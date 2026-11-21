ذكر مسؤولون محليون، السبت، أن هجوماً روسياً على وسط مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 60 آخرين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقُتل طفل (7 أعوام) وامرأة (20 عاماً) في الهجوم الذي وقع، الليلة الماضية، على المدينة بوسط أوكرانيا، طبقاً لما كتبه أولكسندر فيلكول، رئيس إدارة المدينة.

وقال أولكسندر هانجا، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إن 60 شخصاً أصيبوا، من بينهم 6 أطفال.

أشخاص يتنقلون وسط الأنقاض في أحد الشوارع عقب هجوم بطائرة مسيّرة وذلك خلال عمليات الإنقاذ في كريفي ريه (رويترز)

وأضاف فيلكول أن الهجوم تسبب في نشوب 4 حرائق، وإلحاق أضرار بنحو 25 مبنى سكنياً ومستشفى ومدارس ومنشأة صناعية بالإضافة إلى شركات ومركبات.

وكانت كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مركزاً رئيسياً للتعدين وإنتاج المعادن قبل الحرب، وأدت الضربات الروسية المتكررة إلى توقف النشاط الصناعي في المدينة.

يشار إلى أن الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا دخلت عامها الخامس.

كما استهدفت القوات الروسية محطتين لتوليد الكهرباء وسفينة تحمل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك» للأنباء، السبت: «الليلة، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة، وكذلك على سفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية».

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت محطة كريفوي روج الحرارية للطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي تضمن تشغيل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية.

وأشارت إلى استهداف محطة كهربائية فرعية بقدرة 110 كيلوفولت في بلدة سارني بمقاطعة روفنو، المستخدمة في إمداد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بالكهرباء.

كما استهدفت القوات الروسية سفينة بحرية في أثناء عبورها في مقاطعة أوديسا، كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لتأمين إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية.

ومنذ منتصف يوليو (تموز) 2026، يستهدف الجيش الروسي يومياً، أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات كييف.