اجتماعي تمدد إلى أنحاء أوروبا، غير أنه بدأ ينحسر.
وتظاهر الآلاف بعد ظهر السبت في باريس، وسط أجواء هادئة. ورُفعت أعلام ولافتات نقابية وحزبية في مسيرة شاركت فيها أيضاً منظمات تمثل طلاب المدارس والجامعات. كما رفع متظاهرون لافتات حملت عبارات رافضة لقانون، أُقرّ الجمعة، ويعتبر «استخدام قوات الأمن أسلحتها مشروعاً ما لم يثبت العكس».
ويندرج هذا «الفصل السادس» الذي دعت إليه حركة «السترات الصفراء»، وهي حركة احتجاج اجتماعي انطلقت في فرنسا عام 2018، في سياق دعوة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن على المستوى الأوروبي إلى تحركات منسقة على مدى ثلاثة أيام بدأت الجمعة وتستمر حتى الأحد.
وقالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة «الكونفدرالية العامة للعمل»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نجحنا منذ نهاية سبتمبر (أيلول) في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية. هذا قوي. إننا نعتزّ بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تغذّينا وتمنحنا القوة».
ويتزامن يوم التعبئة هذا مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء» التي بدأت احتجاجاً على زيادة الضرائب على أسعار الوقود، وتطورت إلى احتجاجات واسعة النطاق على غلاء المعيشة، لتعاود الظهور في الخريف، في سياق التحركات المطلبية الحالية.
ومن الصعب التكهُّن بحجم الاحتجاجات الجديدة، غير أن التعبئة المسجلة في يومي السبت الأخيرين، التي بلغت أكثر من مئة ألف متظاهر بحسب السلطات، ونحو ضعف هذا العدد بحسب المنظمين، كانت أدنى منها عند انطلاق الحراك.
وبحسب وزارة الداخلية، بدأت التحركات الاحتجاجية «بهدوء عموماً» و«بتراجع ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة»، إذ سُجّل عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 44 تحركاً في أنحاء البلاد، بمشاركة 2200 شخص خارج باريس، مقابل 9800 مشارك في التوقيت نفسه في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، و72 ألفاً و600 مشارك في 17 أكتوبر (تشرين الأول).
ففي سبت التعبئة الأول في 17 أكتوبر، خرج 565 ألف متظاهر إلى الشوارع في مظاهرات ترافقت مع أعمال عنف ونهب.
وفيما يتواصل إغلاق بعض المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي، تشمل المطالب المرفوعة مجموعة من القضايا، منها الخدمات الاجتماعية والأجور.
ودعت ثلاث نقابات، الجمعة، موظفي القطاع الخاص للانضمام إلى يوم جديد من الإضراب والتعبئة في القطاع العام مقرر في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، متهمة أرباب العمل بعرقلة المفاوضات حول الأجور.
كذلك تشهد فرنسا السبت وطوال الأسبوع المقبل مظاهرات ضد العنف بحق النساء.
«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا» ويجتمع الاثنين لمناقشة الانتهاكات الروسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344073-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا» ويجتمع الاثنين لمناقشة الانتهاكات الروسية
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته يتحدث للصحافيين في بروكسل (رويترز)
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن الحلف سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية، وذلك بعد يوم من إعلان بولندا أن روسيا انتهكت مجالها الجوي بثلاثة أجسام يُرجح أن تكون صاروخين وطائرة مسيرة.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن روته قوله في وارسو السبت «بوسعي أن أضمن أن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية».
وأضاف أن القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، سيبذل كل ما هو ضروري لتحديد أي تهديدات لقدرات الدفاع والردع، وسيقوم بتنفيذ التعديلات المناسبة إذا لزم الأمر.
ذكرت وكالة أنباء التشيك أن حزب «رؤساء البلديات والمستقلين» المعارض دعا إلى إجراء مناقشات في مجلس النواب التشيكي الثلاثاء المقبل حول الصواريخ التي سقطت على الأراضي البولندية الجمعة. ووصف الحزب الحادث بأنه استفزاز، مشيرا إلى وقوف روسيا وراءه، حسب «إذاعة براغ» السبت.
وأشار رئيس وزراء بولندا دونالد توسك إلى أن صاروخين وطائرة مسيرة تعمل بمحرك نفاث، كانت قد سقطت في جنوب شرقي بولندا، هي روسية. وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إنه يعتقد أن الحادث عمل استفزازي آخر من روسيا، وأنه يتزامن مع تدريبات عسكرية أوروبية تجرى في بولندا.
