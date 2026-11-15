زيلينسكي: روسيا استفادت من القيود على «ستارشيلد» في مهاجمة منشآت للطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن روسيا شنَّت هجمات على بنية تحتية للطاقة وسكك حديدية في ثماني مناطق بأوكرانيا خلال الليل، في هجمات قال إنها أصبحت ممكنة لأسباب منها القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة «ستارشيلد» التي تقدمها شركة «سبيس إكس».

وأضاف على «إكس»: «يستهدف الروس محطات فرعية بطائرات مسيَّرة (من طراز شاهد)»، في إشارة إلى الطائرات المسيَّرة التي تطلقها روسيا عادة على أهداف في أنحاء أوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الرئيس الأوكراني: «ينجح الكثير من هذه الضربات في الوصول إلى الهدف لأن القيود المفروضة على سرعة تشغيل محطات (ستارشيلد) على جبهة المعركة وفي الأراضي المحتلة مؤقتاً لا تزال سارية».

تبادل الضربات

وفي السياق، استهدفت ضربات جوية أوكرانية مدينة نيجنكامسك في وسط روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، بينما أفادت وسائل إعلام عن اندلاع حريق في إحدى أكبر محطات البتروكيماويات في البلاد.

وقال رئيس بلدية المدينة رادمير بلياييف على «تلغرام»: «صباح هذا اليوم استُهدفت نيجنكامسك بهجوم ضخم ومطوّل بمسيّرات العدو. نتيجة الهجوم، تضررت منشآت في المنطقة الصناعية». وأضاف أن مبنى سكنياً تضرر أيضاً.

يُطلق عادة على نيجنكامسك التي تعد نحو 240 ألف نسمة «عاصمة البتروكيماويات» في جمهورية تتارستان. وتضم عدداً من المصافي لتكرير النفط ومجمّعاً رئيسياً للبتروكيماويات.

ونقل الإعلام الروسي عن سلطات المنطقة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن الضربات أدت لاندلاع حريق في مجمع نيجنكامسك للبتروكيماويات (NKNK) والمملوك لشركة «سيبور» الروسية الرائدة في المجال.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن وكالة الصحافة من التحقق من صحتها ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من الموقع الصناعي.

وقُتل مهندس في محطة فرعية للكهرباء في ضربات أوكرانية منفصلة استهدفت ليلاً تاغانروغ، وهي مدينة صناعية ساحلية تقع في منطقة روستوف على نهر الدون المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما قال حاكم المنطقة يوري سليوسار.

وقالت رئيسة بلدية تاغانروغ سفيتلانا كامبولوفا إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المحطة الفرعية بينما أُعلنت حال الطوارئ على الصعيد المحلي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في بيان إسقاط 533 مسيَّرة أوكرانية بين ليل السبت وصباح الأحد في أكثر من عشر مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم.

ولم يصدر أي رد بعد من كييف التي تقول إنها تستهدف المنشآت الصناعية الروسية رداً على الضربات الروسية ضدّ أراضيها.

منظومة أمنية جديدة في أوروبا

وعلى الجانب الآخر، أكَّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية يرتبط بشكل وثيق بإقامة بنية أمنية جديدة في أوروبا، مشيراً إلى أن المسارين يمثلان عنصرين مترابطين لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر.

وقال بيسكوف، في حديث لوسائل إعلام روسية، إن «مناقشة هذه القضية مع الدول الأوروبية لن تكون مجدية ما لم تكن لديها رغبة حقيقية في تحقيق السلام»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أن حالة الانقسام داخل أوروبا تعيق قدرتها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، الأمر الذي ينعكس سلباً على الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة.

وأضاف بيسكوف أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى موقف موحد يمكنها من التحرك بسرعة وفاعلية، موضحاً أن هذا التوافق لم يتحقق حتى الآن.