وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «صديقه»، مستقبلاً إياه بمزحة خلال لقاء جمعهما، اليوم (الخميس)، على هامش «قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)» في الصين، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال ترمب مبتسماً، بينما كان يقترب من نظيره الروسي: «من هذا؟».

ثم أضاف وهو يصافح بوتين: «إنه صديقي»، قبل أن يقول له: «سعيد برؤيتك».

وأجرى ترمب محادثات ثنائية مقتضبة مع كل من بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، قبيل اجتماع ثلاثي تاريخي يجمع القادة الثلاثة في مدينة شينجن الصينية.

وتطغى الرمزية والصور على الرهانات السياسية للقمة التي تجمع الرؤساء الثلاثة اليوم في مجمع بجنوب الصين، وسط توقعات خبراء بألّا تسفر عن نتائج ملموسة.

ومع ذلك، ستكون جميع تفاصيل هذه القمة التاريخية، التي انطلقت الخميس، موضع تدقيق بحثاً عن دلالات ومؤشرات تكشف ما يدور خلف الأبواب المغلقة في مجمع كيلين، الواقع على ضفاف بحيرة.

وقال راين هاس، من «معهد بروكينغز»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عادةً، عندما يستضيف القادة الصينيون اجتماعات، تُضبط جميع التفاصيل بدقة، ويحرص الزعيم الصيني على إظهار صورة تتسم بالهيبة والسيطرة الهادئة».

وأضاف أن فريق عمل الرئيس الصيني «سيبذل قصارى جهده للحدِّ من احتمال وقوع مفاجآت، أو التوصل إلى نتائج غير متوقعة خلال القمة الثلاثية».

لكنه أشار إلى أنه «بالنظر إلى القائدَين الآخرَين المشاركَين، ترمب وبوتين، فإن هناك حدوداً لما يمكن أن تحققه الترتيبات المسبقة في منع حدوث لحظات غير متوقعة».

وتُعقد القمة الثلاثية غير المسبوقة على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ويُعد مجمع كيلين، الذي افتُتح عام 1997، مقراً رسمياً لاستقبال القادة الصينيين وكبار الشخصيات الأجنبية.

ويضم المجمع مرافق واسعة، تشمل أكثر من 20 قاعة اجتماعات تتسع مجتمعةً لنحو 1600 شخص، إلى جانب نحو 20 مطعماً وقاعة يمكنها استيعاب 480 ضيفاً.