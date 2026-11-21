كشف الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن القمة الثلاثية التي عقدت الأسبوع الماضي بين قادة الصين ‌وروسيا ‌والولايات ​المتحدة ‌كانت «فاشلة ⁠للغاية» ​بالنسبة لفلاديمير ⁠بوتين، وأضاف أنها لم تستطع محاكاة مؤتمر يالطا الذي حسم مصير ⁠أوروبا عام 1945، وفقاً لوكالة «رويترز».

ورداً ‌على ‌سؤال ​منفصل ‌حول إمكانية انضمام ‌أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي عند انتهاء الحرب، قال ‌زيلينسكي إنه على الرغم من ⁠أن المسألة ⁠لم تناقش خلال اجتماع تحالف الراغبين الأسبوع الماضي في برلين، فإن تمكن كييف من الانضمام للحلف أمر ​غير ​واضح في الوقت الراهن.

وذكر مسؤولون محليون، اليوم، أن هجوماً روسياً على وسط مدينة كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 60 آخرين.

وتشن روسيا حرباً مدمرة ضد أوكرانيا منذ نحو خمس سنوات وهاجمت الجسور في العاصمة كييف عدة مرات.