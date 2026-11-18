تعمل الحكومة السويدية على منع الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات التي تُقام على أراضيها على خلفية غزو أوكرانيا، داعية السلطات إلى حظر دخولهم لأن وجودهم قد يشكل خطراً على علاقاتها الدولية، وفق ما أفادت الأربعاء.

وتستعد السويد لاستضافة بطولة العالم للتزلج الشمالي في مدينة فالون خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين.

وسمح الاتحاد الدولي للتزلج والسنوبورد (ألواح التزلج) للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة وفق شروط محددة، من بينها عدم رفع أي رموز وطنية.

وأكد الاتحاد السويدي للتزلج أنه، رغم معارضته لموقف الاتحاد الدولي، سيلتزم بالقرار الصادر عنه.

وأعلنت الجارتان فنلندا والنرويج الأسبوع الماضي عزمهما على منع دخول الرياضيين الروس، فيما قال وزير الشؤون الاجتماعية والصحة العامة السويدي ياكوب فورشميد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، إن بلاده تدرس أيضاً سبل فرض حظر مماثل.

وأوضحت الحكومة، الأربعاء، أنه نظراً لأن السويد لا تسمح للوزراء بالتدخل المباشر في عمل الهيئات الحكومية، مثل مصلحة الهجرة أو شرطة الحدود، فإنها لا تستطيع إصدار تعليمات مباشرة لهذه الجهات بمنع الرياضيين الروس من الدخول.

وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل خلال مؤتمر صحافي: «مع ذلك، تبقى الحكومة في نهاية المطاف الجهة التي تتحمل المسؤولية السياسية عن السياسة الخارجية والأمنية للسويد، ونحن لا ننوي تحويل السويد إلى ساحة للدعاية الحربية الروسية أو لمحاولات تطبيع حربها العدوانية غير القانونية في أوكرانيا».

وأشار فورشيل إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تتيح للدول أخذ تأثير القرارات المتعلقة بمنح التأشيرات والدخول إلى البلاد على العلاقات الدولية في الاعتبار.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد خلال المؤتمر الصحافي نفسه إن الدولة الروسية قد تستغل مشاركة الرياضيين الروس في الأحداث الرياضية لأغراض دعائية تخدم مصالحها السياسية.

وأضافت: «لذلك، نرى أنه يمكن اعتبار السماح للرياضيين والمسؤولين الروس بدخول السويد والمشاركة في المنافسات خطراً على العلاقات الدولية للسويد. يجب ألا تتحول المنشآت الرياضية السويدية إلى منصة للدعاية الروسية».

وشدد فورشيل على أن «السلطات المختصة هي التي تتخذ القرارات بنفسها»، مضيفاً أن «جميع الأسس متوافرة لرفض منحهم حق الدخول».

ودعت الحكومة السويدية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قواعد منح التأشيرات للرياضيين الذين يمثلون روسيا وبيلاروس.