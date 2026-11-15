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العالم أوروبا

زيلينسكي: روسيا استفادت من القيود على «ستارشيلد» في مهاجمة منشآت للطاقة

يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)
يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)
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زيلينسكي: روسيا استفادت من القيود على «ستارشيلد» في مهاجمة منشآت للطاقة

يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)
يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن روسيا شنَّت هجمات على بنية تحتية للطاقة وسكك حديدية في ثماني مناطق بأوكرانيا خلال الليل، في هجمات قال إنها أصبحت ممكنة لأسباب منها القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة «ستارشيلد» التي تقدمها شركة «سبيس إكس».

وأضاف على «إكس»: «يستهدف الروس محطات فرعية بطائرات مسيَّرة (من طراز شاهد)»، في إشارة إلى الطائرات المسيَّرة التي تطلقها روسيا عادة على أهداف في أنحاء أوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الرئيس الأوكراني: «ينجح الكثير من هذه الضربات في الوصول إلى الهدف لأن القيود المفروضة على سرعة تشغيل محطات (ستارشيلد) على جبهة المعركة وفي الأراضي المحتلة مؤقتاً لا تزال سارية».

تبادل الضربات

وفي السياق، استهدفت ضربات جوية أوكرانية مدينة نيجنكامسك في وسط روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، بينما أفادت وسائل إعلام عن اندلاع حريق في إحدى أكبر محطات البتروكيماويات في البلاد.

وقال رئيس بلدية المدينة رادمير بلياييف على «تلغرام»: «صباح هذا اليوم استُهدفت نيجنكامسك بهجوم ضخم ومطوّل بمسيّرات العدو. نتيجة الهجوم، تضررت منشآت في المنطقة الصناعية». وأضاف أن مبنى سكنياً تضرر أيضاً.

يُطلق عادة على نيجنكامسك التي تعد نحو 240 ألف نسمة «عاصمة البتروكيماويات» في جمهورية تتارستان. وتضم عدداً من المصافي لتكرير النفط ومجمّعاً رئيسياً للبتروكيماويات.

ونقل الإعلام الروسي عن سلطات المنطقة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن الضربات أدت لاندلاع حريق في مجمع نيجنكامسك للبتروكيماويات (NKNK) والمملوك لشركة «سيبور» الروسية الرائدة في المجال.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن وكالة الصحافة من التحقق من صحتها ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من الموقع الصناعي.

وقُتل مهندس في محطة فرعية للكهرباء في ضربات أوكرانية منفصلة استهدفت ليلاً تاغانروغ، وهي مدينة صناعية ساحلية تقع في منطقة روستوف على نهر الدون المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما قال حاكم المنطقة يوري سليوسار.

وقالت رئيسة بلدية تاغانروغ سفيتلانا كامبولوفا إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المحطة الفرعية بينما أُعلنت حال الطوارئ على الصعيد المحلي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في بيان إسقاط 533 مسيَّرة أوكرانية بين ليل السبت وصباح الأحد في أكثر من عشر مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم.

ولم يصدر أي رد بعد من كييف التي تقول إنها تستهدف المنشآت الصناعية الروسية رداً على الضربات الروسية ضدّ أراضيها.

منظومة أمنية جديدة في أوروبا

وعلى الجانب الآخر، أكَّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية يرتبط بشكل وثيق بإقامة بنية أمنية جديدة في أوروبا، مشيراً إلى أن المسارين يمثلان عنصرين مترابطين لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر.

وقال بيسكوف، في حديث لوسائل إعلام روسية، إن «مناقشة هذه القضية مع الدول الأوروبية لن تكون مجدية ما لم تكن لديها رغبة حقيقية في تحقيق السلام»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أن حالة الانقسام داخل أوروبا تعيق قدرتها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، الأمر الذي ينعكس سلباً على الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة.

وأضاف بيسكوف أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى موقف موحد يمكنها من التحرك بسرعة وفاعلية، موضحاً أن هذا التوافق لم يتحقق حتى الآن.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا

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العالم أوروبا

مسيرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسود

طائرة مسيّرة بحرية تنفجر ذاتياً في ميناء روماني على البحر الأسود في 5 يونيو 2026 (رويترز)
طائرة مسيّرة بحرية تنفجر ذاتياً في ميناء روماني على البحر الأسود في 5 يونيو 2026 (رويترز)
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مسيرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسود

طائرة مسيّرة بحرية تنفجر ذاتياً في ميناء روماني على البحر الأسود في 5 يونيو 2026 (رويترز)
طائرة مسيّرة بحرية تنفجر ذاتياً في ميناء روماني على البحر الأسود في 5 يونيو 2026 (رويترز)

قال رئيس الوزراء الروماني لوكا نيكوليسكو، الأحد، إن 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأسود بالقرب من قناة سولينا الرومانية، مضيفاً أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة مرتين.

وذكر وزير الدفاع ستيفان رادو أوبريا أن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات، وأن طواقم السفن تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت على متنها بعد الهجمات التي وقعت في وقت متأخر أمس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويشير ازدياد الهجمات على السفن التجارية قرب رومانيا وبلغاريا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، إلى أن الحرب البحرية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا بدأت تتحول إلى تحد كبير للحلف في منطقة البحر الأسود.

