قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بُثت الجمعة، إن فلاديمير بوتين «قاتل»، وذلك في أعقاب وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره الروسي بـ«الصديق».

وفي رد على سؤال حول الوصف الذي أطلقه ترمب، اعتبر زيلينسكي خلال لقاء مع شبكة «سي إن إن» أن بوتين «بالنسبة لنا هو عدو، وبالطبع بالنسبة لنا هو قاتل. وأعتقد أنه في الغالب بالنسبة لمعظم الناس في العالم، هو قاتل».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنغن الصينية (أ.ب)

وكان ترمب قد نادى بوتين خلال اجتماع في الصين الأربعاء، هو الأول بينهما منذ أغسطس (آب) 2025، بـ«صديقي»، بينما رد عليه الرئيس الروسي بالإنكليزية «سعدت بلقائك».

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الجمعة، أشاد ترمب بعلاقته مع كل من بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال ترمب: «لدي علاقات رائعة مع بوتين، وهذا أمر جيد للغاية. لدي علاقات رائعة مع الرئيس شي، وهذا أمر جيد، وبلادنا تنعم بالأمان بفضل ذلك».

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بوتين صديق لأميركا، أجاب ترمب: «لا يمكنني التحدث نيابة عن أميركا»، لكنه أضاف أن «العلاقة الجيدة للغاية... تمنحنا الكثير من القوة الإضافية».

وغزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير (شباط) عام 2022، ما أدى إلى إشعال فتيل حرب مدمرة أودت، وفق تقديرات، بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وكانت واشنطن الداعم الرئيسي لكييف في عهد الرئيس جو بايدن، لكن ترمب قلّص الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا بشكل كبير منذ عودته إلى منصبه مطلع العام الماضي.