بينما كرر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مجدداً، السبت، عن أمله في أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، في وقت عادت فيه فكرة منح كييف ضمانات أمنية مماثلة لتلك المعمول بها داخل الحلف إلى صلب المحادثات بين الدول الغربية.
وقال زيلينسكي رداً على سؤال لصحافيين: «بالتأكيد، ترغب أوكرانيا بشدة في أن تكون عضواً في (الناتو)»، معتبراً أن الانضمام إلى الحلف يشكل «إحدى الضمانات الأمنية الأكثر وضوحاً» بالنسبة إلى كييف.
وبعدما استبعدتها واشنطن منذ عام 2025، برزت مجدداً في الأيام الأخيرة مسألة انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»، بينما استؤنفت المحادثات في محاولة جديدة لإنهاء النزاع الذي بدأ بغزو روسي لهذا البلد قبل نحو 5 أعوام.
وخلال اجتماع في برلين، الخميس، مع حلفاء كييف، أعلن الموفد الاميركي جاريد كوشنر أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمنح أوكرانيا «ضمانة أمنية تحاكي تلك التي نصت عليها المادة الخامسة» من معاهدة الحلف الأطلسي. وتنص هذه المادة على اعتبار أي هجوم تتعرض له دولة عضو في الحلف هجوماً على جميع أعضائه.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شارك في مباحثات برلين إلى معاودة النقاش بشأن انضمام كييف إلى «الناتو». واعتبرت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن توفير حماية لكييف تدور في فلك المادة الخامسة، يعني بحكم الأمر الواقع ضم أوكرانيا إلى الحلف. وفي اليوم نفسه، سقط صاروخان ومسيرة يُشتبه بأنها روسية في جنوب شرقي بولندا، البلد العضو في «الناتو» والمحاذي لأوكرانيا. وندد الأمين العام للحلف إثر ذلك بما عده «انتهاكات خطيرة» للمجال الجوي البولندي.
بدوره، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية في بريطانيا، الليفتنانت جنرال ماثيو جونز، من أن النهج العدائي الذي يتبعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الغرب يمكن أن يسفر عن «خطأ كبير في التقدير»، وتكون عواقبه وخيمة.
وقال جونز إنه لا يعتقد أن روسيا تسعى بفاعلية لخوض حرب مع حلف «الناتو»، ووصف سلوك بوتين بأنه صار متهوراً، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ونشرت تصريحات جونز، السبت، عقب حادث الانتهاكات في بولندا، كما تواجه موسكو اتهامات بأنها تقف وراء محاولة اغتيال في الدنمارك؛ إذ تسببت مؤامرة لاغتيال مغني راب أميركي - أوكراني، يُزعم أن روسيا تقف وراءها، في نشوب أزمة دبلوماسية بين الدنمارك وروسيا. وتم اتهام رجلين يحملان الجنسية الدنماركية، يوم الجمعة، بالشروع في قتل الموسيقي المعروف باسمه الفني «كيفستونر»، وكلاهما رهن الحبس الاحتياطي. ورداً على ذلك، طردت الدنمارك الملحق العسكري الروسي من البلاد. وقال راسموس كيفر-كريستنسن، رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركي، وفقاً لوكالة أنباء ريتساو: «نفترض... أن أجهزة الاستخبارات الروسية خططت لعملية الاغتيال».
وألقى رئيس الاستخبارات العسكرية البريطاني الضوء على نمط للتصرفات الروسية بما في ذلك الهجوم بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في ساليسبري في 2018.
وفي خطابه أمام ندوة كامبريدج الاستخباراتية، مساء الجمعة، قال جونز: «يمكنني القول ببعض الثقة إن روسيا لا تسعى بفاعلية للدخول في حرب مع (الناتو)».
وأضاف: «ولكن خوفي الأكبر هو إمكانية حدوث خطأ كبير في التقدير... يتعرض بوتين للضغط، وهذا يقوده إلى نهج أكثر حسماً وعدائية فيما يسعى لتحدينا... هناك أمثلة حديثة كثيرة جداً على السلوك الروسي المتهور، فلو كان الحادث مختلفاً قليلاً، لكان من الممكن أن تكون النتائج خطيرة للغاية». وأضاف أن الهجوم بطائرة مسيرة على مطار في مدينة لايبتسيغ الألمانية كان «أكبر انتهاك حديث»، ولكن خبراء الاستخبارات الدفاعية يتابعون عن كثب موجة من غرق السفن التجارية في مياه البحر الأسود التابعة لـ«الناتو».