وتشكل قناة سولينا ممراً ملاحياً رومانياً حيوياً يربط نهر الدانوب بالبحر الأسود، وتستخدمه أوكرانيا في التصدير.

ولم يحدد المسؤولون الرومانيون مصدر الطائرات المسيرة، لكنهم أكدوا أنها نتيجة مباشرة للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وقال نيكوليسكو: «هذه الوقائع غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي... إنها تعكس تدهور الوضع الأمني الناجم عن الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا». وتنفي روسيا استهداف جيران أوكرانيا بطائرات مسيرة.

وأشار أوبريا إلى أن السفن الثلاث هي ناقلة للنفط والمواد الكيميائية ترفع علم اليونان، وسفينة لنقل البضائع السائبة وناقلة للمنتجات النفطية ترفعان علم سانت كيتس ونيفيس.

وأضاف أوبريا أن سفينة شحن عامة أخرى تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في وقت متأخر من يوم الجمعة دون وقوع إصابات. وذكرت قناة «ديجي 24» التلفزيونية الخاصة أن السفينة هي (لاريسا 1)، وترفع علم بالاو.

وقال أوبريا: «سأكون في بروكسل، يومي الثلاثاء والأربعاء، لحضور اجتماع مع نظرائي وزراء» الدفاع.

وتابع قائلاً: «نحتاج إلى تضامن حلفائنا، وهو ما يمكن أن يتم من خلال تسيير دوريات بطائرات استطلاع ومراقبة، وتوفير عتاد مخصص لمواجهة الطائرات المسيرة».

وغيرت فرنسا، مؤقتاً، موقع دوريات بحرية تنفذها طائرات من طراز «أتلانتيك 2» إلى رومانيا، استجابة لطلب الأخيرة تعزيز قدراتها الدفاعية.

والكثير من السفن التي تعرضت لهجمات خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) كانت راسية قرب قناة سولينا، أو كانت في طريقها إليها أو قادمة منها.

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حرب إيران رومانيا
العالم أوروبا

زيلينسكي: روسيا استفادت من القيود على «ستارشيلد» في مهاجمة منشآت للطاقة

يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)
يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)
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TT

زيلينسكي: روسيا استفادت من القيود على «ستارشيلد» في مهاجمة منشآت للطاقة

يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)
يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن روسيا شنَّت هجمات على بنية تحتية للطاقة وسكك حديدية في ثماني مناطق بأوكرانيا خلال الليل، في هجمات قال إنها أصبحت ممكنة لأسباب منها القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة «ستارشيلد» التي تقدمها شركة «سبيس إكس».

وأضاف على «إكس»: «يستهدف الروس محطات فرعية بطائرات مسيَّرة (من طراز شاهد)»، في إشارة إلى الطائرات المسيَّرة التي تطلقها روسيا عادة على أهداف في أنحاء أوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الرئيس الأوكراني: «ينجح الكثير من هذه الضربات في الوصول إلى الهدف لأن القيود المفروضة على سرعة تشغيل محطات (ستارشيلد) على جبهة المعركة وفي الأراضي المحتلة مؤقتاً لا تزال سارية».

تبادل الضربات

وفي السياق، استهدفت ضربات جوية أوكرانية مدينة نيجنكامسك في وسط روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، بينما أفادت وسائل إعلام عن اندلاع حريق في إحدى أكبر محطات البتروكيماويات في البلاد.

وقال رئيس بلدية المدينة رادمير بلياييف على «تلغرام»: «صباح هذا اليوم استُهدفت نيجنكامسك بهجوم ضخم ومطوّل بمسيّرات العدو. نتيجة الهجوم، تضررت منشآت في المنطقة الصناعية». وأضاف أن مبنى سكنياً تضرر أيضاً.

يُطلق عادة على نيجنكامسك التي تعد نحو 240 ألف نسمة «عاصمة البتروكيماويات» في جمهورية تتارستان. وتضم عدداً من المصافي لتكرير النفط ومجمّعاً رئيسياً للبتروكيماويات.

ونقل الإعلام الروسي عن سلطات المنطقة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن الضربات أدت لاندلاع حريق في مجمع نيجنكامسك للبتروكيماويات (NKNK) والمملوك لشركة «سيبور» الروسية الرائدة في المجال.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن وكالة الصحافة من التحقق من صحتها ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من الموقع الصناعي.

وقُتل مهندس في محطة فرعية للكهرباء في ضربات أوكرانية منفصلة استهدفت ليلاً تاغانروغ، وهي مدينة صناعية ساحلية تقع في منطقة روستوف على نهر الدون المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما قال حاكم المنطقة يوري سليوسار.

وقالت رئيسة بلدية تاغانروغ سفيتلانا كامبولوفا إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المحطة الفرعية بينما أُعلنت حال الطوارئ على الصعيد المحلي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في بيان إسقاط 533 مسيَّرة أوكرانية بين ليل السبت وصباح الأحد في أكثر من عشر مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم.

