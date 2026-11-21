رصد الجيش الفنلندي صباح اليوم (السبت) «هجوماً بطائرة مسيّرة» على سفينة شحن روسية في شرق بحر البلطيق، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع. وأوردت في بيان: «صباح السبت، رصدت قوات الدفاع الفنلندية وقوع هجوم بطائرة مسيّرة على سفينة شحن روسية... في شرق خليج فنلندا، في المياه الدولية». ولم تحدد الوزارة مصدر الهجوم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان قد قال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد الروسية، اليوم (السبت)، إن سفينة شحن كانت متجهة إلى كالينينغراد تعرّضت لهجوم بمسيّرتين في المياه الدولية بخليج فنلندا، على مسافة 3 أميال بحرية من الحدود الروسية.

وأضاف أن طاقم السفينة يجري إجلاؤه، مع تقييم الأضرار التي لحقت بها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.