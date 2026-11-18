أكد مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم عقد لقاء منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غداً الخميس، في الصين، إلى جانب اجتماعه الثلاثي المقرر بالفعل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وبوتين أيضاً، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وسيكون لقاء ترمب مع بوتين هو الأول الذي يجمع الرئيسين منذ اجتماعهما في ألاسكا عام 2025، حيث أجريا محادثات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لتخفيف حدة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكثيراً ما تفاخر ترمب بعلاقته الجيدة مع بوتين، في وقت يبدو فيه أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تشهد تدهوراً حاداً مؤخراً. ورفض ترمب فرض عقوبات جديدة على روسيا، بينما تعرّضت كييف لانتكاسة بسبب تعطّل خدمات دعم الأقمار الاصطناعية لطائراتها المسيّرة خلال الحرب.

وتحدث المسؤول الأميركي، الذي أكد عقد اللقاء بين ترمب وبوتين في الصين، إلى وكالة «أسوشييتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لإفصاحه عن خطط لم يُعلن عنها بعد.

«تراجع المعيشة في أوروبا»

إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن قرار الاتحاد الأوروبي قطع إمدادات النفط والغاز الروسية أدى إلى تراجع مستويات المعيشة في أوروبا بشكل «مهين»، في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع أجرته جماعة ضغط ألمانية أن أعضاءها يفضلون استئناف الإمدادات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من الطاقة الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. ويعتزم وقف جميع واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2026، وواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر (أيلول) 2027.

وقال بوتين إن الإمدادات الرخيصة والمستقرة من موارد الطاقة الروسية كفلت للاتحاد الأوروبي تحقيق الازدهار على مدى عشرات الأعوام.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يفقد الآن إمكاناته الصناعية ومكانته التنافسية، مشيراً إلى عجز الموازنات وارتفاع الديون والتضخم.

وأضاف بوتين، الذي من المقرر أن يلتقي مع رئيسي الصين والولايات المتحدة: «كل هذا يثقل كاهل الشركات والمواطنين الأوروبيين الذين يتدهور مستوى معيشتهم بشكل مطرد ومهين».

وأظهرت أحدث بيانات للاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو صمد بشكل أفضل من المتوقع هذا العام بدعم من الطلب من الخارج، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 0.6 في المائة.

وتعارض الحكومة الألمانية أي استئناف لتدفقات الغاز من روسيا، لكنّ استطلاعاً أجرته غرفة التجارة الألمانية - الروسية، وهي جماعة ضغط، أظهر أن 65 في المائة من إجمالي 750 شركة عضوة تتعامل تجارياً مع روسيا تؤيد استئناف إمدادات الطاقة في أقرب وقت ممكن.

وأظهر الاستطلاع، الذي اطلعت عليه «رويترز» قبل اجتماع بين ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في برلين هذا الأسبوع، أن 31 في المائة أخرى تؤيد القيام بذلك بعد انتهاء الحرب.