وتسللت طائرات مسيرة مراراً إلى المجال الجوي للدول الواقعة في الجناح الشرقي لحلف «الناتو» خلال الحرب في أوكرانيا؛ ما أدى إلى تأجيج التوتر مع الحلف العسكري الغربي، وإثارة المخاوف من احتمال انتشار الصراع.
وجاءت واقعة الاختراق التي جرت، الجمعة، في وقت تستضيف فيه بولندا تدريبات عسكرية تشارك فيها دول «تحالف الراغبين» الذي يضم حلفاء أوكرانيا، وهي مصادفة وصفها المسؤولون البولنديون بأنها ليست مصادفة. وأفادت «وكالة الأنباء البولندية»، السبت، بأن اجتماعاً لمجلس شمال الأطلسي التابع للحلف سيُعْقد، يوم الاثنين، في بروكسل لمناقشة انتهاك الصواريخ الروسية للمجال الجوي البولندي.
من جانب آخر، أعربت اليابان عن قلقها من احتمال تحول الإطار الثلاثي إلى حدث دوري منتظم، وذلك عقب عقد الولايات المتحدة والصين وروسيا قمة ثلاثية غير مسبوقة، الخميس.
وفي أعقاب القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنغن الصينية، أجرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي محادثات هاتفية مع ترمب لتأكيد التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة «جيجي برس» اليابانية.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في طوكيو، الجمعة، شدد كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا قائلاً: «سنتواصل عن كثب مع حلفائنا والدول ذات التوجهات المماثلة، وسنعمل على صون وتعزيز نظام دولي حر ومنفتح».
وتحرص اليابان على الحفاظ على النظام الدولي القائم، بما في ذلك من خلال تعزيز سيادة القانون. وفي إعلان سلام مشترك صدر عقب القمة، أكد رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا التزامهم بـ«الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي». وقال مسؤول حكومي ياباني: «شعرنا بالارتياح لعدم اتخاذ أي قرارات كبرى في القمة».
فتح تحقيق بحق شرطيَيْن فرنسيين بشبهة العنف والاعتداء الجنسي على متظاهرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344039-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
فتح تحقيق بحق شرطيَيْن فرنسيين بشبهة العنف والاعتداء الجنسي على متظاهرين
أرشيفية لنيران تشتعل بينما يقف عناصر الشرطة المجهزون بمعدات مكافحة الشغب خلال احتجاج على تكاليف المعيشة في باريس (رويترز)
فُتح تحقيق في فرنسا بحق شرطيَّيْن على خلفية ممارستهما العنف ضد رجلين كانا يشاركان في مظاهرة في باريس يوم 31 أكتوبر، وكذلك بشبهة اعتداء جنسي بحق أحدهما، وفق ما أفادت النيابة العامة «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.
وتقدّم الرجلان بشكوى في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) اعتراضاً على ظروف توقيفهما. ويواجه كل منهما تهمة الاعتداء على شرطي وسيُحاكمان بتهمة ممارسة العنف، وهي تهم ينفيانها.
وقال ليو (اسم مستعار) المتهم بكسر أسنان شرطي إثر توجيه لكمة إليه، إنه حوصر خلال الاحتجاج من جانب عناصر من وحدة مكافحة أعمال الشغب التابعة للشرطة خلال احتجاج.
وحسب الشكوى تعرّض ليو لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية خلال توقيفه.
وكان المدّعي الثاني في الشكوى موجوداً في السيارة نفسها التي نُقل فيها ليو.
وتعرّض الرجلان فور وصولهما إلى مركز شرطة باريس للضرب المبرح والإهانة، حسب ليو.
وفي هذا الشأن، أفادت النيابة العامة بفتح تحقيق في «ممارسة العنف من جانب شخص مؤتمن على السلطة العامة باستخدام سلاح وفي اعتداء جنسي من جانب شخص يستغل السلطة التي تخوّله إياها وظيفته».
وأفاد الشاب الثاني في شكواه بأنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف بينما كان عارياً تماماً.
وأشارت النيابة العامة إلى فتح تحقيق في ممارسة العنف من جانب أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة، بصورة جماعية وباستخدام سلاح.
ومنذ انطلاق التحرك الاحتجاجي قبل شهرين في فرنسا، تعرّض عشرات المتظاهرين لإصابات خطرة خلال مواجهات مع قوات الأمن.
ويندد مراقبون مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان بمستوى القمع الذي تمارسه قوات الأمن، معتبرين أنه «غير مبرر» و«مفرط».