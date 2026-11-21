جدد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية جديدة، في وقت أعلن فيه الأخير عن زيادة كبيرة في المنح المالية المخصصة للاتحادات الوطنية الأعضاء، لترتفع إلى 25 مليون دولار لكل اتحاد خلال أربع سنوات.

وجاء موقف موتسيبي خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي، التي عُقدت السبت في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث أكد دعم الاتحادات الأفريقية لإنفانتينو في السباق الرئاسي الذي يخوضه أمام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، والرئيس الفخري للاتحاد الياباني كوزو تاشيما.

وقال موتسيبي مخاطباً إنفانتينو: «شهدت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ توليت رئاسة الاتحاد الأفريقي، التزامه العميق. جياني، أنت تحظى بدعمنا بين اتحادات (كاف) البالغ عددها 54 اتحاداً».

من جانبه، تعهد إنفانتينو بمواصلة إعطاء الأولوية لتطوير كرة القدم الأفريقية خلال فترة رئاسته للاتحاد الدولي، مؤكداً التزامه بدعم الاتحادات الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض باللعبة في مختلف أنحاء القارة.

وقال إنفانتينو: «ستجدون دائماً في شخصي وفي (فيفا) شريكاً موثوقاً به، وأخاً يمكن الاعتماد عليه، لنضمن أن تصبح أحلامنا جميعاً، وأحلام الأطفال في أبوجا وكيب تاون والقاهرة وفي كل مكان في أفريقيا، حقيقة واقعة».

وفي خطوة مالية بارزة، أكد رئيس الاتحاد الدولي مجدداً خطة زيادة المنح المخصصة لكل اتحاد وطني عضو في «فيفا» بأكثر من ثلاثة أضعاف، من ثمانية ملايين دولار حالياً إلى 25 مليون دولار على مدار أربع سنوات.

ومن المقرر أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2027، أي قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في المغرب.

وكانت الخطة قد طُرحت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضمن برنامج «فيفا فورورد 4.0» الجديد، على أن تُعرض للتصديق خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي الشهر المقبل.

واستعرض إنفانتينو تطور حجم الدعم المالي المقدم للاتحادات الوطنية منذ توليه رئاسة «فيفا» عام 2016، قائلاً: «عندما انتُخبت للمرة الأولى، كان كل اتحاد يتلقى من (فيفا) 250 ألف دولار سنوياً، أو مليون دولار كل أربع سنوات، لتطوير كرة القدم».

وأضاف: «الآن، وبعد مرور عشر سنوات، ستتلقون 25 مليون دولار لاستثمارها في تطوير كرة القدم. وسنعمل على زيادة هذا المبلغ أكثر من ذلك، لأنكم تستحقون ذلك، ولأن شبابكم يستحقون ذلك».

وتابع: «أموال (فيفا) هي أموالكم، وأنتم تستثمرونها في البنية التحتية والتنمية وتوفير الفرص».

واختتم إنفانتينو كلمته وسط تصفيق حار من الحاضرين، قائلاً: «نحن نؤمن بأفريقيا لأننا نحب أفريقيا، ولأننا نحن أفريقيا».

ويأتي تجديد الدعم الأفريقي لإنفانتينو بعد يوم واحد من إعلان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الجمعة، تأييده بالإجماع لترشحه لولاية جديدة، بعدما أعلنت الاتحادات الوطنية العشرة الأعضاء في الاتحاد القاري دعمها لاستمراره على رأس «فيفا».