ولم يصدر أي رد بعد من كييف التي تقول إنها تستهدف المنشآت الصناعية الروسية رداً على الضربات الروسية ضدّ أراضيها.

منظومة أمنية جديدة في أوروبا

وعلى الجانب الآخر، أكَّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية يرتبط بشكل وثيق بإقامة بنية أمنية جديدة في أوروبا، مشيراً إلى أن المسارين يمثلان عنصرين مترابطين لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر.

وقال بيسكوف، في حديث لوسائل إعلام روسية، إن «مناقشة هذه القضية مع الدول الأوروبية لن تكون مجدية ما لم تكن لديها رغبة حقيقية في تحقيق السلام»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أن حالة الانقسام داخل أوروبا تعيق قدرتها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، الأمر الذي ينعكس سلباً على الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة.

وأضاف بيسكوف أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى موقف موحد يمكنها من التحرك بسرعة وفاعلية، موضحاً أن هذا التوافق لم يتحقق حتى الآن.

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حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا
العالم أوروبا

إسبانيا: وصول 2200 مهاجر إلى جزر الكناري خلال يومين

مهاجرون جرى إنقاذهم يجلسون على متن قارب خشبي ترافقه سفينة «سالفامار ميزار» التابعة لهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية لدى وصولهم إلى ميناء «لا رستينغا» في منطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هيرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)
مهاجرون جرى إنقاذهم يجلسون على متن قارب خشبي ترافقه سفينة «سالفامار ميزار» التابعة لهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية لدى وصولهم إلى ميناء «لا رستينغا» في منطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هيرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)
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إسبانيا: وصول 2200 مهاجر إلى جزر الكناري خلال يومين

مهاجرون جرى إنقاذهم يجلسون على متن قارب خشبي ترافقه سفينة «سالفامار ميزار» التابعة لهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية لدى وصولهم إلى ميناء «لا رستينغا» في منطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هيرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)
مهاجرون جرى إنقاذهم يجلسون على متن قارب خشبي ترافقه سفينة «سالفامار ميزار» التابعة لهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية لدى وصولهم إلى ميناء «لا رستينغا» في منطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هيرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا، اليوم (الأحد)، وصول نحو 2200 مهاجر إلى جزر الكناري عن طريق البحر، خلال اليومين الماضيين.

وتعد مجموعة الجزر الإسبانية، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، واحدة من نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين - ومعظمهم من غرب أفريقيا - إلى البلاد، حيث يحاولون عبور المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر، بواسطة قوارب متهالكة.
وأفادت وزارة الداخلية بوصول أكثر من 13 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، من أصل ما يزيد قليلاً على 28 ألفاً وصلوا إلى إسبانيا بحراً، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، في وقت سابق، نقلاً عن خدمة الإنقاذ البحري، أن نحو 1500 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية، أمس (السبت)، وهو أعلى رقم مسجَّل في يوم واحد منذ 2020.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل الإسباني أنقذ 1488 شخصاً في المجمل كانوا على متن 14 قارباً، في استمرار لموجة الوصول المتزايدة من دول غرب أفريقيا إلى الأرخبيل الإسباني منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت خدمة الإنقاذ البحري اليوم، إن الرقم القياسي السابق لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد هو 1461 شخصاً تم إنقاذهم في المياه قبالة جزر الكناري في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

سفينة «سالفامار نافيا» التابعة لهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية تنقل مهاجرين تم إنقاذهم من قارب خشبي ليلاً في ميناء «لا رستينغا» بمنطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هييرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)

ورغم انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين منذ بداية العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن الزيادة الحادة التي شهدها الشهر الماضي شكلت ضغطاً إضافياً على خدمات الاستقبال والطوارئ في بعض جزر الكناري، خصوصاً الجزر الأصغر حجماً والأقل كثافة سكانية.

عنصر من الشرطة الوطنية (في الوسط) يحمل طفلاً مهاجراً تم إنقاذه إلى الشاطئ (إ.ب.أ)

وقالت السلطات إن أحد القوارب كان يحمل 240 شخصاً، بينهم 12 امرأة و36 طفلاً. ونُقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة إل ييرو، إحدى أصغر جزر الكناري. ومعظمهم من السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري.

ووصل 12 قارباً إلى جزيرة إل ييرو، وقارب إلى جران كناريا وآخر إلى تينيريفي.

وسيزور وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس جزيرة إل ييرو، اليوم، لبحث الزيادة المفاجئة في أعداد المهاجرين الوافدين.

مهاجرون لدى وصولهم إلى ميناء «لا رستينغا» في منطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هيرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)

ويشكل طريق الأطلسي الممتد من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري أحد أخطر طرق الهجرة في العالم. ويحاول آلاف المهاجرين كل عام القيام بهذه الرحلة في قوارب مكتظة، سعياً للوصول إلى الأراضي الإسبانية على الرغم من اضطراب المياه وقوة التيارات وطول المسافة.

وعادةً ما يزداد عدد الوافدين في أشهر الخريف، إذ تكون المياه أهدأ ومواتية للعبور بشكل عام.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري بين يناير (كانون الثاني) و31 أكتوبر (تشرين الأول) انخفضت 5.5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

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